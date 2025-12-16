Ortalık savaş alanına döndü! Fatih'te esnaf kavgası kanlı bitti: 2 gözaltı

Esnaf Mustafa Çelik (DHA)

"ONURUMUZU KORUMAK İÇİN KARŞILIK VERDİK"

Rakip kuzeni tarafından saldırıya uğradığını öne süren esnaf Mustafa Çelik, "Son 1 aydır rakip firmadan sözlü ve fiziki taciz var. Mağdur olduğunu iddia eden kişi aslında benim öz halamın oğlu, karşılıklı çalışıyoruz. Dükkanımızın karşısında yeni bir iş yeri daha kiraladık. Büyümemizi hazmedemeyen rakip firmanın yöneticisi, benim halamın oğlu. Kendisi madde bağımlısıdır. Benim Fatih Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde işgaliye aldığım, dükkanım önünde 9 metre cephem var. 35 metre kare işgaliye almışım. Resmi belgem de var. Rakibim, bu belgeyi tanımayarak, yaklaşık 9 metrenin 5 metresini işgal etmek suretiyle ilave masa açıyor. 5 adamını yanına alarak kendi dükkanım içerisinde beni tartaklamaya başladı. Ardından kardeşim ve elemanların araya girmesiyle olay büyüdü. Dolayısıyla nefsi müdafaa olarak kendi alanımızı ve onurumuzu korumak için karşılık verdik. Herhangi bir silah ve bıçak yok. Delikanlı bir şekilde biz de yumruk yumruğa mücadelemizi verdik, onları püskürtmek amacıyla" dedi.

KAVGA KAMERADA

Taraflar arasında çıkan kavga çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, iki esnaf arasında çıkan tartışmanın kısa sürede büyüyerek tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştüğü anlar yer aldı.