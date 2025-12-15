Fenerbahçe’den evinde resital! Kanarya 3 puanı 4 golle aldı

Fenerbahçe oyuncusu Marco Asensio attığı golün ardından sevincini takım arkadaşları ile paylaştı (AA)

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 36'ya yükseltti ve lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde zirve takibini sürdürdü. Konyaspor ise 16 puanda kaldı.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Fenerbahçe, İkas Eyüpspor deplasmanına konuk olacak. Konyaspor ise sahasında Kayserispor ile karşılaşacak.