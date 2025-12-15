Fenerbahçe’den evinde resital! Kanarya 3 puanı 4 golle aldı
Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında Konyaspor’u konuk etti. Zirve yarışında kritik bir viraj olarak görülen mücadelede Tedesco’nun öğrencileri, yıldız oyuncularının kaydettiği 4 golle 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte mücadelede yaşananlar…
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk etti.
Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler etkili bir performans sergileyerek rakibini 4-0 mağlup etti.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller; 28. dakikada penaltıdan Talisca, 30. dakikada Mert Müldür, 37. dakikada yeniden Talisca ve 87. dakikada Marco Asensio'dan geldi. Özellikle ilk yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline alan ev sahibi ekip, ikinci yarıda da skor üstünlüğünü korudu.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 36'ya yükseltti ve lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde zirve takibini sürdürdü. Konyaspor ise 16 puanda kaldı.
Süper Lig'in bir sonraki haftasında Fenerbahçe, İkas Eyüpspor deplasmanına konuk olacak. Konyaspor ise sahasında Kayserispor ile karşılaşacak.
İŞTE MÜCADELEDE YAŞANANLAR (İLK YARI)
7. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasında ceza sahası girişinde topla buluşan Talisca'nın içeri girdikten sonra karşı karşıya pozisyonda vuruşunda kaleci Bahadır gole izin vermedi.
12. dakikada Kerem'in sol taraftan ortasında top ceza sahasında savunmadan sekerek sağ çaprazdaki Asensio'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun sol ayağıyla plase vuruşunda kaleci Bahadır, uzak köşeye yönelen meşin yuvarlağı çeldi.
24. dakikada Jhon Duran, ceza sahası içi sol çaprazdan Uğurcan Yazğılı'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ozan Ergün, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozsiyonu izledi ve penaltı kararı verdi.
28. dakikada penaltı vuruşunu kullanmak üzere topun başına geçen Talisca, meşin yuvarlağı sağ alt köşeden filelerle buluşturdu. 1-0
30. dakikada Archie Brown'un sol taraftan ortasında herkesi aşan topu Asensio, sağ taraftan tekrardan içeriye ortaladı. Alverez'in dokunduğu meşin yuvarlak, Mert Müldür'ün vuruşunda savunmada Calusic'e de çarparak ağlara gitti. 2-0
37. dakikada Asensio'nun pasında topla buluşan Talisca'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sol ayağıyla set vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden filelerle buluştu. 3-0
44. dakikada Ederson'un uzun degajında topa yönelen Kerem Aktürkoğlu'nun kaleci Bahadır'ı çalımladıktan sonra sağ çaprazdan vuruşunda savunmada Uğurcan son anda meşin yuvarlağın ağlara gitmesini engelledi.
45+3. dakikada Asansio'nun sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak uzak direğe çarptıktan sonra Konyaspor savunması tarafından uzaklaştırıldı.
(İKİNCİ YARI)
58. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Bardhi direkt kaleyi denedi, Ederson uzanarak köşeye giden topu kornere tokatladı.
70. dakikada Pedrinho'nun soldan pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Melih İbrahimoğlu uzaktan sert vurdu, köşeye giden topu Ederson kontrol etmeyi başardı.
74. dakikada Bardhi'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Andzouana uzaktan sert vurdu ancak kaleci Ederson bu pozisyonda da gole izin vermedi.
87. dakikada Fenerbahçe 4. golü buldu. Sol kanatta topla buluşan Oğuz Aydın'ın ceza sahası içine gönderdiği ortada kaleci Bahadır'dan seken top Asensio'nun önünde kaldı. Bu futbolcu yakın mesafeden sert vuruşla ağları havalandırdı: 4-0.
Fenerbahçe, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Öte yandan ligde puan cetveli şöyle:
