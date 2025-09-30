Fenerbahçe-Nice maçının hakemi belli oldu
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında Fransız ekibi Nice’i Kadıköy’de ağırlayacak. Mücadeleyi Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek.
Fenerbahçe – Nice maçı için heyecanlı bekleyiş başladı.
Grubun ikinci hafta mücadelesinde, güçlü Fransız ekibi OGC Nice'i İstanbul'da, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde ağırlayacak olan sarı-lacivertliler, taraftarının desteğiyle mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak.
HAKEM BELLİ OLDU
UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında Fenerbahçe evinde konuk edeceği Nice maçını Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek.