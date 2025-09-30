30 Eylül 2025, Salı
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe-Nice maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Nice maçının hakemi belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2025 11:31
ABONE OL
Fenerbahçe-Nice maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında Fransız ekibi Nice’i Kadıköy’de ağırlayacak. Mücadeleyi Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek.

Fenerbahçe – Nice maçı için heyecanlı bekleyiş başladı.

Grubun ikinci hafta mücadelesinde, güçlü Fransız ekibi OGC Nice'i İstanbul'da, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde ağırlayacak olan sarı-lacivertliler, taraftarının desteğiyle mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak.

HAKEM BELLİ OLDU

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında Fenerbahçe evinde konuk edeceği Nice maçını Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe-Nice maçının hakemi belli oldu Fenerbahçe-Nice maçının hakemi belli oldu Fenerbahçe-Nice maçının hakemi belli oldu
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör