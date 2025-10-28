Bahis soruşturmasında yeni detay! Tüm takımlar ve 3700 futbolcu inceleme altında
Dün (27 Ekim 2025) TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yaptığı "Bahis oynayan hakemler var" açıklamasının yankıları sürerken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da konuyla ilgili soruşturma başlattığını duyurmuştu. Soruşturmada iddiaların sadece hakemlerle sınırlı kalmadığı ve savcılığın tüm takımlarla beraber 3 bin 700 futbolcuyu da incelediği öğrenildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, "371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin aktif bahis oynadığı" şeklindeki açıklaması gündeme bomba gibi düştü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada Nisan ayında açılan soruşturma dosyasında en az 5 yıl geriye gidilerek incelemelerde bulunulduğunu kaydetmişti. Antalya'da Merkez Hakem Kurulu'na yönelik yapılan şikayetlerin ardından açılan soruşturma dosyasının da İstanbul'daki dosyayla birleştirildiği ortaya çıkmıştı.
3 BİN 700 FUTBOLCU MERCEK ALTINDA
Sabah'ın haberine göre soruşturmada sadece hakemlerin değil, alt ligten üst lige kadar tüm kulüplerin incelendiği öğrenildi. Yine soruşturmada, 3 bin 700 futbolcunun incelemeye alındığı, bu sayının artabileceği detaylar arasında.
MAL VARLIKLARI İNCELENECEK
Malvarlığını beyan etme zorunluluğu olan hakemin, malvarlığında kaynağını açıklayamadığı bir artış varsa bu da şüpheli olarak kabul edilecek. Sadece hakemin kendi malvarlığına değil, birinci derece akrabasının malvarlığındaki artışlar incelenecek ve söz konusu artışın kaynağı açıklanamıyor ise aynı şekilde dosyada şüpheli olmasına neden olabilecek. Dosya kapsamında ifadeye davetler, gözaltılar ilerleyen süreçte beklenen gelişmeler arasında.
