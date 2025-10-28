Futbolda bahis skandalı! Başsavcılık harekete geçti: En az 5 yıllık kayıtlar incelenecek
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371’inin bahis hesabı bulunduğunu, 152’sinin ise aktif olarak bahis oynadığını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, binlerce kişi ve kuruma ait en az 5 yıllık kayıtların analizinin sürdüğünü, incelemeler tamamlandıktan sonra şüpheliler hakkında adli işlem başlatılacağını bildirdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yaptığı "bahis hesabı bulunan hakemler" iddiasına ilişkin, en az 5 yıllık geriye dönük zaman aralığında binlerce kişi ve onlarca kuruma ait kayıtların analiz işleminin belli bir zaman aldığını, bu analizlerden sonra gerçek şüphelilerin tespit edilerek adli işlem yapılacağını bildirdi.
"5 YILLIK KAYITLAR İNCELENECEK"
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği" şeklindeki ifadelerinden sonra basına bilgi verildiği, ortaya çıkan lüzum üzerine bazı konularda kamuoyunu bilgilendirmek üzere tekrar açıklama yapılması gereği duyulduğu kaydedildi.
Açıklamada, iddia konusu hakemlerin tespiti ile haklarında "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet", "7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'na muhalefet", "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve ayrıca tespit edilecek diğer suçlar bakımından yürütülen soruşturmanın, Türk futbolunun yurt içinde ve yurt dışında daha başarılı ve daha sağlıklı ilerlemesi açısından titizlikle ve hassasiyetle araştırılması gereken konuları içerdiği vurgulandı.
Türkiye'nin futbol liglerinde yer alan amatörden profesyonele her kategoride mücadele eden tüm takımlar, futbol oyuncuları, hakemler ve üst kuruluşların bir bütünün parçası olduğu aktarılan açıklamada, soruşturmanın içeriği gereği soruşturmada yer alma ihtimallerine binaen özellikle lekelenmeme hakkı doğrultusunda tüm unsurlar hakkında çok kapsamlı bir soruşturma yapıldığı ifade edildi.
Açıklamada, bu kapsamda MASAK raporları, HTS kayıtları, ulaşılabilen yurt içi ve yurt dışı bahis siteleri abonelik kayıtları ve bu sitelerden bahis oynanma durumlarının tespitine dair kayıtlar, tanık beyanlarının temin edildiği ve edilmeye devam edildiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Takdir olunması gerekir ki en az 5 yıllık geriye dönük zaman aralığında binlerce kişiye ve onlarca kuruma ait bu kayıtların analiz edilmesi belli bir zaman almakta, yoğun bir mesai gerektirmekte olup ancak bu analizlerden sonra gerçek şüphelilerin tespiti üzerine haklarında adli anlamda gereğine ayrıca tevessül edilecektir. Soruşturmaya konu futbol liglerimizi oluşturan futbolcu, hakem gibi insan ve futbol kulübü, üst kuruluş gibi kurum faktörlerinin nicelik ve nitelik olarak büyüklüğü ve etki alanı göz önüne alındığında, devam eden bu adli soruşturma kapsamında lehe ve aleyhe tüm delillerin eksiksiz ve hassasiyetle toplanması gereken bu süreçte, kamuoyunu yanıltacak ve yanlış algı oluşturacak açıklamalara itibar edilmemesi, soruşturmada analiz edilecek yukarıda belirtilen tüm bilgi ve belgelerin ilgili yerlerden temin edilerek işlemlerin devam etmekte olduğu, ortaya çıkacak güncel bilgilerin de ayrıca temin edileceği hususu kamuoyunun bilgisine duyurulur."
"GERİYE DÖNÜK HAKLARIMIZI ARAYACAĞIZ"
Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun profesyonel liglerde görev alan bazı hakemlerin bahis oynadığı yönündeki açıklamasının temiz futbol için milat olduğunu açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, bahis oynayan hakemlerin ve bahis oynanan maçların kamuoyuyla paylaşılması gerektiğine vurgulanarak, şunlar kaydedildi:
"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında, sahada adaleti tesis etmekle görevli hakemlerin bahis hesaplarının olduğu ve aktif olarak bahis hesaplarını kullandıkları şeklindeki açıklamasını büyük bir dikkatle takip ettik. İbrahim Hacıosmanoğlu’nun başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonunun yapmış olduğu çalışmanın çok kıymetli ve temiz futbol için bir milat olduğuna inanıyoruz. Federasyondan bahis hesabı bulunan ve hesaplarını aktif olarak kullanan hakemleri, bu hakemlerin bahis oynadığı maçları ve ne tür bahisler oynandığını şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmalarını talep ediyoruz. Beşiktaş JK olarak konunun sonuna kadar takipçisi olacağımızı ve geriye dönük tüm haklarımızı arayacağımızı kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
"SORUMLULUK ÜSTLENMEYE HAZIRIZ"
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıklamasının ardından kulübün internet sitesinden yazılı bir açıklama yayımladı.
Dursun Özbek'in konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:
"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında, kamuoyuyla paylaştığı bilgiler, Türk futbolunun uzun süredir içinde bulunduğu güven ve adalet krizinin boyutlarını açıkça gözler önüne sermiştir.
Sahada adaleti sağlamakla yükümlü hakemlerin bahis hesaplarının bulunduğu ve aktif olarak bahis oynadıklarının tespit edilmesi, yalnızca spor ahlakına değil, Türk futbolunun temel değerlerine de ağır bir darbedir.
Galatasaray Spor Kulübü olarak temiz, adil ve rekabetin sadece sahada yaşandığı bir futbol ortamı talebimizi bundan önce defalarca dile getirdik; bu konuda her zaman kararlı bir duruş sergiledik. Bugün, bu talebimizde ne kadar haklı olduğumuz bir kez daha gözler önüne serilmiştir.
Bugün Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nu arayarak, Galatasaray Spor Kulübü'nün bu süreçte ve bundan sonrasında her türlü desteği vermeye hazır olduğunu kendisine ilettim.
Kulübümüz, temiz futbolun tesis edilmesi adına atılan her adımı sonuna kadar destekleyecektir. Sayın Hacıosmanoğlu'nun öncülüğünde yürütülen bu çalışmayı Türk futbolu adına önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriyoruz.
Türk futbolunun itibarı, adaleti ve güveni her şeyin üzerindedir. Federasyonun, bahis hesapları tespit edilen hakemlerin isimlerini, bu kişilerin yönettiği maçları ve oynadıkları bahislerin kapsamını şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşmasının büyük önem taşıdığına inanıyoruz.
Galatasaray Spor Kulübü olarak bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Türk futbolunun karanlık noktalarının bir bir aydınlatıldığı, adaletin sahaya yansıdığı bir düzenin inşası için üzerimize düşen her sorumluluğu üstlenmeye hazırız."
"TÜM BİLGİLER ŞEFFAF ŞEKİLDE PAYLAŞILMALI"
Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) çağrıda bulunarak, bahis oynadığı tespit edilen hakemlerle ilgili tüm bilgilerin şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşılmasını istedi.
Sarı-lacivertlilerin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bugün kamuoyuyla paylaştığı açıklamalar, Türk futbolunun geleceği adına son derece ciddi ve dikkatle incelenmesi gereken iddialar içermektedir.
Fenerbahçe Spor Kulübü olarak; futbolun adalet, dürüstlük ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde yönetilmesini her zaman savunduk.
Bahsi geçen iddialar, yalnızca hakem camiasını değil, tüm futbol ailesini yakından ilgilendirmektedir.
Bu noktada kamuoyunun da bilmesi gereken en önemli husus; bahis oynadığı tespit edilen hakemlerin kimler olduğunun, hangi müsabakalarda görev aldıklarının ve bu faaliyetlerin futbolun hangi alanlarını etkilediğinin şeffaf biçimde açıklanmasıdır.
Türk futbolunun güvenilirliğinin yeniden tesis edilmesi için bu bilgilerin gizlenmeden, hiçbir tereddüte mahal bırakmadan paylaşılması şarttır. Aksi halde, futbol kamuoyundaki güven duygusunun yeniden inşa edilmesi mümkün değildir.
Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, bu sürecin yakından takipçisi olacağız.
Türk futbolu, artık eski alışkanlıkların gölgesinde değil; şeffaf, adil ve tertemiz bir geleceğe yürümek zorundadır" ifadelerine yer verildi.
"ADALET SİSTEMİ TEMELDEN SARSILDI"
Trabzonspor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun profesyonel liglerde görev alan bazı hakemlerin bahis oynadığı yönündeki açıklamasına ilişkin sürecin, Türk futbolunda adaletin yeniden inşası için tarihi bir fırsat olduğunu söyledi.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Türk futbolunun en temel ihtiyacının, adaletin ve güvenin yeniden tesis edilmesi olduğu belirtildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu tarafından yapılan açıklamayla birlikte, hakem camiasında uzun süredir dile getirdikleri yapısal çürümenin boyutunun açıkça ortaya çıktığı ifade edilerek, şöyle devam edildi:
"Son beş yılda 571 hakemin bahis oynadığı, bunlardan 371’inin aktif hesaba sahip olduğu, 152 hakemin ise halen aktif olarak bahis oynadığı tespit edilmiştir. Bu isimler arasında 7 üst klasman hakemi ve 15 üst klasman yardımcı hakeminin bulunması, skandalın boyutunu daha da çarpıcı hale getirmiştir. Bazı hakemlerin on binlerce kez futbol müsabakalarına bahis oynamış olması, Türk futbol tarihinin en karanlık tablolarından birini ortaya koymaktadır. Bu tablo, yalnızca hakemlik müessesesini değil, Türk futbolunun adalet sistemini de temelden sarsmıştır."
Trabzonspor Kulübü olarak yıllardır sahada emeğin karşılığının alınamadığının ve adaletin tesis edilmesi gerektiği konusunda çağrılarının ne kadar haklı olduğunun bir kez daha ortaya çıktığı da kaydedilerek, "Türkiye Futbol Federasyonunun bu konuda almış olduğu aksiyonu destekliyoruz. Bu süreç, Türk futbolunda adaletin yeniden inşası için tarihi bir fırsattır. Futbolun itibarı, ancak adaletin yeniden sağlanmasıyla kurtarılabilir." ifadesine yer verildi.
"152 HAKEM AKTİF OLARAK BAHİS OYNUYOR"
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıkladı.
Başkan Hacıosmanoğlu, Riva'da yer alan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.
Türk futbolunda yeni bir milat başlattıklarını belirten İbrahim Hacıosmanoğlu, "Tüm futbol ailesiyle birlikte mücadele edersek futbolu temiz yarınlara taşırız. Cumhuriyet Bayramımız yaklaşıyor, aziz Türk Milleti'nin Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ederim. Ulu Önder Atatürk, 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' demişti. Bunun dışında kalanların ahlaksız olabileceği diye bir cümle yok. Bütün unsurlarıyla beraber ahlaklı olmalıyız." ifadelerini kullandı.
Bahis nedeniyle Türk futbolunda yozlaşmanın ve ahlaksızlığın boyutunu tartıştıklarını vurgulayan Hacıosmanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Federasyon olarak kendi bahçemizden başlayarak yola çıktık. Yaptığımız çalışma neticesinde futbolun hem gözbebeği hem de sancılı karnı olan hakem camiasıyla başladık. Devlet birimlerinden aldığımız veriler ve profesyonel arkadaşların çalışması neticesinde, profesyonel liglerde görev yapan 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı olduğu ortaya çıktı. 371 hakemin 152'sinin aktif olarak bahis oynadığı tespit edildi. 7 üst klasman hakem, 15 üst klasman yardımcı hakem, 36 klasman hakem ve 94 klasman yardımcı hakem. Bunların içinde 10 hakemin 10 binin üzerinde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18 bin 227 kez bahis oynadığı, 42 hakemin ayrı ayrı 1000'in üzerinde futbol müsabakasında bahis oynadığı, bazı hakemlerin ise bir seferlik bahis oynadığı tespit edilmiştir. Bugünden itibaren başlayarak disiplin kurulumuz gerekli işlemleri yapacak. Kısa süre içinde disiplin kuruluna sevk edip talimatlarımıza göre gerekli cezaları alacaklar. 6222 sayılı yasaya göre 5 yıllık bir süre var. Saydığımız rakamlar, bu süreye giren rakamlar."
"NE PİSLİK VARSA BUNU TEMİZLEMEMİZ GEREKİYOR"
Türk futbolunun layık olduğu yere taşımak için bütün unsurlarla mücadele etmeleri gerektiğinin altını çizen İbrahim Hacıosmanoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Seçildiğimiz günden bu yana yönetim kurulu arkadaşlarımızla beraber insanlarla iyi geçinip koltuklarda uzun süre kalalım diye bir derdimiz olmadı. Türk futbolunu layık olduğu yere taşımak için ne pislik varsa bunu temizlememiz gerekiyor. Buradan güzide kulüplerimize çağrıda bulunuyorum. Biz hakemlerle başladık. Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım dahil. Bu çalışmayı yaptığımız ilgili devlet kurumlarıyla kendimizi de kontrol ediyoruz. Bunun da sonuçlarını paylaşırız. Bunun dışında kalan Türk futbol ailesiyle de ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Biz nasıl TFF olarak kendi kapımızın önünü temizliyorsak, futbol ailesine düşen görev de güzide kulüplerimizin başkanları kendileriyle başlayıp, yönetim kurullarıyla, futbolcuları da dahil olmak üzere kendilerini kontrol edip kamuoyuyla bunları paylaşmalı. Aksi durumda biz çalışmaları güzide devlet kurumlarıyla yapıyoruz ve kamuoyuyla paylaşacağız."
"BİZİ GÜZEL YARINLARIN BEKLEDİĞİNE İNANCIMIZ TAM"
Yaptıkları çalışmayı FIFA ve UEFA ile de paylaştıklarını aktaran Başkan Hacıosmanoğlu, şunları kaydetti:
"Üzgün olduğumuz bir konu var. Hakem arkadaşların kendi adlarına hesap açıp bahis oynaması bizi üzmüştür. 'Kalan sağlar bizimdir' felsefesiyle yetkili kurullarımızla bu çalışmaları hızlandırıp, protokolünü hazırladığımız kurslardan gelen arkadaşlarımızı da kapsamlı eğitimden geçirip Türk hakemliğine kazandıracağız. Bu çalışmanın meşakkatli olduğunu biliyoruz ancak gençlerimize iyi ve ahlaklı nesiller bırakmak için çalışacağız. Kulüp başkanlarından ve yöneticilerden destek olmalarını rica ediyorum. Bizi güzel yarınların beklediğine inancımız tam. Onların da desteğiyle Türk futbolunu özlenen yerlere taşıyacağımıza inanıyorum."
