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Türkiye UEFA Uluslar A Ligi'ne nasıl yükselir? İşte son maç öncesi hesaplar

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.11.2024 09:33 Güncelleme: 17.11.2024 09:37
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Türkiye UEFA Uluslar A Ligi’ne nasıl yükselir? İşte son maç öncesi hesaplar

Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi'nde evinde Galler'i ağırladı. Grupta oynanan 5'inci karşılaşmada Galler ile golsüz berabere kalan milliler, puanını 11'e yükselterek son maç öncesi liderlik için büyük avantajını korudu.

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi'nin 5. haftasında Galler'i konuk etti. Kayseri'de oynanan karşılaşma golsüz eşitlikle sona ererken; milliler grupta liderliğini son maç öncesi korudu.

Grubun son maçında Türkiye, deplasmanda Karadağ'ın konuğu olacak. Galler ise evinde İzlanda'yı ağırlayacak.

TÜRKİYE A LİGİ'NE NASIL ÇIKAR?
Milliler Karadağ'ı yenmesi durumunda diğer maça bakmaksızın grubu lider tamamlayacak ve A Ligi'ne yükselecek. Beraberlik durumunda ise averaja bakılacak. Galler'in liderlik için İzlanda'yı 3 farklı yenmesi gerekiyor. Türkiye'nin kaybetmesi durumunda ise Galler kazanamazsa milliler grubu yine lider tamamlayacak.

İKİNCİ SIRAYA PLAY-OFF
Uluslar B Ligi'nde grubunu ikinci sırada tamamlayan ekipler, A Ligi'nde bir grup üçüncüsüyle play-off oynuyor ve A Ligi bileti almaya çalışıyor.

PUAN DURUMU
Galler beraberliğiyle birlikte puanımız 11'e yükseldi. Galler'in puanı ise 9 oldu.

1- Türkiye - 11 puan
2- Galler - 9 puan
3- İzlanda - 7 puan
4- Karadağ - 0 puan

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