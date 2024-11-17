Türkiye UEFA Uluslar A Ligi’ne nasıl yükselir? İşte son maç öncesi hesaplar

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi'nin 5. haftasında Galler'i konuk etti. Kayseri'de oynanan karşılaşma golsüz eşitlikle sona ererken; milliler grupta liderliğini son maç öncesi korudu.

Grubun son maçında Türkiye, deplasmanda Karadağ'ın konuğu olacak. Galler ise evinde İzlanda'yı ağırlayacak.

TÜRKİYE A LİGİ'NE NASIL ÇIKAR?

Milliler Karadağ'ı yenmesi durumunda diğer maça bakmaksızın grubu lider tamamlayacak ve A Ligi'ne yükselecek. Beraberlik durumunda ise averaja bakılacak. Galler'in liderlik için İzlanda'yı 3 farklı yenmesi gerekiyor. Türkiye'nin kaybetmesi durumunda ise Galler kazanamazsa milliler grubu yine lider tamamlayacak.

İKİNCİ SIRAYA PLAY-OFF

Uluslar B Ligi'nde grubunu ikinci sırada tamamlayan ekipler, A Ligi'nde bir grup üçüncüsüyle play-off oynuyor ve A Ligi bileti almaya çalışıyor.

PUAN DURUMU

Galler beraberliğiyle birlikte puanımız 11'e yükseldi. Galler'in puanı ise 9 oldu.

1- Türkiye - 11 puan

2- Galler - 9 puan

3- İzlanda - 7 puan

4- Karadağ - 0 puan