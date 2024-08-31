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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Aysel Özgan'dan gümüş madalya

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2024 17:15
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Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda Aysel Özgan’dan gümüş madalya

Son dakika haberine göre Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda atıcılık branşında Aysel Özgan, P2 kadınlar 10 metre havalı tabanca SH1 sınıfında gümüş madalya kazandı.

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