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Sivasspor Galatasaray maçı için İstanbul'a gitti

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 04.05.2024
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Sivasspor Galatasaray maçı için İstanbul’a gitti

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın Galatasaray ile oynayacağı maç için İstanbul'a gitti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı ekibin kafilesinde 22 futbolcu yer aldı.

İstanbul'a gelen ve kamp yapacağı otele geçen Sivassporlu futbolcular, maç saatini beklemeye başladı.

Sivasspor'un kafilesinde şu futbolcular bulunuyor:

Ali Şaşal Vural, Dorde Nikolic, Murat Paluli, Aaron Appindangoye, Samba Camara, Caner Osmanpaşa, Achilleas Poungouras, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal, Roman Kvet, Bartuğ Elmaz, Charis Charisis, İbrahim Akdağ, Kerem Atakan Kesgin, Mijo Caktas, Azizbek Turgunboev, Clinton N'jie, Emrah Başsan, Emre Gökay, Queensy Menig, Fode Koita, Rey Manaj.

Galatasaray ile EMS Yapı Sivasspor yarın saat 19.00'da RAMS Park'ta karşılaşacak.

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