Süper Kupa finali ne zaman, hangi tarihte oynanacak? Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı yeri belli oldu mu?

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenmesi planlanan Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa final maçı ertelenmişti. Ancak maçın ne zaman ve hangi tarihte oynanacağı merak konusu oldu. İki takım arasındaki Süper Kupa finalinin ertelenmesiyle ilgili olarak, bir haber ajansında çıkan "Süper Kupa iptal edildi" söylemleri, futbolseverler arasında büyük bir şaşkınlığa yol açtı. Peki Süper Kupa finali ne zaman, hangi tarihte oynanacak?

SÜPER KUPA MAÇI SON DURUM NE?