Süper Kupa finali ne zaman, hangi tarihte oynanacak? Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı yeri belli oldu mu?
Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da planlanan Süper Kupa final maçı ertelenmişti. Ancak maçın ne zaman ve hangi tarihte oynanacağı merak konusuydu. Bir haber ajansında geçen süper kupa iptal edildi söylemlerinin hemen ardından "Süper Kupa finali ne zaman oynanacak, son durum ne?" aratılmaları gündem oldu. İşte konuya ilişkin son güncel gelişmeler....
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenmesi planlanan Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa final maçı ertelenmişti. Ancak maçın ne zaman ve hangi tarihte oynanacağı merak konusu oldu. İki takım arasındaki Süper Kupa finalinin ertelenmesiyle ilgili olarak, bir haber ajansında çıkan "Süper Kupa iptal edildi" söylemleri, futbolseverler arasında büyük bir şaşkınlığa yol açtı. Peki Süper Kupa finali ne zaman, hangi tarihte oynanacak?
SÜPER KUPA MAÇI SON DURUM NE?
TFF tarafından yapılan açıklamada Galatasaray-Fenerbahçe arasında 29 Aralık 2023 tarihinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması beklenen mücadele yaşanan olaylar nedeniyle ertelenmişti.
Bir haber ajansında çıkan haber sonrası Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçının kulüpler ile birlikte yapılan ortak mutabakat sonucunda iptal edildiği duyuruldu.
Ancak, tamamen iptal edildiğine dair oluşan söylemler gerçeği yansıtmamaktadır. Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final maçı ilerleyen gün ve tarihlerde Türkiye'de belirlenen bir stadyumda oynanacak.
GS-FB SÜPER KUPA MAÇI HANGİ TARİHTE OYNANACAK?
Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa final maçı tarihinin ilerleyen günlerde duyurulması bekleniyor. Tarihler netleştiğinde haberimiz güncellenecektir.
AVRUPA'DA HER İKİ TAKIMDA DEVAM EDİYOR
Süper Kupa final tarihi belirlenmesi için hem lig maçları hem de Avrupa karşılaşmalarının programları dikkate alınıyor.
Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi 23 Şubat'ta yapılacak kura çekimi ile belli olacak.
Galatasaray ise Avrupa Ligi play off turunda 22 Şubat Perşembe günü Sparta Prag ile rövanş maçında karşı karşıya gelecek.
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