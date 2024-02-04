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Ara transfer dönemi ne zaman bitecek? 2023-204 Süper Lig ara transfer hangi tarihte sona eriyor? TFF son gelişmeler...

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.02.2024
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Ara transfer dönemi ne zaman bitecek? 2023-204 Süper Lig ara transfer hangi tarihte sona eriyor? TFF son gelişmeler...

Süper Lig'de ara transfer sezonu, büyük takımların yoğun çaba harcadığı ve birbirinden önemli transferlere ev sahipliği yaptığı bir dönem olarak karşımıza çıkıyor. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor gibi büyük kulüpler, transfer tahtasının kapanmasına kısa bir süre kala kadrolarını güçlendirmek adına hummalı bir çalışma içerisindeler.

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor taraftarları, heyecanla beklenen kış transfer dönemi tarihleri üzerinde odaklanmış durumda. 11 Ocak'ta başlayan kış transfer sezonu, futbol dünyasında büyük bir hareketliliği beraberinde getirdi. Bu tarihle birlikte, kulüpler arası transfer görüşmeleri hız kazanarak, takımlar kadrolarını güçlendirmek adına çeşitli hamlelerde bulunmaya başladı. Transfer dönemi, sadece takımlar arasında oyuncu değişimine odaklanmakla kalmayıp aynı zamanda taraftarları heyecanlandıran bir süreci de beraberinde getiriyor. Peki ara transfer dönemi ne zaman bitecek?

SÜPER LİG ARA TRANSFER NE ZAMAN BİTİYOR?

Süper Lig'de bu sezon ara transfer dönemi 11 Ocak 2024 tarihinde başladı. TFF'den yapılan açıklamaya göre transfer ve tescil işlemleri için son tarih 9 Şubat 2024 olarak belirlendi.

Trendyol Süper Lig'de takımların transferleri TFF'ye bildirmesi için 9 Şubat cuma gününe kadar süresi bulunuyor.

İLK TRANSFER DÖNEMİ 15 EYLÜL'DE SONA ERMİŞTİ

Futbolda, "yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran'da başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre, 26 Haziran'da başlayan transfer dönemi 15 Eylül'de sona erdi.

SÜPER LİG NE ZAMAN SONA ERECEK?

Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.

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