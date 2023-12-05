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Bitexen Antalyaspor 6-1 Kepez Spor | MAÇ SONUCU

SPOR
Giriş Tarihi: 05.12.2023 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023
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Bitexen Antalyaspor 6-1 Kepez Spor | MAÇ SONUCU

Bitexen Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçında Kepez Spor'u 6-1 mağlup etti. Antalyaspor'un gollerini Holtmann, Streek, Larsson, Bahadır ve Assombalonga (2) kaydetti. Konuk ekibin tek golü Ozan Can Dursun'dan geldi.

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