10 Kasım 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe'nin yıldızı yeni rotasını çizdi! O takıma geri dönüyor...

Fenerbahçe'nin yıldızı yeni rotasını çizdi! O takıma geri dönüyor...

SPOR
Giriş Tarihi: 10.11.2023 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023
ABONE OL
Fenerbahçe’nin yıldızı yeni rotasını çizdi! O takıma geri dönüyor...

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luan Peres, son zamanlarda yaşadığı talihsiz sakatlıklar nedeniyle bir süredir formadan uzak kalmıştı. Oyuncunun sakatlık durumu ve iyileşme süreciyle ilgili yeni gelişmeler merakla takip edilirken, flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luan Peres, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süredir formadan uzak kalmış ve ameliyat olmasına rağmen bir süre daha sahalardan uzak kalacak gibi görünüyor. İşte, Peres'in konuya ilişkin açıklaması...

Trabzonspor maçı sonrası 2. mağlubiyetini alan sarı lacivertlilerde flaş bir gelişme yaşandı.

Kanarya'nın yıldız oyuncusunun takımdan ayrılmaya hazırlandığı belirtildi.

SEZONUN EN ŞANSSIZI...

Luan Peres, Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana en çok şanssızlık yaşayan futbolcu oldu.

Geçen sezon Rennes maçında kale direğine çarpan Brezilyalı savunmacı uzun süre formasından uzak kalmıştı.

Luan, sezonun ikinci yarısını ise başarılı bir şekilde geçirdi. Ancak Sambacı bu yaz yine sakatlandı ve operasyon geçirdi.

KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Sarı- Lacivertliler, Luan'ı artık kadroda düşünmüyor ve gelecek teklifleri değerlendirmeyi planlıyor.

Ülkesinden Santos, 29 yaşındaki defans oyuncusuyla ilgilense de sakatlık durumunu takip ediyor.

ÜLKESİNE DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

Luan Peres'in de Brezilya'ya dönmeye sıcak baktığı öğrenildi. Deneyimli savunmacının eski takımı Santos'a dönmeye sıcak baktığı kaydedildi.

LUAN PERES KİMDİR?

Santos FC macerasında 90 karşılaşmada forma şansı bulan deneyimli futbolcu, Olmypique Marsilya kariyerinde 50 müsabakada sahne aldı.

Associaçao Atletica Ponte Preta formasıyla 18 maçta izlediğimiz Luan, Santa Cruz Futebol Clube macerasında 16 müsabakada görev aldı.

Fenerbahçe kariyerinde 23 maçta görev yapan Peres, Fluminense Football Club formasıyla 9 müsabakada oynama şansı yakaladı. Club Brugge dönemi 6 maçla sınırlı kaldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA