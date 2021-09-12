Fenerbahçe ile Sivasspor karşı karşıya geliyor! Fenerbahçe-Sivasspor CANLI ANLATIM İZLE!

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 4. Hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'u konuk ediyor. Sarı lacivertlilerin, zorlu mücadele öncesi ilk 11'i belli oldu.

Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetiyor.

Fenerbahçe Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor'u konuk ediyor. Ülker Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak maç beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak. Ligde oynadığı ilk 3 maçını gol yemeden kazanan Fenerbahçe, 4'te 4 yaparak namağlup yürüyüşünü sürdürmek istiyor. Kanarya ayrıca geçen sezon Kadıköy'de 2-1 yenilerek şampiyonluğu kaybettiği rakibini bu kez devirererk rövanşı almayı hedefliyor.

FENERBAHÇE VE SİVASSPOR'UN İLK 11'İ BELLİ OLDU

Fenerbahçe: Altay, Min Jae, Serdar Aziz, Tisserand, Gustavo, Zajc, Osayi, Muhammed, Rossi, Mesut, Berisha.

Sivasspor: Muammer, Ahmet, Dimitrios, Caner, Uğur, Cofie, Fajr, Hakan Arslan, Pedro, Gradel, Yatabare

FENERBAHÇE SİVASSPOR İLE 31. KEZ KARŞI KARŞIYA GELİYOR

Fenerbahçe ile Sivasspor ligde 31. kez rakip oluyor. Geride kalan 30 mücadelede Fenerbahçe 17 kez galip gelirken Sivasspor ise 7 kez kazandı. 6 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇLARI BOL GOLLÜ GEÇİYOR

Fenerbahçe ile Sivasspor arasındaki maçlar genellikle bol gollü geçiyor. Süper Lig'de geride kalan 30 karşılaşmada 106 gol atıldı. Sivasspor 41, Fenerbahçe ise 65 kez fileleri havalandırırken maç başına gol ortalaması ise 3.5 oldu.