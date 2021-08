Son dakika: Fenerbahçe’den Ozan Tufan açıklaması! Ozan Tufan Fenerbahçe’den ayrıldı mı?

Fenerbahçe resmi Twitter hesabından milli futbolcu Ozan Tufan hakkında açıklama yapıldı.

İşte o açıklama;



"Fenerbahçemizin formasını 2015 yılından itibaren başarıyla taşıyan futbolcumuz Ozan Tufan, İngiltere Premier Lig Takımlarından Watford'a satın alma opsiyonlu olarak kiralanmıştır.



Çok genç yaşta formamızı giyen ve çubuklunun başarısı için ter döken oyuncumuza bugüne kadar verdiği emekleri için teşekkür ediyor ve ülkemizi başarıyla temsil edeceğine yürekten inanıyoruz.



Yolun açık olsun Ozan Tufan."

WATFORD DA DUYURDU

İngiliz ekibi Watford, Fenerbahçe'nin milli futbolcusu OzanTufan'ı resmen duyurdu.

🇹🇷 Here we go... pic.twitter.com/0tTCjvgzKw