CANLI | Süper Lig'de şampiyon belli oluyor! Galatasaray Beşiktaş Fenerbahçe...

Süper Lig'de bayramın son günü şampiyon belli oluyor! Hem Beşiktaş'ın hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı var.

Beşiktaş ile Galatasaray aynı puanda iki takım da maçlarını kazanırsa şampiyon genel averaj sonucunda belli olacak. Şampiyonluk maçları öncesinde hem Sergen Yalçın hem de Fatih Terim sürpriz isimlere forma şansı verdi. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe nasıl şampiyon olur?

Lider Beşiktaş ile takipçisi Galatasaray'ın puanı aynı. 81 puanla son haftaya aynı puanda giren iki ekip kıyasıya bir yarış içinde. Beşiktaş, Göztepe deplasmanında berabere kalırsa veya yenilirse Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u mağlup ederse sarı kırmızılılar şampiyonluğa ulaşacak.