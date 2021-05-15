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CANLI | Süper Lig'de şampiyon belli oluyor! Galatasaray Beşiktaş Fenerbahçe...

'in son haftasında heyecan dorukta... 2020-21 futbol sezonu şampiyonu belli oluyor. Son haftaya aynı puanda giren ve Galatasaray kazanması halinde averaja bakılacak. Averajda ise siyah beyazlıların +2 üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe ise küme düşme hattındaki ile karşılaşıyor. Sarı lacivertliler rakibini yense bile ezeli rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. Saat 20.30'da başlayan 3 mücadelenin CANLI anlatımı ve Süper Lig'deki puan durumunu haberimizde bulabilirsiniz... İstanbul, İzmir ve Kayseri'den gol sesleri geliyor... 3 maçta ilk yarılar sonucunda 4 gol var.

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Giriş Tarihi: 15.05.2021 Güncelleme Tarihi: 15.05.2021
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'de bayramın son günü şampiyon belli oluyor! Hem 'ın hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı var.

Beşiktaş ile Galatasaray aynı puanda iki takım da maçlarını kazanırsa şampiyon genel averaj sonucunda belli olacak. Şampiyonluk maçları öncesinde hem Sergen Yalçın hem de Fatih Terim sürpriz isimlere forma şansı verdi. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe nasıl şampiyon olur?

Lider Beşiktaş ile takipçisi Galatasaray'ın puanı aynı. 81 puanla son haftaya aynı puanda giren iki ekip kıyasıya bir yarış içinde. Beşiktaş, Göztepe deplasmanında berabere kalırsa veya yenilirse Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u mağlup ederse sarı kırmızılılar şampiyonluğa ulaşacak.

Galatasaray şampiyonluk için sahada... Son haftaya rakibi Beşiktaş ile aynı puanda giren sarı kırmızlılar averajla ikinci sırada bulunuyor. Beşiktaş'ın Göztepe'yi tek farkla yenmesi durumunda Galatasaray'ın şampiyon olabilmesi için rakibi Yeni Malatya'yı 4 farkla yenmesi gerekiyor. Saat 20.30'da başlayan ve Cüneyt Çakır'ın yönettiği mücadeleyi taraftarlar anbean CANLI skor sayfamız üzerinden takip edebilecekler.

Ligde son maçlar öncesi zirveye ortak olan Galatasaray, Süper Lig'in 42. ve son haftasında bugün şampiyonluk için sahasında Helenex Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetiyor.

İKİ TAKIMINDA MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Akbaba, Babel, Arda, Halil

H.Y. Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Semih, Wallace, Hadebe, Hafez, Mallan, Zeki, Fofana, Adem, Tetteh

GALATASARAY - YENİ MALATYA MAÇI CANLI ANLATIM İZLE

İLK YARIDA TEK GOL VAR

*Evinde Yeni Malatya'yı ağırlayan sarı kırmızılılar mücadelenin ilk yarısını 1-0 mağlup tamamladı.

Süper Lig'de nefesler tutuldu. Ligin 42. haftasındaki bu zorlu müsabakasında Beşiktaş, Göztepe ile deplasmanda karşılaşıyor.

Üst üste iki yenilgi sonrası puan avantajını kaybeden ancak Galatasaray'ın averajla önünde bulunan siyah-beyazlılar, İzmir'deki zorlu maçta kendisini zafere ulaştıracak sonucu arıyor.

Galatasaray'ın 2 gol farkla önünde bulunan Beşiktaş, hem Göztepe'yi devirmeye çalışacak hem de Galatasaray'ın kendisinden 3 farklı kazanmamasını bekleyecek.

MAÇTA 11'LER BELLİ OLDU

Göztepe: İrfan Can, Murat, Alpaslan, Atınç, Berkan, Esıtı, Obinna, Ndıaye, Soner, Halil, Jahovic

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Gökhan Töre, Ghezzal, N'Koudou, Larin

GÖZTEPE - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI ANLATIM İZLE

İZMİR'DE İLK YARIDA KARŞILIKLI GOLLER VAR

*Göztepe deplasmanında öne geçen Beşiktaş, ev sahibi ekibin goüne engel olamayınca ilk yarı karşılıklık gollerle sona erdi.

Süper Lig'in 42. haftasında Kayserispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Sivasspor mağlubiyeti ile birlikte şampiyonluk umutlarını zora sokan Fenerbahçe, düşme hattından kurtulmak isteyen 'u yenerek rakiplerinin kaybetmesini bekleyecek. Taraftarlar maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilecekler.

Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de 50. kez karşılaşıyor. İki takım arasında geride kalan 49 maçta Fenerbahçe 30, Kayserispor 9 kez kazandı. 10 maç da berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe, Kayserispor ile Süper Lig'de yaptığı son 9 maçtan sadece üçünü kazanabildi.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

KAYSERİSPOR: Doğan, Kvrzic, Attamah, Paz, Aziz, Kolovetsios, Ramazan, Avramovski, Muhar, Henrique, İlhan.

FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Sosa, Ferdi, Osayi, Pelkas, Valencia

KAYSERİSPOR FENERBAÇE MAÇI CANLI ANLATIM İZLE

KAYSERİ'DE TEK GOL VAR

*Küme düşme hattında olan Kayserispor, şampiyonluk mücadelesi veren rakibi Fenerbahçe karşısında ilk yarıyı 1-0 galip tamamladı.

SÜPER LİG PUAN DURUMU CANLI TAKİP

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