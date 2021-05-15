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Galatasaray taraftarından Filistin'e destek

Galatasaraylı taraftarlar, 'in 'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarını tepki göstermek için stadyum tribünlerine pankartlar hazırladı.

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Giriş Tarihi: 15.05.2021
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Galatasaray taraftarından Filistin'e destek

Süper Lig'in son haftasında Galatasaray ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan mücadelede Filistin unutulmadı.

Sarı-kırmızılı taraftarların Türk Telekom Stadyumu tribünlerine astığı pankartlarda 'İnsanlık vicdanını Kudüs'te yitirdi', 'Kudüs kıbledir, Kudüs miraçtır' ve 'Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır' yazıları yer aldı. Ayrıca tribünlere Hz. Ali'nin 'Bir zulme engel olamıyorsanız onu herkese duyurun' ve 'Zalim ısrarla zulme devam ediyorsa bil ki sonu yakındır. Mazlum da ısrarla direniyorsa bil ki zafer yakındır' sözlerinin yazı olduğu pankartlar asıldı.

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