Son dakika | Liverpool'da Mohamed Salah depremi!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da Mohamed Salah'ın durumu karmaşıklaşıyor. Eski takım arkadaşı Mohamed Aboutrika'nın Salah'ın mutsuz olduğuna yönelik açıklamaları, Salah'ın AS'a verdiği röportajda Barcelona ve Real Madrid'e açık kapı bırakması Mısırlı yıldızın takımdan ayrılmasına yönelik söylentileri artırmış durumda.

'HER ZAMAN GİDECEĞİNİ DÜŞÜNDÜM'

Liverpool, Salah ile yollarını ayırmayı düşünmüyor olsa da eski İngiliz futbolcu ve şimdilerde yorumculuk kariyeri ile dikkat çeken Gary Neville, duruma ilişkin flaş değerlendirmelerde bulundu. Bugüne kadar her an Salah'ın takımdan ayrılmak isteyebileceğini düşündüğünü belirten Neville, "Salah'ın her zaman Liverpool'dan ayrılacağını düşündüm. Bunu birkaç yıl öncesinde veya daha erken söylemiştim. Her zaman farklı bir ülkede forma giymeyi deneyimlemek isteyeceğini düşündüm. Bu yüzden söylentilere şaşırmıyorum. Onu her zaman Mane'nin önünde görme nedenim Salah'ın soğukkanlı olmasıydı. Mane, tam bir takım oyuncusu ama Salah daha donuk" ifadelerini kullandı.

'TAKIMDAN AYRILACAK GİBİ DURUYOR'

Salah'ın takımda kalacağını düşünmediğini dile getiren Neville, "O, bunu tekrar yapacak ve takımdan ayrılacak gibi duruyor. Real Madrid, Barcelona, PSG veya herhangi bir takım, o takımdan ayrılacağı için onunla ilgileniyorlar" dedi.

Liverpool'un 18 aylık süreçte bir karar vererek oyuncu ile yollarını ayırmak zorunda kalabileceğini aktaran Neville, "Önümüzdeki 18 ay içinde duruma karar verilecek. Yeni bir sözleşme imzalamazsa sözleşmesinin sona ermesine izin verilmeyecektir. Ondan elde edilen gelirle başka birini getirmelisiniz" ifadelerini kullandı.