Sosyal medyaya damgasını vurdu! Tepki çeken şeytan karakteri
The Land Of Legends Cup'ın final karşılaşmasında Fenerbahçe, Sivasspor'u 1-0 yenerek şampiyon oldu. Karşılaşma sonrasındaki kupa törenine kırmızı kostümlü karakter damga vurdu.
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Fenerbahçe, karşılaşmanın sonunda düzenlenen seramoniyle kupasını havaya kaldırırken, şeytana benzetilen The Land of Legends Theme Park karakteri sosyal medyada büyük tepki aldı.Kupayı sarı-lacivertli ekibe takdim eden karakterinin giydiği kostümün şeytanı andırması sarı-lacivertli taraftarların hoşuna gitmedi.
Fenerbahçe, Beşiktaş, Antalyaspor ve Sivasspor'un mücadele ettiği The Land Of Legend Cup tamamlandı. Fenerbahçe, final maçında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleyi Caner Erkin'in golüyle 1-0 kazandı ve kupayı müzesine götüren taraf oldu.
Fenerbahçe, karşılaşmanın sonunda düzenlenen seramoniyle kupasını havaya kaldırırken, şeytana benzetilen The Land of Legends Theme Park karakteri sosyal medyada büyük tepki aldı.Kupayı sarı-lacivertli ekibe takdim eden karakterinin giydiği kostümün şeytanı andırması sarı-lacivertli taraftarların hoşuna gitmedi.
Seramoninin ardından sosyal medyada, turnuvayı düzenleyen The Land of Legends Theme Park'a karakter seçimlerinden çok sayıda olumsuz mesaj gönderildi.