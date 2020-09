Sosyal medyaya damgasını vurdu! Tepki çeken şeytan karakteri

Fenerbahçe, Beşiktaş, Antalyaspor ve Sivasspor'un mücadele ettiği The Land Of Legend Cup tamamlandı. Fenerbahçe, final maçında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleyi Caner Erkin'in golüyle 1-0 kazandı ve kupayı müzesine götüren taraf oldu.

Fenerbahçe, karşılaşmanın sonunda düzenlenen seramoniyle kupasını havaya kaldırırken, şeytana benzetilen The Land of Legends Theme Park karakteri sosyal medyada büyük tepki aldı.Kupayı sarı-lacivertli ekibe takdim eden karakterinin giydiği kostümün şeytanı andırması sarı-lacivertli taraftarların hoşuna gitmedi.



Seramoninin ardından sosyal medyada, turnuvayı düzenleyen The Land of Legends Theme Park'a karakter seçimlerinden çok sayıda olumsuz mesaj gönderildi.