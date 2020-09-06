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Sosyal medyaya damgasını vurdu! Tepki çeken şeytan karakteri

Of Legends Cup'ın final karşılaşmasında Fenerbahçe, 'u 1-0 yenerek şampiyon oldu. Karşılaşma sonrasındaki kupa törenine kırmızı kostümlü karakter damga vurdu.

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Giriş Tarihi: 06.09.2020
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Sosyal medyaya damgasını vurdu! Tepki çeken şeytan karakteri

Fenerbahçe, Beşiktaş, Antalyaspor ve Sivasspor'un mücadele ettiği The Land Of Legend Cup tamamlandı. Fenerbahçe, final maçında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleyi Caner Erkin'in golüyle 1-0 kazandı ve kupayı müzesine götüren taraf oldu.

Fenerbahçe, karşılaşmanın sonunda düzenlenen seramoniyle kupasını havaya kaldırırken, şeytana benzetilen The Land of Legends Theme Park karakteri sosyal medyada büyük tepki aldı.Kupayı sarı-lacivertli ekibe takdim eden karakterinin giydiği kostümün şeytanı andırması sarı-lacivertli taraftarların hoşuna gitmedi.

Seramoninin ardından sosyal medyada, turnuvayı düzenleyen The Land of Legends Theme Park'a karakter seçimlerinden çok sayıda olumsuz mesaj gönderildi.

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