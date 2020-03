Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan corona virüs açıklaması

Son dakika haberi...Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, corona virüs ile ilgili alınan tedbirleri açıkladı.Bakan Kasapoğlu açıklamasında, corona virüs tedbirleri kapsamında üniversitelerin tatil olmasıyla birlikte, evine gidecek KYK yurdu öğrencilerinden yurt ücretinin alınmayacağını duyurdu.

Bakan Kasapoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Bildiğiniz gibi dün Cumhurbaşkanımız başkanlığında korona virüs ile ilgili alınacak tedbirlere ilişkin bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, korona virüse karşı bugüne kadar alınan tedbirler ve bundan sonra atılacak adımlar kapsamlı bir şekilde değerlendirildi.



BAZI GÜNCELLEMELER YAPILDI

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak önceki gün gençlerimizin ve sporcularımızın sağlığı için bir takım tedbirler aldığımızı kamuoyuyla paylaşmıştık.

Dün gerçekleştirilen toplantı neticesinde ise bu tedbirlerde bazı güncellemelere gittiğimizi belirtmek istiyorum.



ÜCRET ALINMAYACAK

Öncelikle, üniversitelerin 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil edilmesiyle birlikte; Arzu eden öğrencilerimiz üniversitelerin kapalı olduğu süre boyunca, kendi istekleri ile yurtlardan ayrılabilecekler. Bu 3 haftalık tatil boyunca yurtta kalmayan öğrencilerden yurt ücreti alınmayacak.



ÖZEL İZİNLİ SAYILACAKLAR

Bu kararı veren öğrencilerimiz, eğer 75 günlük yıllık izin süreleri bitmiş ise, "Özel İzinli" sayılacaklar. Bakanlığımız, bu süre zarfında yurtlarımızın dezenfekte işlemlerine ağırlık verecek. Kredi ve burs ödemeleri ise aynen devam edecek.



TEDBİREN İPTAL ETTİK

Öte yandan bakanlık olarak hayata geçirdiğimiz ve desteklediğimiz bir takım etkinliklerde tedbiren iptal veya erteleme kararları aldık.



Her yıl, Çanakkale Şehitlerimizi Anma Etkinlikleri içerisinde organize ettiğimiz 57. Alay Vefa yürüyüşü bu kapsamda iptal edilen organizasyonlarımızdan biri... Yine proje destek çağrılarımızda geçen proje faaliyetlerimizi de ileri bir tarihe erteledik.



YİNE TEDBİREN ERTELEDİK

Gençlik ve Uzman Değişimleri, Gönüllülük Projeleri, Gençlik Merkezleri Değişimleri gibi Yurt dışı hareketlilik projelerini, Yurtdışı Türkler Başkanlığımız, Yunus Emre Enstitüsü ve İslam İşbirliği Gençlik Forumu gibi kurumlar ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Gençlik Kamplarımızı da yine tedbiren erteledik.



YURT DIŞINDAN BAŞVURU ALMAMA KARARI ALDIK

Her yıl binlerce Kuzey Kıbrıslı gencimizi misafir ettiğimiz "Çanakkale - Milli Mücadele Kampı" bu kapsamda ertelediğimiz programlarımız arasındadır.

Gençlik Haftası Etkinliklerimiz kapsamında, 81 il ve yurt dışından gençlerimizin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz "Temsilci Genç" başvurularında bu yıl yurt dışından başvuru almama kararı aldık.



Dene-Yap uygulama sınavı ve eğitimleri ve Gençlik Merkezlerimizde müfredata bağlı olan eğitimleri erteledik. Gençlik Merkezlerimiz yalnız bireysel uygulamalara açık olacak. Öte yandan sporda da önemli tedbirler aldık. Öncelikle, Süper Lig'de 26. Hafta maçlarından itibaren Nisan ayı sonuna kadar oynanacak maçların hiçbirine seyirci alınmayacak. Basketbol, voleybol, hentbol gibi takım sporlarında devam eden lig maçları da yine Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacak. Elbette bütün sporlar seyirciyle, taraftarla güzel... Fakat insanımızın sağlığı her şeyden önemli...



CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURU DA İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ

İnşallah bu süreci en iyi şekilde atlatıp, kol kola omuz omuza statlarımızda, salonlarımızda nice heyecanları birlikte yaşamaya devam edeceğiz.

Uluslararası düzeyde ilgiyle takip edilen ve branşın en önemli organizasyonlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu da ileri bir tarihe ertelendi.



Federasyonlarımızın katılacağı ulusal ve uluslararası bütün seminerleri, toplantıları, eğitimleri ve kongreleri de iptal etmek durumunda kaldık.



Bakanlık projelerimiz içerisinde yer alan ANALİG, Yüzme Bilmeyen Kalmasın, Okul Sporları ve Yetenek Taramalarımız da salgına yönelik tedbirler kapsamında durdurulan faaliyetlerimiz arasındadır.



Bireysel sporlarda 81 ilde düzenlenen il birinciliklerini de erteledik. Bu noktada bir hususu ayrıca ifade etmek isterim.

7 gün 24 saat açık olan, yaşayan tesislerimizi vatandaşlarımızın kullanımına kapatmıyoruz.



Yalnızca toplu organizasyonlardaki riskleri bertaraf etmek için az önce saydığım adımları atıyoruz.



Almış olduğumuz tedbirler, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında gençlerimiz ve sporcularımız başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızı kapsayan mücadele eylem planımıza yönelik tedbirlerdir.



Önümüzdeki süreçte, koşullara bağlı olarak tedbir sürelerinde ileri öteleme veya geriye çekme yaşanabilir.



Önlem almak, hem temel görevimiz, hem de sorumluluğumuzdur. Her daim ana hassasiyetimiz "Önce İnsan" ilkesidir.

Ben bu süreci millet olarak rahatlıkla atlatacağımıza yürekten inanıyorum.



Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gençlerimiz ve sporcularımız başta olmak üzere, bütün vatandaşlarımız için 7 gün 24 saat tetikte olmaya devam edeceğiz."