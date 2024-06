Kurban Bayramı’nda sağlıklı ve dengeli beslenme uyarısı

"ET ÖĞLEN SAATLERİNDE TÜKETİLMELİ"

Kurban bayramı denilince akla ilk et tüketmenin geldiğini söyleyen Diyetisyen Gül Uygun Karakulak, dengeli beslenme için porsiyon kontrolünün sağlanması gerektiğini dile getirdi. Dyt. Karakulak, "Kurban Bayramı denilince aklımıza ilk gelen kırmızı et tüketimi oluyor. Kırmızı et demir, B12 ve protein açısından oldukça zengin bir besinimiz ama bununla beraber doymuş yağ içeriği de oldukça yüksek.

Bu nedenle kan kolesterol ve ürik asit seviyelerini de yükseltmesi mümkün, bu yüzden etin görünür yağlarından ayırarak pişirmemiz gerekiyor. Bununla beraber, porsiyon kontrolünü de sağlamamız şarttır. Porsiyon kontrol edebilmek için bayramda her iki öğün de değil de sadece bir öğün et tüketimi yapmalıyız. Hazmı kolaylaştırmak adına akşam saatlerine bırakmayıp, öğlen saatlerinde tüketmeyi tercih edebiliriz" diye konuştu.