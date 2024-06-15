Kurban Bayramı'nda sağlıklı ve dengeli beslenme uyarısı
Kurban Bayramı, Müslümanlar için önemli bir dini bayram olarak kabul edilir. Bu bayramda, Türkiye ve birçok İslam ülkesinde geleneksel olarak kurbanlık hayvanlar kesilir ve elde edilen etler aile ve komşularla paylaşılır. Ancak, uzmanlar bu dönemde sağlıklı beslenmenin de önemine dikkat çekiyor. İşte bayramda beslenme önerileri...
Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Beslenme ve Diyet Uzmanı Gül Uygun Karakulak'dan sağlıklı ve dengeli beslenme uyarıları geldi.
"ET ÖĞLEN SAATLERİNDE TÜKETİLMELİ"
Kurban bayramı denilince akla ilk et tüketmenin geldiğini söyleyen Diyetisyen Gül Uygun Karakulak, dengeli beslenme için porsiyon kontrolünün sağlanması gerektiğini dile getirdi. Dyt. Karakulak, "Kurban Bayramı denilince aklımıza ilk gelen kırmızı et tüketimi oluyor. Kırmızı et demir, B12 ve protein açısından oldukça zengin bir besinimiz ama bununla beraber doymuş yağ içeriği de oldukça yüksek.
Bu nedenle kan kolesterol ve ürik asit seviyelerini de yükseltmesi mümkün, bu yüzden etin görünür yağlarından ayırarak pişirmemiz gerekiyor. Bununla beraber, porsiyon kontrolünü de sağlamamız şarttır. Porsiyon kontrol edebilmek için bayramda her iki öğün de değil de sadece bir öğün et tüketimi yapmalıyız. Hazmı kolaylaştırmak adına akşam saatlerine bırakmayıp, öğlen saatlerinde tüketmeyi tercih edebiliriz" diye konuştu.
"24 SAAT SONRA YEMEYE BAŞLAYIN"
Kurbanlığın kesilmesinin ardından tüketilmeye başlamasının yanlış olduğunun altını çizen Diyetisyen Gül Uygun Karakulak, etin pişirme yöntemi ile ilgili önerilerde bulundu. Dyt. Karakulak, "Kurban hemen kesildikten sonra değil de kesildikten yaklaşık 24 saat sonra tüketilmelidir, bu etteki ölüm sertliğinin gitmesine, etin yumuşamasına sebebiyet verir. Böylelikle mide ve bağırsak rahatsızlığı olan kişiler eti hazımsızlık yaşamadan tüketebilecek hale gelir. Etin pişirme yöntemlerine de dikkat etmek gerekiyor. Haşlama, ızgara ve fırın gibi sağlıklı pişirme yöntemlerini tercih edebiliriz" ifadelerine yer verdi.
"ETİN YANINDA SALATAYI İHMAL ETMEYİN"
Son olarak Kurban Bayramı'nda sofralardan eksik olmayan kavurmaya özel tarif veren ve sağlıklı beslenme konusunda çağrıda bulunan Dyt. Gül Uygun Karakulak, konuşmasını şu şekilde tamamladı:
"Bayram deyince akla ilk gelen kavurmalar oluyor. Kavurmada da ete ekstra yağ ilavesi yapmadan yani tereyağı, kuyruk yağı ve iç yağı gibi yağlar eklemeden etin kendi yağıyla beraber kısık ateşte pişirme yöntemine başvurursak, sağlıklı kavurmamızı da yapmış olabiliriz. Ayrıca tek başına oturup et yemek sağlıklı bir davranış değil, tabağımızda mutlaka etin yanında bol limonlu yeşillikli salatalarımız, mevsim yeşilliklerimiz olması gerekiyor.
Bu hem demir emilimini arttırmaya hem de aslında fazla kırmızı et tüketiminin getirdiği toksin yükünü de azaltmaya yardımcı olacaktır. Etin yanında bulgur pilavı tüketmek, pirinç pilavına göre her zaman daha iyi bir seçenek olacaktır. Etin yanında tüketilen içeceklere baktığımızda ise gazlı içecek ve şekerli içecek yerine maden suyu ve ayran gibi seçenekler daha doğru seçeneklerdir. Özellikle obezite, şeker, kolestrol, kalp ve damar hastalıkları gibi kronik rahatsızlıkları olanların bu dönemde de diyetlerine dikkat etmeleri gerektiğini özellikle belirtmek isterim."
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