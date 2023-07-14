Hollywood diyeti nedir, hangi besinler tüketiliyor? Ufuk Özkan'ın yaptığı Hollywood diyeti zararları neler?
Hollywood diyeti hakkında detayları araştırılmaya başlandı. Geniş Aile dizisi ile hafızalara kazınan oyuncu Ufuk Özkan yeni projesinde oynayacağı rol için, 5-6 kilo vermeyi amaçlarken yanlış diyet nedeniyle sağlığından oldu. Özkan’ın Siroz hastalığına yakalandığı ve karaciğer yetmezliği nedeniyle organ nakline başvurduğu öğrenildi. Peki, Ufuk Özkan'ın yaptığı Hollywood diyeti zararları neler? İşte, detaylar...
"Hollywood diyeti nedir?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Oyuncu Ufuk Özkan, canlandıracağı rol için 17'ye yakın kilo verdi. Bağışıklık sistemi çöken Özkan, verdiği fazla kiloların nedeninin ise yanlış bir diyet programı (Hollywood diyeti) olduğunu belirtti. Hollywood diyetinin zararları ise merak konusu oldu. İşte, Hollywood diyeti hakkında merak edilenler...
HOLLYWOOD DİYETİNDE NELER YENİR?
Hollywood diyetinin geçmişi 1930'lara dayanıyor. Başlangıçta 1929'da "on sekiz günlük diyet" olarak biliniyordu ve greyfurt, portakal, tost, sebze ve yumurta kombinasyonları içeriyordu.
Diyet daha sonra Hollywood'da bir moda haline geldi ve Amerika'nın her yerine yayıldı.
Et , yumurta, yağ ve protein açısından zengin diğer besinler ve bazı sebzelerle birlikte genellikle her öğünde bir greyfurt yemekten oluşmasına rağmen, diyette farklılıklar vardır. Diyetin temelini yeşil sebzeler oluşturur. Brokoli, ıspanak, lahana, karnabahar gibi çeşitli yeşil sebzeler tüketilir.
Hollywood diyetinde et, şeker, alkol, unlu gıdalar, baklagil yasaktır.
Uzmanlar, bu diyet yönteminin aşırı düşük kalori alımını ve yetersiz beslenmeyi içermesi nedeniyle birçok sağlık sorununa yol açabileceğine dikkat çekiyor.
HASTALIĞI HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI!
48 yaşındaki Ufuk Özkan'ın üçüncü derecede siroz olduğu ortaya çıktı. Kadavradan organ nakli için sıraya giren oyuncuyla ilgili doktorlarının, "9 ile 12 ay arası ömrünüz kaldı. Nakil olmanız gerekiyor." dediği öğrenildi.
"KARACİĞERİMLE İLGİLİ PROBLEMLER YAŞIYORUM"
Bu süreçte üç sinema filmiyle anlaşan Ufuk Özkan'ın, nasıl hareket edeceği merak konusu oldu. Basında çıkan haberler üzerine ünlü oyuncudan açıklama geldi. Ünlü oyuncu yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Bugün sağlığım hakkında çıkan haberler ile ilgili sizlere bir açıklama yapmak istiyorum. Bir süredir karaciğerim ile ilgili problemler yaşıyorum. Organ nakli gerekliliği ihtimaline karşı da tabii ki uzman doktorlar tarafından durumum gözlem altında kontrollerim düzenli olarak yapılıyor.
"YAŞADIĞIM SÜREÇLERİN İŞİMİ ETKİLEMESİNE İZİN VERMEDİM"
Gelişebilecek süreçler ile ilgili önceden görüşmeler yapılıyor. Sevenlerimden endişe dolu mesajlar aldım ve çok üzüldüm. Hayat bizleri hastalıklarla beraber yaşamayı öğrenmek zorunda bırakıyor. Ama yaşadığım bu süreçlerin hiçbir zaman işimi etkilemesine izin vermedim. Bugünden sonrada Allah'ın izniyle böyle bir niyetim yok, en kısa zamanda yeni dizi ve filmlerle huzurunuza çıkacağım. Tüm sevgi dolu, dua dolu mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Saygı ve Sevgilerimle Ufuk Özkan (abiniz,kardeşiniz) İyi ki varsınız."
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