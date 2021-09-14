Milyonları ilgilendiren koronavirüs listesinde dikkat çeken Türkiye detayı! Can kaybı sıralaması güncellendi I Hangi ülkede koronadan kaç kişi öldü?

ABD'DE SON DURUM

California, 4 milyon 383 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 3 milyon 639 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 223 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayısında California 66 bin 36 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, Texas'ta 57 bin 381, New York'ta 54 bin 282 olarak kayıtlara geçti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 75'ine en az bir doz, yüzde 65'ine de her iki doz Kovid-19 aşısı uygulandı.