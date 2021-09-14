Milyonları ilgilendiren koronavirüs listesinde dikkat çeken Türkiye detayı! Can kaybı sıralaması güncellendi I Hangi ülkede koronadan kaç kişi öldü?
SAĞLIK ahaber.com.tr
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 230 milyona yaklaşırken toplam can kaybı 4 milyon 600 bine dayandı. ABD, 42 milyonu geçen sayı ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor. Peki, hangi ülkede koronavirüs nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti? Türkiye sıralamada ne durumda? İşte Kovid-19 vakalarında ülkeler sıralaması...
ABD'DE SON DURUM
California, 4 milyon 383 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 3 milyon 639 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 223 binden fazla vakayla Florida izledi.
Can kaybı sayısında California 66 bin 36 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, Texas'ta 57 bin 381, New York'ta 54 bin 282 olarak kayıtlara geçti.
ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 75'ine en az bir doz, yüzde 65'ine de her iki doz Kovid-19 aşısı uygulandı.
EN ÇOK VEFAT YAŞANAN ÜLKELER
ABD 680,412
İNGİLTERE 134,261
İTALYA 129,955
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