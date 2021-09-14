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Milyonları ilgilendiren koronavirüs listesinde dikkat çeken Türkiye detayı! Can kaybı sıralaması güncellendi I Hangi ülkede koronadan kaç kişi öldü?

SAĞLIK ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.09.2021 Güncelleme Tarihi: 14.09.2021
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Milyonları ilgilendiren koronavirüs listesinde dikkat çeken Türkiye detayı! Can kaybı sıralaması güncellendi I Hangi ülkede koronadan kaç kişi öldü?

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 230 milyona yaklaşırken toplam can kaybı 4 milyon 600 bine dayandı. ABD, 42 milyonu geçen sayı ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor. Peki, hangi ülkede koronavirüs nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti? Türkiye sıralamada ne durumda? İşte Kovid-19 vakalarında ülkeler sıralaması...

Dünya genelinde koronavirüse karşı verilen mücadele sürerken toplam vaka sayısı 230 milyona yaklaştı. Toplam can kaybı ise 4 milyon 600 binin üzerine çıktı. ABD 680 bini geçen can kaybı ile bu konuda zirvede yer alıyor.

ABD'DE SON DURUM

California, 4 milyon 383 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 3 milyon 639 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 223 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayısında California 66 bin 36 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, Texas'ta 57 bin 381, New York'ta 54 bin 282 olarak kayıtlara geçti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 75'ine en az bir doz, yüzde 65'ine de her iki doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

EN ÇOK VEFAT YAŞANAN ÜLKELER

ABD 680,412

BREZİLYA 587,138

HİNDİSTAN 443,296

MEKSİKA 267,969

PERU 198,799

RUSYA 194,249

ENDONEZYA 139,415

İNGİLTERE 134,261

İTALYA 129,955

KOLOMBİYA 125,687

TÜRKİYE 60.117 CAN KAYBIYLA LİSTENİN 18.SIRASINDA YER ALIYOR

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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