Yerli koronavirüs aşısına yönelik son dakika gelişmesi! Önemli aşamaya gelindi

HER AŞI ÜZERİNDE TÜRKİYE 'DE ÇALIŞIYOR

Türkiye'de gerçekleştirilen belli başlı aşı çalışmaları olduğunu ancak her birinin mekanizması farklı olduğunu vurgulayan Cantürk, ". Bu aşıların her biri belli basamaklardan geçtikten sonra kullanılabilirliğiyle ilgili karar vermek gerekiyor. Bununla alakalı olarak da faz 1, faz 2, faz 3 çalışmaları yapılıyor. Bazıları sadece Sinovac aşısına benzer şekilde ölü virüs aşısı, bazıları da biraz daha farklı tüm virüsün partikülleri içeren aşılar. Her aşı üzerinde Türkiye'de çalışılıyor olması Türkiye'nin sağlık alt yapısının, sağlık bilimi açısından ne kadar iyi bir noktada olduğunu gösteriyor. İnşallah önümüzdeki günlerde, kendi aşılarımızı üreterek kimseye muhtaç olmayacağız. Ayrıca diğer üçüncü dünya ülkelerine de kendi aşılarımızı gönderme şansımız olacak. Planlandığı gibi ilerlerse yerli aşımızın yılsonuna yetişeceğini ümit ediyorum"şeklinde konuştu.