Türkiye'de de uygulanan BioNTech aşısında yeni gelişme! Avrupa İlaç Ajansından son dakika açıklaması
Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından yapılan açıklamada BioNTech-Pfizer aşısının saklanma koşulları hakkında verilen tavsiyede değişikliğe gidildiğini duyurdu. BioNTech aşısı Türkiye'de çok sayıda vatandaşa uygulandı.
Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen BioNTech-Pfizer aşısının normal buzdolabı koşullarında 1 aya kadar muhafaza edilebileceğini bildirdi.
TAVSİYEDE DEĞİŞİKLİK
EMA, BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen "Comirnaty" adlı aşının saklama koşulları hakkındaki tavsiyede değişiklik yapıldığını açıkladı.
Aşıların saklama koşullarına ilişkin ilave çalışma gerçekleştirildiğine işaret edilen açıklamada, derin dondurucudan çıkartılan açılmamış aşı şişelerinin 2 ile 8 derecede normal buzdolabı koşullarında 5 gün yerine 31 güne kadar muhafaza edilebileceği belirtildi.
BIONTECH-PFIZER AŞISI İÇİN SÖZLEŞME
Açıklamada, aşının depolanması ve taşınmasına sağlanan esnekliğin aşı lojistiğine ve uygulama planlamasına katkıda bulunacağına dikkat çekildi. BioNTech-Pfizer aşısı Aralık 2020'de AB'den onay almış, yıl başında aşının kullanımı başlamıştı. AB'nin opsiyonlar dahil olmak üzere BioNTech-Pfizer ile 2,4 milyar dozluk aşı alım sözleşmeleri bulunuyor.
BAKAN KOCA AÇIKLAMIŞTI
Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Uğur Şahin ile gerçekleştirdiği görüşmede Haziran ayı için 30 milyon doz BioNTech aşısı sözü verildiğini belirtti. Bakan Koca, "Biz opsiyonel olarak 30 milyona gelecek şekilde anlaşma yapmıştık. Uğur Hoca, Türkiye'ye aşı gönderme konusunda büyük gayret sarf ediyor. 'Haziran ayı için 30 milyon doz aşıyı şimdiden söz verebilirsin' dediler." ifadelerini kullandı.
Türkiye'ye getirilmesi planlanan aşılarla ilgili bilgi aktaran Bakan Koca'nın ifadeleri şöyle:
Önümüzdeki 2-3 hafta içerisinde yeni aşıların gelebileceğini düşünüyorum. Bugüne kadar 4,5 milyon doz BionTech aşı geldi.
'BIONTECH AŞISI İÇİN 30 MİLYON SÖZÜ'
Biz opsiyonel olarak 30 milyona gelecek şekilde anlaşma yapmıştık. Uğur Hoca, Türkiye'ye aşı gönderme konusunda büyük gayret sarf ediyor. 'Haziran ayı için 30 milyon doz aşıyı şimdiden söz verebilirsin' dediler. Hem Mayıs sonu, hem Haziran'da bunu daha arttıralım diye görüşüyoruz. 10 gün içinde de rakamın ne kadar fazla olabileceğini netleştirmiş olacağız. Bizim Haziran sonuna kadar elimizde yoğun bir aşının olacağını söyleyebilirim. 40 yaş üstünü aşılayabileceğimizi ama bunun 30-35 yaşıyla ilgili bu son 30 milyon rakamıyla bunu söyleyebileceğimi ifade ediyorum. Aşıyı çeşitlendirmek için Ağustos ayından beri yoğun bir gayret içindeyiz. En geç haziran sonu olmak üzere, vatandaşımızı aşılayabileceğimizi söyleyebilirim.
CEO'DAN FLAŞ AÇIKLAMA
Pfizer CEO'su Albert Bourla, aşının herhangi bir yan etki ya da sağlık sorununa yol açmadığını söylerken, yaş, ırk veya cinsiyet gözetmeksizin aynı etkinlik oranını sağladığını belirtti.
MUTASYONA KARŞI ETKİ ORANI AÇIKLANDI
Aşı, son dönemde hızlı yayılan mutasyonlara karşı da test edildi. Buna göre Güney Afrika mutasyonu kapsamında 800 kişinin verileri incelediğinde, aşının hastalığı önlemede yüzde 100 etkili olduğu vurgulandı.
Aşının 12-15 yaş aralığındaki çocuklar arasında da yüzde 100 koruyucu etkiye sahip olduğu ifade ediliyor.
UĞUR ŞAHİN'DEN KRİTİK AÇIKLAMA
Pfizer'la ortak aşı geliştiren BioNTech'in kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin, güncellenmiş sonuçları değerlendirdi. Yazılı açıklama yapan Şahin, "Elde edilen klinik sonuçlar, aşının yayılmakta olan mutasyonlara karşı etkin bir koruma sağladığını gösteren ilk veriler. Bu sürü bağışıklığı oluşturmak ve pandemiyi bitirmek için kritik bir faktör" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 5.000 TL hibe desteği kimlere verilecek? Başvurular ne zaman? Kafe, çay bahçesi, düğün salonları, kırtasiye ve...
- 3.000 TL hibe desteği kimlere verilecek? Ödemeler ne zaman? Müzisyenler, kaportacılar, konfeksiyoncular ve...
- Çiftçiye müjde! Bakliyat, yaş çay, sert ekmeklik buğday, arpa alım fiyatı ne kadar oldu? 2021 mazot ve gübre desteği...
- Esnafa 3.000 TL ve 5.000 TL destek! 2021 esnaf destek paketi başvuru nasıl yapılır? Kimler faydalanacak?
- Son dakika: 1 Haziran'da kafeler açılacak mı? Lokanta, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi ne zaman açılacak?
- Son dakika: 1 Haziran'da eğlence mekanları açılacak mı? Barlar, birahaneler, gece kulüpleri açılıyor mu?
- SON DAKİKA! 1 Haziran'da nereler açılacak? Normalleşme takvimi ile hangi iş yerleri, mekanlar açılacak?
- 2 farklı kategoride sürpriz indirim! BİM 18 Mayıs Salı aktüel kataloğunda neler var? Yarından itibaren...
- Zam pazarlığı başlıyor! 4D'li taşeron ve kamu işçisine müjde! ÇSGB yüzdelik dilim ve seyyanen zam son durum!
- ATA AÖF final sınavı tarihi açıklandı! 2021 ATA AÖF bahar dönemi final sınavı ne zaman, online mı?
- Açık lise 3. dönem kayıt yenileme nasıl yapılır? 2021 AÖL ders seçimi, kayıt yenileme son gün ne zaman?
- 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs Çarşamba tam gün sokağa çıkma yasağı var mı? Kamuda mesai olacak mı?