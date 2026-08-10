Dijital tehdit ve çifte standardın anatomisi! Milli medyaya kıskaç, küresel kirli düzene denetimsizlik

Gençlerin sosyal medya platformlarında uzun süre geçirmesi, çocuklar ve aile yapısı açısından yeni riskleri beraberinde getiriyor. Denetimsiz içerikler, gençlerin hangi tehditlerle karşı karşıya kaldığı sorusunu gündeme getirirken mevcut denetim sisteminin yetersizliği de tartışılıyor.

Denetim mevzuatının büyük ölçüde ulusal yayıncılıkla sınırlı kalması, dijital mecralarda önemli bir boşluk oluşturuyor. Basın ve televizyon yayıncılığı üzerindeki denetimin dijital platformlarda aynı ölçüde uygulanmaması, kontrolsüz bir alan yaratıyor.

KÜRESEL DEVLER SERBEST, YERLİ MEDYA KISKACINDA

Yerli ve millî yayın kuruluşları sıkı kurallara tabi tutulurken, küresel dijital platformların daha geniş bir hareket alanına sahip olması haksız rekabet tartışmasını büyütüyor. Dijital yayıncılıktaki denetim boşluğunun çocuklar, gençler ve toplumsal değerler açısından ciddi riskler oluşturduğu belirtiliyor.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 11 Haziran 2026'da ATV'ye yalnızca tek bir program gerekçesiyle 7 milyon 987 bin lira idari para cezası kesti. Turkuvaz Medya Grubu bünyesindeki ATV'ye yönelik bu uygulama, "Esra Erol'da" programı üzerinden yürütülen sistemli bir cezalandırma zinciri tartışmasını beraberinde getirdi.

RTÜK, aynı içerik gerekçesiyle ATV'ye 7 Kasım 2024'te 18 milyon 20 bin TL, 4 Şubat 2022'de 1 milyon 385 bin TL ve 30 Eylül 2020'de 463 bin TL ceza uygulamıştı. Uzmanlar bu tabloyu, yerli ve millî yayın kuruluşlarının sıkı kurallara tabi tutulduğu, küresel platformların ise denetim açısından farklı bir konumda bulunduğu haksız rekabet ortamı olarak değerlendiriyor.