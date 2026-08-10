Dijital tehdit ve çifte standardın anatomisi! Milli medyaya kıskaç, küresel kirli düzene denetimsizlik
Gelişen teknolojiyle birlikte medyanın geçirdiği büyük dönüşüm, dijital mecralardaki devasa denetim boşluğunu ve millî yayıncılara yönelik "çifte standart" tartışmalarını bir kez daha gündeme taşıdı. Türkiye'nin millî bekası ve toplumsal huzuru için her kritik eşikte en ön safta yer alan yerli yayın kuruluşları RTÜK tarafından "mikroskopla" denetlenerek milyonlarca liralık cezalara çarptırılırken, çocuk istismarı, uyuşturucu ticareti ve provokasyonun merkezi haline geldiği öne sürülen küresel sosyal medya platformları geniş bir hareket alanına sahip oluyor. Ahaber.com.tr, hazırladığı dosya haberle denetimsizlik, çifte standart ve haksız rekabet tartışmalarının gölgesindeki sosyal medya düzeninin kirli anatomisini mercek altına aldı.
Teknolojinin hızla gelişmesiyle içerik ve platform sayısı katlanarak artarken, denetim mekanizmalarının bu dönüşüme ayak uyduramadığı görülüyor.
Denetim mevzuatının büyük ölçüde ulusal yayıncılıkla sınırlı kalması, dijital mecralarda önemli bir boşluk oluşturuyor. Basın ve televizyon yayıncılığı üzerindeki denetimin dijital platformlarda aynı ölçüde uygulanmaması, kontrolsüz bir alan yaratıyor.
GENÇLER VE AİLE YAPISI DİJİTAL TEHDİT ALTINDA
Gençlerin sosyal medya platformlarında uzun süre geçirmesi, çocuklar ve aile yapısı açısından yeni riskleri beraberinde getiriyor. Denetimsiz içerikler, gençlerin hangi tehditlerle karşı karşıya kaldığı sorusunu gündeme getirirken mevcut denetim sisteminin yetersizliği de tartışılıyor.
KÜRESEL DEVLER SERBEST, YERLİ MEDYA KISKACINDA
Yerli ve millî yayın kuruluşları sıkı kurallara tabi tutulurken, küresel dijital platformların daha geniş bir hareket alanına sahip olması haksız rekabet tartışmasını büyütüyor. Dijital yayıncılıktaki denetim boşluğunun çocuklar, gençler ve toplumsal değerler açısından ciddi riskler oluşturduğu belirtiliyor.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 11 Haziran 2026'da ATV'ye yalnızca tek bir program gerekçesiyle 7 milyon 987 bin lira idari para cezası kesti. Turkuvaz Medya Grubu bünyesindeki ATV'ye yönelik bu uygulama, "Esra Erol'da" programı üzerinden yürütülen sistemli bir cezalandırma zinciri tartışmasını beraberinde getirdi.
RTÜK, aynı içerik gerekçesiyle ATV'ye 7 Kasım 2024'te 18 milyon 20 bin TL, 4 Şubat 2022'de 1 milyon 385 bin TL ve 30 Eylül 2020'de 463 bin TL ceza uygulamıştı. Uzmanlar bu tabloyu, yerli ve millî yayın kuruluşlarının sıkı kurallara tabi tutulduğu, küresel platformların ise denetim açısından farklı bir konumda bulunduğu haksız rekabet ortamı olarak değerlendiriyor.
MEVZUATTAKİ ZAMANLAMA ÇELİŞKİSİ: 2019'DAN 2026'YA NE DEĞİŞTİ?
RTÜK'ün dijital alandaki yetki karmaşası ve zamanlama sorunları da dikkat çekiyor. RTÜK Başkanı, 4 Ağustos 2019'da internet yayıncılığı yönetmeliğiyle "önemli bir boşluğu" doldurduklarını ve Türkiye'nin Batı'dan ileri olduğunu söyleyerek kurumsal başarıya vurgu yapmıştı.
Ancak aradan geçen 7 yılın ardından, 23 Temmuz 2026'da Kurulun yeni Başkanı, YouTube gibi habercilik ve yayıncılık yapan kuruluşların lisanslanması için mevzuatın yenilenmesi ve RTÜK'e yetki verilmesi gerektiğini açıkladı. Bu açıklama, mevcut düzenlemedeki boşluklara ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.
RTÜK, televizyon ekranındaki tek bir programı saniyeler üzerinden inceleyerek milyonlarca liralık ceza uygulayabilirken, YouTube, X, TikTok ve Instagram'daki içeriklerin yaptırım rejiminin dışında kalması büyük bir tezat oluşturuyor.