Aynı mecra farklı kurallar! Yerli medyaya ceza dijital devlere serbestlik

Dijital platformlar üzerinden yürütülen içerik politikalarının çocuklar, gençler ve aile yapısı üzerindeki etkileri yeniden tartışma konusu oldu. Uzmanlar; YouTube, Netflix ve TikTok gibi küresel platformlarda denetim eksikliğinin zararlı içeriklerin yayılmasını kolaylaştırdığını, buna karşın yerli ve milli yayın kuruluşlarının daha ağır yaptırımlarla karşı karşıya kaldığını belirtiyor. Yayıncılıkta adil denetim ihtiyacına dikkat çeken uzmanlar, dijital alandaki kontrolsüzlüğün artık milli güvenlik boyutunda ele alınması gerektiğini vurguluyor.