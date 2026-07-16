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Çocukların dijital cihazlarına sıkı takip! Suça sürükleyen siteler engellenecek

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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AK Parti, suça sürüklenen çocukların topluma kazandırılması, rehabilitasyonu ve suçtan korunması amacıyla hazırladığı kapsamlı kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Çocuk suçluluğuyla mücadelede yepyeni bir sayfa açacak olan yasa teklifiyle; suça sürüklenen çocukların kullandığı telefon, tablet ve bilgisayarlar mahkeme kararıyla mercek altına alınacak, siber tehlike saçan platformlara erişimleri tamamen engellenecek.

Çocukların dijital cihazlarına sıkı takip! Suça sürükleyen siteler engellenecek 1

AK Parti'nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu "suça sürüklenen çocuklar" yasa teklifinde önemli düzenlemeler yer aldı. Çocukların suça sürüklenmesini önlemek, tedavi ve rehabilitasyonları için önemli tedbirler alınacak.

Çocukların dijital cihazlarına sıkı takip! Suça sürükleyen siteler engellenecek 2

Bağımlı ve akıl hastası çocuklar acil korunma altına alınacak. Çocukların, telefon, tablet ve bilgisayarları denetlenecek, riskli sitelere erişim engeli getirilebilecek.

Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre, çocuk suçlulara müebbet hapis cezası verilmesini ve ailelerin de cezalandırılmasını öngören teklifte dikkat çeken düzenlemeler şöyle:

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Çocukların dijital cihazlarına sıkı takip! Suça sürükleyen siteler engellenecek 3

ACİL KORUNMA
Akıl hastalığı, zihinsel yetersizlik, alkol veya uyuşturucu bağımlılığı, davranışsal bağımlılık ya da tehlikeli bulaşıcı hastalık nedeniyle kendisi veya başkaları için ciddi tehlike oluşturduğu değerlendirilen çocuklar acil korunma altına alınacak. Hâkim 48 saat içinde talep ile ilgili karar verecek.

Çocukların dijital cihazlarına sıkı takip! Suça sürükleyen siteler engellenecek 4

Bu süre içerisinde gerekli tıbbi müdahale ve tedavi uygulanabilecek. Hâkim, çocuğun bulunduğu yerin gizli tutulmasına ve aileyle kişisel ilişkinin sınırlandırılmasına karar verebilecek. Mevcut yasalara göre bu tür durumlardaki çocuklar için korunma kararı verilemiyor.

Çocukların dijital cihazlarına sıkı takip! Suça sürükleyen siteler engellenecek 5

OKULLARIN HABERİ OLACAK
Çocuk hakkında kamu davası açılması halinde durum, gerekli tedbirlerin alınması amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bildirilecek. Ayrıca suç konusu mal; ekmek, yemek gibi değeri düşük bir malsa, çocukların ekonomik koşulları gözetilerek zararın giderilmesi şartı aranmayabilecek.

Çocukların dijital cihazlarına sıkı takip! Suça sürükleyen siteler engellenecek 6

ALINACAK TEDBİRLER
Ceza sorumluluğu olmayan adli süreçteki çocuklar için "yönlendirme tedbirleri" sistemine geçilecek.

Tedbirler şöyle:

Çocukların dijital cihazlarına sıkı takip! Suça sürükleyen siteler engellenecek 7

SOSYAL VE TOPLUMSAL HİZMETLER

Çocuklar; spor kulüpleri, gençlik merkezleri ve spor tesislerinde psikososyal gelişimlerine katkı sağlayacak görevler alacak.

Çocukların dijital cihazlarına sıkı takip! Suça sürükleyen siteler engellenecek 8

DİJİTAL RİSKLERDEN KORUNMA

Çocukların kullandığı telefon, hat veya her türlü bilgisayar, tablet ve benzeri dijital cihazların tedbir kararından sonraki hareketleri, 3 aydan az 2 yıldan fazla olmamak üzere çeşitli takip yazılımlarıyla ilgili kurumun denetimine açılacak. Riskli olarak tanımlanan bazı mecralar, uygulamalar ve dijital platformlara erişim engellenecek.

Çocukların dijital cihazlarına sıkı takip! Suça sürükleyen siteler engellenecek 9

KİTAP VEYA KÜTÜPHANE

Kütüphanede görev alıp belli eserleri okuma zorunluluğu getirilecek.

Çocukların dijital cihazlarına sıkı takip! Suça sürükleyen siteler engellenecek 10

ÇEVREYE SAYGI VEYA ÇEVRE TEMİZLİĞİ

Park, bahçe, sahil gibi yerlerde temizlik yapıp ağaçlandırma ve çiçeklendirme faaliyetlerine katılacaklar.

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