Çocukların dijital cihazlarına sıkı takip! Suça sürükleyen siteler engellenecek

AK Parti, suça sürüklenen çocukların topluma kazandırılması, rehabilitasyonu ve suçtan korunması amacıyla hazırladığı kapsamlı kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Çocuk suçluluğuyla mücadelede yepyeni bir sayfa açacak olan yasa teklifiyle; suça sürüklenen çocukların kullandığı telefon, tablet ve bilgisayarlar mahkeme kararıyla mercek altına alınacak, siber tehlike saçan platformlara erişimleri tamamen engellenecek.

AK Parti'nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu "suça sürüklenen çocuklar" yasa teklifinde önemli düzenlemeler yer aldı. Çocukların suça sürüklenmesini önlemek, tedavi ve rehabilitasyonları için önemli tedbirler alınacak.

Bağımlı ve akıl hastası çocuklar acil korunma altına alınacak. Çocukların, telefon, tablet ve bilgisayarları denetlenecek, riskli sitelere erişim engeli getirilebilecek. Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre, çocuk suçlulara müebbet hapis cezası verilmesini ve ailelerin de cezalandırılmasını öngören teklifte dikkat çeken düzenlemeler şöyle:

ACİL KORUNMA

Akıl hastalığı, zihinsel yetersizlik, alkol veya uyuşturucu bağımlılığı, davranışsal bağımlılık ya da tehlikeli bulaşıcı hastalık nedeniyle kendisi veya başkaları için ciddi tehlike oluşturduğu değerlendirilen çocuklar acil korunma altına alınacak. Hâkim 48 saat içinde talep ile ilgili karar verecek.

Bu süre içerisinde gerekli tıbbi müdahale ve tedavi uygulanabilecek. Hâkim, çocuğun bulunduğu yerin gizli tutulmasına ve aileyle kişisel ilişkinin sınırlandırılmasına karar verebilecek. Mevcut yasalara göre bu tür durumlardaki çocuklar için korunma kararı verilemiyor.