Toplumsal çöküşün eşiğinde dijital tuzak: Abonelik sistemi gençliği ve geleceği tehdit ediyor

Sistemin işleyişine ilişkin bilgi veren Siber Güvenlik Uzmanı Muharrem Baki, "Abonelik sistemi, bir içerik üreticisinin takipçilerinden aylık düzenli ödeme alması ve bunun karşılığında yalnızca abonelerine özel içerikler üretmesi anlamına geliyor. Burada paylaşımlar kapalı kapılar ardında gerçekleştiriliyor." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada hızla yayılan ücretli abonelik sistemi, uzmanlara göre yalnızca dijital dünyayı değil toplumsal yapıyı da derinden etkiliyor.

Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık ise bu tür abonelik sistemlerinde müstehcen içeriklerin öne çıkarıldığını belirterek, "Genellikle bu tür aboneliklerde müstehcen içerikler ön plana çıkıyor. Kişiler, bedenlerini paylaşarak tabiri caizse çocuklara ve gençlere kötü örnek oluyor, bu sistemi de yaygınlaştırıyor." dedi.

Klinik psikolog Dr. Rukiye Karaköse, ücretli abonelik sistemlerinin özellikle gençler üzerinde yanlış rol modeller oluşturduğuna dikkat çekti. Karaköse, "En tehlikeli taraflarından biri de 'Ben buradayım, görünürüm ve neredeyse hiçbir ilke ya da sınır tanımadan çok para kazanıyorum, sen de kazanabilirsin.' algısını oluşturması. Eğer amaç para kazanmak ve görünür olmaksa, amaca giden her yolun mübah olduğu düşüncesi yaygınlaşıyor." ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ: "GENÇLERİ ZEHİRLİYOR"

Sosyal medyada yaygınlaşan ücretli abonelik sistemi vatandaşların da tepkisini çekti. Bir vatandaş, "Herkesin istediği şekilde içerik üretip paylaşması hiç mantıklı değil. Bu, sosyal yozlaşmanın nedenlerinden biri." ifadelerini kullanırken, bir başka vatandaş ise "Bence gençleri tamamen zehirliyor." dedi.

Uzmanlar da kolay yoldan para kazanma arzusunun, eğitim ve nitelikli bir meslek edinme isteğini geri plana ittiğine dikkat çekerek, bu anlayışın özellikle gençler üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğu uyarısında bulundu.

AİLELER ENDİŞELİ: "ÇOCUKLARI KORUMAK GİDEREK ZORLAŞIYOR"

Çocukların sosyal medya içeriklerinden olumsuz etkilendiğini belirten bir vatandaş, "Örnek davranışlar sergilemiyorlar. Bu içerikler çocuklarımızı özendiriyor. Ben bile oğlumun girdiği platformları engellemeye çalışıyorum ancak bunu tamamen kontrol etmek mümkün olmuyor. Sürekli gözetim altında tutmak gerekiyor." sözleriyle ebeveynlerin yaşadığı kaygıyı dile getirdi.

Bir diğer vatandaş ise, "Gençler artık fiziksel şartlarda çalışmak istemiyor. 'Evden oturup içerik üretirim, ben de yaparım' düşüncesi hâkim olmaya başladı. Sosyalleşme de artık sosyal medya üzerinden, yapay bir ortamda gerçekleşiyor. Bu durum gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimini olumsuz etkiliyor." dedi.

TOPLUMSAL BAĞLAR ZAYIFLIYOR

Klinik psikolog Dr. Rukiye Karaköse, sosyal medyadaki kontrolsüz içeriklerin yalnızca bireyleri değil, toplumun genel yapısını da olumsuz etkilediğini belirtti. Karaköse, "Sanal ortamdaki kontrolsüz paylaşımlar ve içerikler toplumun duygularıyla oynuyor. Kaygıyı, öfkeyi ve özenmeyi artırıyor. Kolay kazanç ve kısa yoldan başarıya ulaşma arzusunu tetikleyerek yabancılaşmayı, toplumsal bağların zayıflamasını, bencilliği, bireyselleşmeyi ve yalnızca kendi arzularına hizmet eden, sınır tanımayan bir yaşam algısını her geçen gün daha da yaygınlaştırıyor." ifadelerini kullandı.

Siber Güvenlik Uzmanı Muharrem Baki ise ücretli abonelik sistemine erişimin son derece kolay olduğuna işaret ederek, "Abonelik sistemi tek bir tıklamayla kullanılabiliyor. Çocuklar, gençler ve yetişkinler bu içeriklere kolaylıkla abone olabiliyor. Ancak bunun psikolojik ve toplumsal sonuçları çoğu zaman hiç hesaba katılmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

TİCARİ KAZANÇ HIRSI ENDİŞE YARATIYOR

Sosyal medyanın ticari kazanç odaklı yapısının çocuklar ve gençler üzerindeki etkisi, vatandaşların da en büyük endişeleri arasında yer alıyor. Bir vatandaş, "Sosyal medyada örnek alınan kişileri çocukların görmesini engellemek mümkün değil. Bu noktada her baba gibi biz de endişeleniyoruz." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyanın uzun süredir kontrolden çıktığını ifade eden bir vatandaş da, "Bence sosyal medya kullanımı uzun zamandır çığırından çıkmış durumda. İşin içinde ticari kazanç olduğu için bu durumun daha da büyümesi kaçınılmaz hale geliyor." değerlendirmesinde bulundu.