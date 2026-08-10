Dijital rezilliğe sessiz kalan RTÜK'ten Turkuvaz Medya'ya ceza! Sosyal medyada neden denetim modeli kurulamadı?

Televizyon kanallarına en ufak yayın ihlalinde ağır mali yaptırımlar ve yayın durdurma cezaları yağarken; TikTok, Instagram ve X gibi sosyal medya platformlarında her gün yaşanan skandallar cezasız kalıyor.

RTÜK'TEN ATV'YE 8 MİLYON TL CEZA

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına "çocuk ve gençlerin ruhsal gelişimini etkileme" gerekçesiyle 8 milyon TL'ye varan idari para cezası uyguladı. Karar kamuoyunda geniş yer bulurken, geleneksel medyanın en ince detayına kadar denetlendiği bir ortamda, her gün milyonlarca gence ve çocuğa ulaşan sosyal medyadaki kontrolsüzlük büyük bir çelişkiyi gözler önüne seriyor.

AYNI YAPTIRIM GÜCÜ DİĞER İÇERİKLERE NEDEN GÖSTERİLMİYOR?

Tek bir televizyon programı üzerinden Turkuvaz Medya'ya milyonlarca liralık fatura çıkaran RTÜK'ün, sosyal medyada çocuklara açık biçimde ulaşan şiddet, yasa dışı bahis, istismar ve müstehcenlik içeren paylaşımlar karşısında aynı yaptırım gücünü göstermemesi ise büyük bir çelişkiyi ortaya çıkardı.