Dijital teşhir ve müstehcenlik sınırsızlığına tepki! Sosyal medyadaki tehlikeye denetim çağrıları
Sosyal medyada müstehcenlik ve teşhircilik çocukları kötü etkilediği gibi aile kurumunu da hedef alıyor. Dijital platformlar üzerindeki denetim tartışmaları yeniden gündemde. Avrupa ülkeleri, özellikle çocukların korunması, yasa dışı içeriklerin engellenmesi ve algoritmaların denetlenmesi konusunda yeni adımlar atarken, Türkiye'de de dijital mecralara yönelik daha etkin bir denetim mekanizmasının oluşturulması gerektiği değerlendiriliyor.
Instagram, TikTok ve Telegram gibi sosyal medya uygulamaları ile dijital yayın platformları, denetim eksikliği nedeniyle uzun süredir eleştirilerin odağında yer alıyor.
Özellikle son dönemde yaygınlaşan abonelik sistemi üzerinden sunulan ücretli içeriklerin, "kolay kazanç" anlayışını teşvik ettiği ve mahremiyetin ticarileşmesine zemin hazırladığı yönünde değerlendirmeler yapılıyor.
TOPLUMSAL HASSASİYETLERİ HEDEF ALAN DİJİTAL PLATFORMLAR
Yerli ve milli medyada yayınlanan içerikler RTÜK denetimine tabi tutulurken, küresel dijital platformların içerik politikaları ve denetim süreçleri ise tartışma konusu olmaya devam ediyor.
Netflix, Disney+ ve Amazon Prime Video gibi dijital yayın platformlarında yer alan bazı yapımların dini ve toplumsal hassasiyetleri hedef aldığı, ayrıca müstehcen sahnelerin sosyal medya aracılığıyla çocuklar ve gençler arasında hızla yayılabildiği ifade ediliyor.
YALNIZCA İÇERİK DEĞİL SİSTEMLERİN DENETLENMESİ GEREK
Sabah'ta yer alan habere göre Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı ve Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, dijital platformların yalnızca içerik bazlı değil, algoritmaları, reklam sistemleri, yapay zeka uygulamaları ve veri kullanım süreçleriyle birlikte kapsamlı şekilde denetlenmesi gerektiğini söyledi.
Çocukların korunması, yasa dışı içeriklerin kaldırılması, algoritmaların şeffaflığı ve kişisel verilerin işlenmesi konusunda önemli boşluklar bulunduğunu belirten Kırık, platformların çoğu zaman kendi kurallarını kendilerinin belirlediğini ifade etti.
UZMANINDAN "SÜREKLİ VE ETKİN DENETİM MEKANİZMASI OLUŞTURULMALI" UYARISI
Kamu otoritelerinin ise çoğunlukla sorun ortaya çıktıktan sonra devreye girdiğini belirten Kırık, dijital dünyanın artık günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geldiğini vurguladı. Bu nedenle yalnızca içerik kaldırmaya odaklanan değil, algoritmaları, reklam sistemlerini, yapay zeka uygulamalarını ve veri kullanımını kapsayan sürekli ve etkin bir denetim mekanizmasının oluşturulmasının önem taşıdığını dile getirdi.