Dijital teşhir ve müstehcenlik sınırsızlığına tepki! Sosyal medyadaki tehlikeye denetim çağrıları

Prof. Dr. Ali Murat Kırık | Fotoğraf-AA

Dijital platformların ekonomik etkilerine de dikkat çeken Kırık, dijital reklam gelirlerinin büyük bölümünün küresel teknoloji şirketlerine yöneldiğini söyledi.

Yerli medya kuruluşlarının içerik üretmesine, gazetecilik faaliyetlerini sürdürmesine ve istihdam sağlamasına rağmen ekonomik pastanın önemli kısmının yabancı platformlara gittiğini belirten Kırık, bunun yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda dijital egemenlik ve bilgi güvenliği açısından da değerlendirilmesi gereken bir konu olduğunu ifade etti.

Yerli dijital platformların desteklenmesi, adil rekabet ortamının oluşturulması, dijital reklam gelirlerinin daha dengeli paylaşılması ve yerli içerik üreticilerine teşvik verilmesi gerektiğini belirten Kırık, aksi durumda yalnızca medya kuruluşlarının değil, toplumun bilgiye erişim kanallarının da yabancı platformların kontrolüne daha fazla gireceğini söyledi.