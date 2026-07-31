Sosyal medyada sahte profil tuzağı: Müstehcen fotoğraflarla şantaj! 119 bin lirasını aldılar
İstanbul’da yaşayan 25 yaşındaki Oktay A., sosyal medyadan gelen arkadaşlık isteğini kabul etmesinin ardından şantaj tuzağına düştü. Sahte profil, sözde baba ve avukat aracılığıyla korkutulan gençten 119 bin 645 lira alındı. Yakalanan 2 şüpheli hakkında 8 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
Sosyal medyada sahte profiller üzerinden kurulan dolandırıcılık tuzaklarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul'da yaşayan 25 yaşındaki Oktay A., Instagram'dan gönderilen arkadaşlık isteğini kabul ettikten sonra şantaj ve dolandırıcılık ağına çekildi.
Kendisini "Aylin Keskin" olarak tanıtan kullanıcıyla sohbet etmeye başlayan genç, konuşmanın ilerlemesinin ardından müstehcen fotoğraf alışverişinde bulundu. Oktay A.'nın iddiasına göre dolandırıcılar, görüntüleri ele geçirdikten sonra hazırladıkları planı devreye soktu.
"KIZIM 17 YAŞINDA, ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM"
Fotoğraf alışverişinin hemen ardından konuşmaya kendisini "Aylin'in babası" olarak tanıtan başka bir kişi dahil oldu. Bu kişi, Oktay A.'ya "Kızım 17 yaşında, şikayetçi olacağım" diyerek tehditte bulundu.
Şüpheliler daha sonra sürece sözde bir avukatı da dahil etti. Oktay A.'yı telefonla arayan sahte avukat, hakkında dosya açıldığını ve soruşturmanın kapatılması için uzlaşma parası yatırması gerektiğini öne sürdü.
FOTOĞRAFLARI AİLESİNE GÖNDERMEKLE TEHDİT ETTİLER
Sözde avukat, istenen paranın ödenmemesi halinde müstehcen fotoğrafların Oktay A.'nın ailesine gönderileceğini söyledi. Dolandırıcılar, hazırladıkları sahte evrakların görsellerini de gence göndererek tehdidin gerçek olduğuna inandırmaya çalıştı.
Baskı ve tehditlere maruz kalan Oktay A., farklı zamanlarda şüphelilerin istediği hesaplara para yatırdı.
119 BİN 645 LİRA ALDILAR
Şüpheliler, Oktay A.'dan parça parça toplam 119 bin 645 lira aldı. Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden genç, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak şikayetçi oldu.
Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheliler Hüseyin S. ile Mehmet Sabri İ. yakalandı.
8 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ
Soruşturmanın tamamlanmasının ardından iki şüpheli hakkında "Dolandırıcılık" ve "Şantaj" suçlarından iddianame düzenlendi.
Hüseyin S. ve Mehmet Sabri İ.'nin 2 yıldan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.