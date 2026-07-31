İstanbul’da yaşayan 25 yaşındaki Oktay A., sosyal medyadan gelen arkadaşlık isteğini kabul etmesinin ardından şantaj tuzağına düştü. Sahte profil, sözde baba ve avukat aracılığıyla korkutulan gençten 119 bin 645 lira alındı. Yakalanan 2 şüpheli hakkında 8 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Sosyal medyada sahte profiller üzerinden kurulan dolandırıcılık tuzaklarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul'da yaşayan 25 yaşındaki Oktay A., Instagram'dan gönderilen arkadaşlık isteğini kabul ettikten sonra şantaj ve dolandırıcılık ağına çekildi. Kendisini "Aylin Keskin" olarak tanıtan kullanıcıyla sohbet etmeye başlayan genç, konuşmanın ilerlemesinin ardından müstehcen fotoğraf alışverişinde bulundu. Oktay A.'nın iddiasına göre dolandırıcılar, görüntüleri ele geçirdikten sonra hazırladıkları planı devreye soktu.

"KIZIM 17 YAŞINDA, ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM" Fotoğraf alışverişinin hemen ardından konuşmaya kendisini "Aylin'in babası" olarak tanıtan başka bir kişi dahil oldu. Bu kişi, Oktay A.'ya "Kızım 17 yaşında, şikayetçi olacağım" diyerek tehditte bulundu. Şüpheliler daha sonra sürece sözde bir avukatı da dahil etti. Oktay A.'yı telefonla arayan sahte avukat, hakkında dosya açıldığını ve soruşturmanın kapatılması için uzlaşma parası yatırması gerektiğini öne sürdü.

FOTOĞRAFLARI AİLESİNE GÖNDERMEKLE TEHDİT ETTİLER Sözde avukat, istenen paranın ödenmemesi halinde müstehcen fotoğrafların Oktay A.'nın ailesine gönderileceğini söyledi. Dolandırıcılar, hazırladıkları sahte evrakların görsellerini de gence göndererek tehdidin gerçek olduğuna inandırmaya çalıştı. Baskı ve tehditlere maruz kalan Oktay A., farklı zamanlarda şüphelilerin istediği hesaplara para yatırdı.