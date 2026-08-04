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Külliye'de acıyı paylaşan kabul! Başkan Erdoğan okul saldırısında evlatlarını kaybeden ailelerle görüştü

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Külliye'de acıyı paylaşan kabul! Başkan Erdoğan okul saldırısında evlatlarını kaybeden ailelerle görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin içeriğine ilişkin açıklama yapılmadı.

Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulunda meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Fotoğraf-AAFotoğraf-AA

Basına kapalı gerçekleştirilen kabulün ardından görüşmenin içeriğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, Cumhurbaşkanlığı tarafından da kabulden görüntüler paylaşıldı. Kabulde, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de yer aldı.

KAHRAMANMARAŞ'TAKİ OKUL SALDIRISI

Türkiye'yi yasa boğan saldırı, 15 Nisan'da Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana geldi.

Fotoğraf-AAFotoğraf-AA

8. sınıf öğrencisinin okulda rastgele ateş açması sonucu öğretmen Ayla Kara ile 9 öğrenci hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Olayın ardından adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Bu olay tüm Türkiye'yi derinden yaraladı.

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