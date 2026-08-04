Külliye'de acıyı paylaşan kabul! Başkan Erdoğan okul saldırısında evlatlarını kaybeden ailelerle görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin içeriğine ilişkin açıklama yapılmadı.
Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulunda meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Basına kapalı gerçekleştirilen kabulün ardından görüşmenin içeriğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, Cumhurbaşkanlığı tarafından da kabulden görüntüler paylaşıldı. Kabulde, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de yer aldı.
KAHRAMANMARAŞ'TAKİ OKUL SALDIRISI
Türkiye'yi yasa boğan saldırı, 15 Nisan'da Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana geldi.
8. sınıf öğrencisinin okulda rastgele ateş açması sonucu öğretmen Ayla Kara ile 9 öğrenci hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Olayın ardından adli ve idari soruşturma başlatıldı.
Bu olay tüm Türkiye'yi derinden yaraladı.