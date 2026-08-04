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Basına kapalı gerçekleştirilen kabulün ardından görüşmenin içeriğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, Cumhurbaşkanlığı tarafından da kabulden görüntüler paylaşıldı. Kabulde, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de yer aldı.

KAHRAMANMARAŞ'TAKİ OKUL SALDIRISI

Türkiye'yi yasa boğan saldırı, 15 Nisan'da Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana geldi.