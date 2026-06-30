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Canlı yayında dehşet saçmıştı! Cezaevinde yaşamına son verdi

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Canlı yayında dehşet saçmıştı! Cezaevinde yaşamına son verdi

2024 yılında Eskişehir'de kask, kar maskesi ve hücum yeleğiyle sokağa çıkarak 5 kişiyi bıçakla yaralayan ve saldırı anlarını sosyal medyada canlı yayınlayan Arda Küçükyetim, tutuklu bulunduğu cezaevinde yaşamına son verdi. 75 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılan Küçükyetim'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Tepebaşı ilçesinde 2024 yılı Ağustos ayında kask, kar maskesi ve koruyucu gözlük takıp hücum yeleği giyerek Uluönder Mahallesi'ndeki Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'na gelen Arda Küçükyetim, buradaki çay bahçesinde Tevfik Arslan (72), Cumali Özemek (58), Naşit Özyürek (88), Metin Korkmaz (65) ve Cemal Altıntaş'ı (52) bıçakla yaraladı. Küçükyetim, bu anları da hücum yeleğine sabitlediği bir cep telefonu aracılığıyla sanal medya hesabından canlı olarak yayınladı.

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Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan Arda Küçükyetim, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Eskişehir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Küçükyetim, geçen yıl eylül ayındaki karar duruşmasında, 'Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' ve 'Korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlarından 75 yıl 5 ay hapis cezası veridi.

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CEZAEVİNDE İNTİHAR ETTİ

Olayın ardından 18 Ağustos 2024 tarihinde Eskişehir Adliyesi'nde tutuklanan Arda Küçükyetim, cezaevindeki yaklaşık 1 yıl 10 aylık sürecin ardından akşam saatlerinde intihar ederek hayatına son verdi.

Küçükyetim'in cenazesi otopsi işlemleri için Eskişehir Şehir Hastanesi'ne morguna kaldırıldı. Olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.

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