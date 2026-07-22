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Fransa'dan tarihi karar! 15 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor; Avrupa'da çocukları koruma dönemi resmen başladı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fransa'dan tarihi karar! 15 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor; Avrupa'da çocukları koruma dönemi resmen başladı

Avrupa'da çocukları dijital dünyanın zararlarından korumaya yönelik en kapsamlı adımlardan biri Fransa'da atıldı. Fransa Parlamentosu, 15 yaşın altındaki çocukların TikTok başta olmak üzere sosyal medya platformlarını kullanmasını yasaklayan düzenlemeyi kabul etti. Böylece Fransa, Avrupa Birliği'nde bu kapsamda yasayı hayata geçiren ilk ülke oldu.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un öncelikli reformlarından biri olarak gösterilen düzenlemenin, Anayasa Konseyinin incelemesinin ardından eylül ayında yürürlüğe girmesi hedefleniyor.

AVRUPA'DA ÇOCUKLARI KORUYAN TARİHİ ADIM

Macron, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Fransa'nın çocukları ve gençleri koruma konusunda Avrupa'da öncü olduğunu belirterek, kabul edilen yasayı "önemli bir ilerleme" olarak değerlendirdi.

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Fransa Ulusal Meclisi, düzenlemeyi 279 "evet" oyuna karşılık 81 "hayır" oyuyla kabul etti. Senato da aynı gün yasaya onay verdi.

Uzmanlar, sosyal medya bağımlılığı, siber zorbalık, zararlı içerikler ve algoritmaların çocuklar üzerindeki etkileri nedeniyle birçok ülkenin benzer adımlar atmaya hazırlandığını belirtiyor.

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YENİ HESAPLAR EYLÜLDE DURDURULACAK

Yeni düzenlemeye göre 1 Eylül'den itibaren 15 yaşın altındaki çocuklar sosyal medya platformlarında yeni hesap açamayacak. Ocak 2027'den itibaren ise mevcut hesaplar da kapatılacak.

Fransa Dijital İşler Bakanı Anne Le Hénanff, yaş doğrulama sistemlerinin hazır olduğunu belirterek uygulamanın teknik olarak mümkün olduğunu söyledi.

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Bakan, "Fransa'daki herkes yaşını doğrulamak zorunda kalacak. Eğer kullanıcı 15 yaşın altındaysa hesabı kapatılacak." ifadelerini kullandı.

Düzenleme kapsamında yaş doğrulama sorumluluğu doğrudan sosyal medya platformlarına verilecek.

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ÇOCUKLARIN RUH SAĞLIĞI İÇİN KRİTİK KARAR

Fransa Halk Sağlığı Kurumu daha önce yayımladığı değerlendirmede TikTok, Snapchat ve Instagram gibi platformların özellikle ergenlik çağındaki çocuklar üzerinde olumsuz etkiler oluşturabildiğine dikkat çekmişti.

Uzmanlar; uzun ekran süresi, uyku bozuklukları, dikkat dağınıklığı, siber zorbalık, bağımlılık riski ve zararlı içeriklere kolay erişimin çocukların gelişimi açısından ciddi tehdit oluşturduğu uyarısında bulunuyor.

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Bu nedenle birçok Avrupa ülkesinde çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yeni sınırlamalar gündeme geliyor.

AVRUPA'DA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Fransa'nın ardından Avrupa Birliği düzeyinde de benzer düzenlemelerin hayata geçirilmesi bekleniyor.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, çocukların sosyal medyaya erişiminin "kademeli ve kontrollü" olması gerektiğini açıklamıştı. Komisyon ayrıca üye ülkelerde kullanılmak üzere ortak bir yaş doğrulama uygulamasını test etmeye başladı.

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Uzmanlar, Fransa'nın attığı adımın diğer Avrupa ülkeleri açısından da emsal oluşturabileceğini değerlendiriyor.

TÜRKİYE DE ÇOCUKLAR İÇİN DİJİTAL KORUMA DÖNEMİNE GİRDİ

Fransa'nın aldığı karar, Türkiye'nin son dönemde hayata geçirdiği çocuk odaklı dijital güvenlik politikalarıyla da benzerlik gösteriyor. Türkiye'de yapılan yasal düzenlemeyle sosyal ağ sağlayıcılarının 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunması yasaklanırken, platformlara yaş doğrulama sistemi kurma zorunluluğu getirildi. Düzenleme kapsamında 15 yaşını dolduran çocuklar için ise yaşlarına uygun, ayrıştırılmış hizmet sunulması öngörülüyor.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da düzenlemenin temel hedefinin çocukları zararlı içeriklerden korumak, güvenli dijital alanlar oluşturmak ve sosyal medya kullanımını yaşa uygun şekilde sınırlandırmak olduğunu vurguluyor. Uzmanlar da özellikle algoritmaların çocuklar üzerindeki etkisi, dijital bağımlılık, siber zorbalık ve uygunsuz içeriklere erişim gibi riskler nedeniyle yaş doğrulama sistemlerinin önemli bir koruma mekanizması olduğuna dikkat çekiyor.

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