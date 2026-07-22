Fransa'dan tarihi karar! 15 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor; Avrupa'da çocukları koruma dönemi resmen başladı

Avrupa'da çocukları dijital dünyanın zararlarından korumaya yönelik en kapsamlı adımlardan biri Fransa'da atıldı. Fransa Parlamentosu, 15 yaşın altındaki çocukların TikTok başta olmak üzere sosyal medya platformlarını kullanmasını yasaklayan düzenlemeyi kabul etti. Böylece Fransa, Avrupa Birliği'nde bu kapsamda yasayı hayata geçiren ilk ülke oldu.