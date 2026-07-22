Fransa'dan tarihi karar! 15 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor; Avrupa'da çocukları koruma dönemi resmen başladı
Avrupa'da çocukları dijital dünyanın zararlarından korumaya yönelik en kapsamlı adımlardan biri Fransa'da atıldı. Fransa Parlamentosu, 15 yaşın altındaki çocukların TikTok başta olmak üzere sosyal medya platformlarını kullanmasını yasaklayan düzenlemeyi kabul etti. Böylece Fransa, Avrupa Birliği'nde bu kapsamda yasayı hayata geçiren ilk ülke oldu.
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un öncelikli reformlarından biri olarak gösterilen düzenlemenin, Anayasa Konseyinin incelemesinin ardından eylül ayında yürürlüğe girmesi hedefleniyor.
AVRUPA'DA ÇOCUKLARI KORUYAN TARİHİ ADIM
Macron, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Fransa'nın çocukları ve gençleri koruma konusunda Avrupa'da öncü olduğunu belirterek, kabul edilen yasayı "önemli bir ilerleme" olarak değerlendirdi.
Fransa Ulusal Meclisi, düzenlemeyi 279 "evet" oyuna karşılık 81 "hayır" oyuyla kabul etti. Senato da aynı gün yasaya onay verdi.
Uzmanlar, sosyal medya bağımlılığı, siber zorbalık, zararlı içerikler ve algoritmaların çocuklar üzerindeki etkileri nedeniyle birçok ülkenin benzer adımlar atmaya hazırlandığını belirtiyor.
YENİ HESAPLAR EYLÜLDE DURDURULACAK
Yeni düzenlemeye göre 1 Eylül'den itibaren 15 yaşın altındaki çocuklar sosyal medya platformlarında yeni hesap açamayacak. Ocak 2027'den itibaren ise mevcut hesaplar da kapatılacak.
Fransa Dijital İşler Bakanı Anne Le Hénanff, yaş doğrulama sistemlerinin hazır olduğunu belirterek uygulamanın teknik olarak mümkün olduğunu söyledi.