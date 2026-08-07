CANLI YAYIN
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

“Abonelik” adı altında ahlaki çöküş

Sosyal medyada hızla yayılan ve kontrolsüz şekilde büyüyen "abonelik sistemi", toplumsal ahlakı ve aile yapısını hedef almaya devam ediyor. Kolay yoldan para kazanma arzusuyla beslenen bu karanlık düzen, yalnızca yetişkinleri değil, çocukları ve gençleri de etkisi altına alan büyük bir tehdide dönüşmüş durumda. A Haber'e konuşan uzmanlar, kapalı kapılar ardında yürütülen bu faaliyetlerin kültürel yozlaşmayı derinleştirdiğini, aile bağlarını zayıflattığını ve özellikle gençler üzerinde ciddi sosyal ve psikolojik riskler oluşturduğunu belirterek kritik uyarılarda bulundu.

Önceki Video
Avrupa kıtası sıcaktan kavruluyor! Sofya’da meydanlar boş kaldı
Avrupa kıtası sıcaktan kavruluyor! Sofya’da meydanlar boş kaldı
Atlas Üniversitesi Rektörü Ersoy Kocabıçak açıkladı: Mühendislikte 7+1 programına geçiyoruz
Sonraki Video
Atlas Üniversitesi Rektörü Ersoy Kocabıçak açıkladı: Mühendislikte 7+1 programına geçiyoruz
Sıradaki Videolar
Ahaber

Gündemden Videolar