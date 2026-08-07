“Abonelik” adı altında ahlaki çöküş

Sosyal medyada hızla yayılan ve kontrolsüz şekilde büyüyen "abonelik sistemi", toplumsal ahlakı ve aile yapısını hedef almaya devam ediyor. Kolay yoldan para kazanma arzusuyla beslenen bu karanlık düzen, yalnızca yetişkinleri değil, çocukları ve gençleri de etkisi altına alan büyük bir tehdide dönüşmüş durumda. A Haber'e konuşan uzmanlar, kapalı kapılar ardında yürütülen bu faaliyetlerin kültürel yozlaşmayı derinleştirdiğini, aile bağlarını zayıflattığını ve özellikle gençler üzerinde ciddi sosyal ve psikolojik riskler oluşturduğunu belirterek kritik uyarılarda bulundu.