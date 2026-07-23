Fatma Soydaş'ın paylaşımı (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

İFADESİNE AHABER.COM.TR ULAŞTI

Öte yandan ahaber.com.tr'nin ulaştığı ifadede, sosyal medyada "ffatmaass_" kullanıcı adıyla tanınan Fatma Soydaş, kendisine ait olduğu öne sürülen müstehcen içeriklerin yapay zekâ ile üretildiğini ve bu paylaşımlarda yüzünün izinsiz kullanıldığını savundu. Ancak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yalnızca fotoğrafların değil, Soydaş'ın başka kişilerle buluşmasına ve çeşitli görüntülerine ilişkin video içeriklerinin de sosyal medyaya yansıdığını belirtti. Şüphelinin "Ben kapalı bir insanım, dinî değerleri aşağılamam" sözlerine karşılık savcılık; dinî sembollerin alkollü içki, cinsel çağrışımlı içerikler ve ücretli abonelik sistemiyle birlikte kullanıldığı iddiasını dosyaya taşıdı.

YAPAY ZEKÂ SAVUNMASI, VİDEO DELİLİ VE KAÇMA ŞÜPHESİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya içerik üreticisi Fatma Soydaş'ın ifadesi alındı. Soydaş, Instagram ve TikTok'ta kendisine ait hesaplarda müstehcen paylaşım yapmadığını, "sila_vjp" rumuzlu bir kullanıcının yüzünü yapay zekâ yöntemiyle farklı görüntülere yerleştirdiğini ileri sürdü.

Söz konusu içerikler nedeniyle daha önce avukatları aracılığıyla Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduklarını belirten Soydaş, hakkında yayılan görüntülerin kendisine ait olmadığını savundu. Ancak savcılığın tutuklamaya sevk yazısında, dosyanın yalnızca fotoğraflara dayanmadığı, tarafların buluşmalarına ilişkin video içeriklerinin de sosyal medyaya yansıdığı kaydedildi.

"DÖRT PARMAKLI AYAK" İLE KENDİNİ SAVUNDU

Fatma Soydaş, ifadesinde müstehcen görüntülerin yapay zekâ ürünü olduğunu anlatırken, bir fotoğraftaki ayak görüntüsünün dört parmaklı olduğunu söyledi.

Soydaş, şu ifadeleri kullandı: "Benim üzerimden yapılan yapay zekâ fotoğraflarından dolayı herkes böyle sanıyor. Hatta benim yapay zekâ ile yapılmış bir fotoğrafta dört parmaklı ayak resmi paylaşılmıştır."