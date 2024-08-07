Dila Kent isimli Youtube kanalında LGBT propagandası! Milyonlarca çocuk rezaleti izledi | Büyük tepki çekti

6,06 milyon abonesi olan kanalda son bir ayda 377 milyon izlenme alması ise dikkatlerden kaçamdı. Bu zamana kadar youtube'da çocuklar tarafından 7.7 milyar kez izlenmiş. Youtube'da iki kanalı olup toplamda 1500 videosu bulunuyor. Genelde aşk, ilişki, korku vb videolar çekiyor