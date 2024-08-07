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Haberler Galeri Dila Kent isimli Youtube kanalında LGBT propagandası! Milyonlarca çocuk rezaleti izledi | Büyük tepki çekti

Dila Kent isimli Youtube kanalında LGBT propagandası! Milyonlarca çocuk rezaleti izledi | Büyük tepki çekti

LGBT terörü tüm dünyada çocukları hedef almaya devam ediyor. Sapkın rezilliği çocukları da dahil eden LGBT lobisi, çizgi filmlere de el koydu. Son olarak YouTube'da ağırlıklı olarak çocuklarımıza yönelik oyun ve eğlence videoları çeken Dila Kent isimli bir kanaldan sözde çizgi film adı altında LGBT sapkınlığı adeta milyonlarca çocuğa izletildi. Kanal içeriklerin olduğu kanalda yayınlanan videoların uygunsuz hareketler ve cinsellik imaları sosyal medyadan büyük tepki çekti. Video içerisinden bazı sahneler de "kurye ile cilveleşeceğim ki daha çok takipçi gelsin" ifadelerinin kullanıldığı görülüyor. İşte diz boyu sapkınlığın detayları...

Giriş Tarihi: 07.08.2024 01:45 Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 02:00
Dila Kent isimli Youtube kanalında LGBT propagandası! Milyonlarca çocuk rezaleti izledi | Büyük tepki çekti

TV kanalları, sosyal medya, markalar ve djital platformlar... LGBT terörü tüm dünyada çocukları hedef almaya devam ediyor.

Dila Kent isimli Youtube kanalında LGBT propagandası! Milyonlarca çocuk rezaleti izledi | Büyük tepki çekti

Son olarak YouTube'da ağırlıklı olarak çocuklarımıza yönelik oyun ve eğlence videoları çeken Dila Kent isimli bir kanaldan sözde çizgi film adı altında LGBT sapkınlığı adeta milyonlarca çocuğa izletildi.

Dila Kent isimli Youtube kanalında LGBT propagandası! Milyonlarca çocuk rezaleti izledi | Büyük tepki çekti

Kanal içeriklerin olduğu kanalda yayınlanan videoların uygunsuz hareketler ve cinsellik imaları sosyal medyadan büyük tepki çekti.

Dila Kent isimli Youtube kanalında LGBT propagandası! Milyonlarca çocuk rezaleti izledi | Büyük tepki çekti

6,06 milyon abonesi olan kanalda son bir ayda 377 milyon izlenme alması ise dikkatlerden kaçamdı. Bu zamana kadar youtube'da çocuklar tarafından 7.7 milyar kez izlenmiş. Youtube'da iki kanalı olup toplamda 1500 videosu bulunuyor. Genelde aşk, ilişki, korku vb videolar çekiyor

Dila Kent isimli Youtube kanalında LGBT propagandası! Milyonlarca çocuk rezaleti izledi | Büyük tepki çekti

Sertaç Abi isimli bir X kullanıcısı, Dila Kent adlı YouTube kanalındaki skandalı gözler önüne serdi.