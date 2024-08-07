07 Ağustos 2024, Çarşamba
Dila Kent isimli Youtube kanalında LGBT propagandası! Milyonlarca çocuk rezaleti izledi | Büyük tepki çekti
LGBT terörü tüm dünyada çocukları hedef almaya devam ediyor. Sapkın rezilliği çocukları da dahil eden LGBT lobisi, çizgi filmlere de el koydu. Son olarak YouTube'da ağırlıklı olarak çocuklarımıza yönelik oyun ve eğlence videoları çeken Dila Kent isimli bir kanaldan sözde çizgi film adı altında LGBT sapkınlığı adeta milyonlarca çocuğa izletildi. Kanal içeriklerin olduğu kanalda yayınlanan videoların uygunsuz hareketler ve cinsellik imaları sosyal medyadan büyük tepki çekti. Video içerisinden bazı sahneler de "kurye ile cilveleşeceğim ki daha çok takipçi gelsin" ifadelerinin kullanıldığı görülüyor. İşte diz boyu sapkınlığın detayları...
Giriş Tarihi: 07.08.2024 01:45 Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 02:00