CHP’de arınma krizi! 25 vekilden toplu istifa hazırlığı: Kılıçdaroğlu parti mi kuracak?

"CHP'DE ÇİFT BAŞLILIK TÜZÜĞE GEÇTİ"

Gazeteci Abdulkadir Selvi CHP'de 39. Olağan Kurultay ile ilk kez partide başkanlık sistemine geçildiğini belirtirken Özgür Özel'in, Kılıçdaroğlu'na yakın isimleri listeden çıkararak kadrosunu kurduğunu ifade etti. Selvi kurultayın ardından CHP'de ortaya çıkan ihraç krizlerinin parti içerisinde iç huzursuzluğu artırdığını belirtti.

"Şimdi bu bir CHP klasiği. Geçmişte de Murat Karayalçın CHP'ye karşı SHP ile CHP'yi birleştirdiler. Sonra Karayalçın'ı tasfiye ettiler. Karayalçın yeni SHP'yi kurmuştu. Tabii başarılı olamadı. O zaman da hatırlarsanız DEM Parti'nin siyasi uzantıları olan partilerle de bir ittifak yapmıştı Karayalçın. Şimdi yeniden gündeme geldi. Ağrı eski Belediye Başkanı ve eski Baykal dönemi CHP yöneticilerinden Savcı Sayan bunu gündeme getirdi.

CHP'de bir huzursuzluk var. Çünkü Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'le birlikte bu kurultayda çift başlılık tüzüğe de girmiş oldu. Cumhurbaşkanı adayı ofisi artık tüzüğe girdi. İkincisi, bu kurultayda Özgür Özel kendi takımını biraz daha tahkim etti ama Ekrem İmamoğlu da kendi takımını korudu."