CHP'de arınma krizi! 25 vekilden toplu istifa hazırlığı: Kılıçdaroğlu parti mi kuracak?
CHP'de parti içinde iç çatışmalar sürerken şimdi de "arınma" kavgası ile gerilim artıyor. Özel'in "CHP arınacaksa eskiye dönmek isteyenlerden arınacak" çıkışı gündemdeki sıcaklığını korurken bazı milletvekillerinin partiden ihraç edileceği konuşuluyor. Öte yandan CHP kulislerinde 25 vekilin toplu istifaya hazırlandığı ve Kılıçdaroğlu'na "yeni parti kurma" baskısı yapıldığı iddia edildi. Peki CHP'de hangi vekiller hedefte? Gazeteci Abdulkadir Selvi, Banu El'in sunduğu Arka Plan programında Ankara'da konuşulan son bilgileri aktardı.
CHP'de şaibeli kurultay, yolsuzluk ve parti içerisinde kutuplaşma devam ederken Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz haftalarda "arınma" çağrısının yankıları sürüyor. 39. Olağan kurultayda yeniden genel başkan seçilen Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun "CHP'den yolsuzluk şüphelilerini partiden arındırın" çıkışına sert tepki göstererek "CHP arınacaksa eskiye döndürmek isteyenlerden arınacak" sözleriyle yanıt vermesi parti içerisinde gerilimi daha da tırmandırdı. Özel'in bu çıkışının ardından CHP kulislerinde 25 milletvekilinin toplu istifa edeceği ve Kemal Kılıçdaroğlu'na "yeni parti kurma" baskısının arttığı iddiaları gündeme geldi. Peki Ankara'da neler konuşuluyor? A Haber'de Banu El'in sunduğu Arka Plan programına konu olan Gazeteci Abdulkadir Selvi, kulislerde konuşulan son gelişmeleri değerlendirdi.
KILIÇDAROĞLU'NUN VİDEOSUNU PAYLAŞANLAR HEDEFTE
CHP'de İmamoğlu'nun parti içerisinde açtığı sorunlar bazı milletvekillerini rahatsız etmesiyle ana muhalefette iç çatışmalar giderek arttı. Buna göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun 22 Kasım'da sosyal medya hesabından yayınladığı "CHP yolsuzluk şüphelilerinden arınmalıdır" videosunu bazı CHP'li milletvekillerinin destek vermesi Özgür Özel kanadını harekete geçirdi. CHP kulislerinde vekillerin gönderiyi paylaşması ile partiden ihraç edilme kaygısı başladı. Kulislerde konuşulan bir diğer iddia ise 25 veya daha fazla milletvekilin toplu istifa ederek Kılıçdaroğlu'na Sosyal Demokrat Halkçı Partisi'nin (SHP) başına geçmesine yönelik baskıların arttığı yer aldı.
KILIÇDAROĞLU'NUN VİDEOSUNU KİMLER PAYLAŞTI?
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "arınma" çağrısının ardından CHP'li 9 milletvekilinin söz konusu videoyu paylaştığı ortaya çıktı. Bu isimler arasında CHP Bursa milletvekili Orhan Sarıbal, İzmir milletvekili Mahir Polat, Ankara milletvekili Deniz Demir, Ordu milletvekili Mustafa Adıgüzel, İzmir milletvekilleri Sevda Ersan Kılıç ve Rıfat Nalbantoğlu, İstanbul milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Aydın milletvekili Hüseyin Yıldız ve Gaziantep milletvekili Hasan Öztürk yer alıyor.
CHP KULİSLERİNDE NELER KONUŞULUYOR?
CHP'de parti içi iç savaş sürerken gündeme gelen bazı iddialar A Haber'de Banu El'in moderatörlüğündeki Arka Plan programında ele alındı. Gazeteci Abdulkadir Selvi CHP kulislerinde konuşulan son bilgileri A Haber ekranlarında değerlendirdi.
"CHP'DE ÇİFT BAŞLILIK TÜZÜĞE GEÇTİ"
Gazeteci Abdulkadir Selvi CHP'de 39. Olağan Kurultay ile ilk kez partide başkanlık sistemine geçildiğini belirtirken Özgür Özel'in, Kılıçdaroğlu'na yakın isimleri listeden çıkararak kadrosunu kurduğunu ifade etti. Selvi kurultayın ardından CHP'de ortaya çıkan ihraç krizlerinin parti içerisinde iç huzursuzluğu artırdığını belirtti.
"Şimdi bu bir CHP klasiği. Geçmişte de Murat Karayalçın CHP'ye karşı SHP ile CHP'yi birleştirdiler. Sonra Karayalçın'ı tasfiye ettiler. Karayalçın yeni SHP'yi kurmuştu. Tabii başarılı olamadı. O zaman da hatırlarsanız DEM Parti'nin siyasi uzantıları olan partilerle de bir ittifak yapmıştı Karayalçın. Şimdi yeniden gündeme geldi. Ağrı eski Belediye Başkanı ve eski Baykal dönemi CHP yöneticilerinden Savcı Sayan bunu gündeme getirdi.
CHP'de bir huzursuzluk var. Çünkü Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'le birlikte bu kurultayda çift başlılık tüzüğe de girmiş oldu. Cumhurbaşkanı adayı ofisi artık tüzüğe girdi. İkincisi, bu kurultayda Özgür Özel kendi takımını biraz daha tahkim etti ama Ekrem İmamoğlu da kendi takımını korudu."
"KILIÇDAROĞLU'NU SHP'NİN BAŞINA GEÇİRMEK İÇİN ÇABALIYORLAR '"
Selvi, CHP kulislerindeki ihraç iddialarına değinirken milletvekillerin Kılıçdaroğlu ve Özel arasındaki "arınma" tartışmasında tasfiye edilme korkusu yaşadıklarını ve bu sebeple Kılıçdaroğlu'na giderek görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.
"Peki CHP bunlardan mı ibaret? 138 milletvekili var. Dün bir milletvekili istifa etti. Bunun 23'ü Parti Meclisi'nde (PM) ama onun dışında kalan 118 milletvekili, 'Biz ne olacağız? Bunlar kucaklayıcı değil, bunlar kapsayıcı değil, bunlar hizipçi olarak hareket ediyorlar. Bizi ilk seçimde tasfiye edecekler' kaygısına düştüler. Kılıçdaroğlu'yla da, onlar gidiyorlar, görüşüyorlar ve böylece Kılıçdaroğlu'nun bir SHP'ye geçip onun başına geçmesi için bir çaba içerisindeler."
"KILIÇDAROĞLU SÜREÇLERİ İYİ YÖNETEMEDİ"
Abdulkadir Selvi, açıklamalarının devamında Kılıçdaroğlu'nun yeni parti kurma ve başına geçme durumuna ilişkin ise "Süreci yönetme konusunda iyi değerlendiremediğini" belirtti.
"Yani, Hannibal'ın deyimiyle mevcut milletvekilleri, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun dışında olanlar ya kendilerine bir yol bulacaklar ya yeni bir yol yapacaklar. Fakat Kılıçdaroğlu bu konularda çok umut veren birisi değil. Yani ben Savcı Sayan CHP kulislerini bilirim, milletvekillerinin bir arayışları var ama Kılıçdaroğlu bu süreçleri çok iyi yönetemedi, değerlendiremedi." dedi.
