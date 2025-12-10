Rüşvetten gözaltına alınmıştı! Eski CHP ilçe başkanına ev hapsi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 10.12.2025 17:10 Güncelleme: 10.12.2025 17:11
Antalya'nın Serik ilçesinde rüşvet olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan önceki dönem CHP Serik İlçe Başkanı Ş.Ç. hakkında karar verildi. Bu kapsamda Mahkeme Ş.Ç. için ev hapsi kararı verirken, K.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bir vatandaştan Serik Belediyesindeki işini yapma karşılığında 80 bin TL talep ettiği iddia edilen önceki dönem CHP Serik İlçe Başkanı Ş.Ç. ve K.K. gözaltına alındı. 2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
EV HAPSİ KARARI VERİLDİ
Mahkeme Ş.Ç. için ev hapsi kararı verirken, K.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.