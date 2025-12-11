CHP’li isimden Whatsapp üzerinden provokasyon: Tepkiye devam edin Başkan sinirlenmeye başladı

Fotoğraf-İHA

"EĞER A PLANI SORUNSUZ İŞLERSE AKÇAKESE BİZİM GÜNDEMİZDEN KALKMIŞ OLACAK"

Başkan Büyükakın sözlerine "Ben bu şehrin bütün ilçelerinde yaşayan vatandaşları aynı derecede düşünen, hiçbirine zarar vermemek için hareket eden bir yaklaşım içindeyim. Ne Kandıra'ya ne başka bir yere zarar veririm. Bu tesisin Ar-Ge projesi başarılı olana kadar bizim A planımız Akçakese, yapacağımız olan biyokurutma tesisiydi." ifadelerini ekledi ve konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu karardan sonra bizim A planımız yeni tesis, yani Ar-Ge projesi kapsamında yapılacak tesis oldu. B planımız Akçakese oldu. Eğer A planı sorunsuz işlerse Akçakese bizim gündemizden kalkmış olacak çünkü böyle bir tesisin yapılması yaklaşık 4 yıl alıyor. O zaman bizim ellerimiz havaya kalkar. Şehrin atık süreci yönetilemez hale gelir. Bizim için A planımız, Ar-Ge projesi ile başarıya ulaşan, Çevre ve Enerji bakanlıkları bürokratları ile görüştüğümüz yeni tesistir. Bu tesis, diğer tesisler gibi bilinen çöp teknolojilerinden bir tanesi değil. Olduğu yerde bertarafı anında gerçekleştirebilen, günlük 20 ton kapasiteli bir tesis olacak. Mesela bir yerde günde 100 ton günde çöp toplanıyorsa, 20 ton çalışan tesisten 5 tane yan yana kurduğunuzda zaten oranın çöpü alınmış oluyor. Bu tesislerin, aktarma istasyonlarının olduğu noktada yapılması planlanıyor. Arkadaşlarımız çalışıyor."