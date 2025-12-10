CHP’den istifa eden Çakır’dan disiplin tepkisi: Hesap soracağım

(Fotoğraf: AA)

"Disiplin sürecinin sonucunu beklemediği" yönündeki eleştirilere cevap veren Çakır, "Yüksek Disiplin Kurulu'nda kimin önüne geleceğim? İstanbul Büyükşehir Belediyesinde 30 yerde iddianamede ismi geçen Turan Taşkın'ın önüne geleceğim öyle mi? Hasan Ufuk Çakır, Yörük çocuğu, suçlamalarla suçlanan adamların önüne gelip ifade vermez. Önce kendileri aklanıp gelecek." ifadelerini kullandı.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesinden bazı ifadeleri hatırlatan Çakır, "Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi demek ki bir yere tapusunu vermiş, buralara da bir şube müdürü atamışlar. Yahu tavuk suyu içer, Allah'a bakar. Bir oy bir milletvekili, bir milletvekili bir hükümettir." değerlendirmesinde bulundu.

Kendisinin sadece "kral çıplak dediğini" ifade eden Çakır, "Dönüp de elimi ovuşturup, 'nasılsınız, beni nasıl milletvekili yaparsınız' Böyle bir iddiam yok. Ben milletvekili olmak istersem olurum." dedi.

Çakır, "Sizin derdiniz ne ya? Bu devleti siz nasıl yönetmeyi düşünüyorsunuz? Şaibeye karışmış insanları bu devleti yönettirmeyeceklerini görecek herkes. Hepsini mahkemeye verdim. RTÜK'e de verdim." diye konuştu.

"HESAP SORACAĞIM, BUNUN HESABINI MUTLAKA VERECEKLER"

Mersin'in tüm ilçelerinde miting yaparak yaşadıklarını anlatacağını söyleyen Çakır, "Hesap soracağım, bunun hesabını mutlaka verecekler." ifadelerini kullandı.

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını cevaplandıran Çakır, başka bir partiye geçme düşüncesi olmadığını belirtti.

Millete gideceğini kaydeden Çakır, "Millet bana ne diyorsa onu yapacağım." diye konuştu.

Bir soru üzerine seçimlere bağımsız girmesi yönünde Mersin'de çok büyük talepler aldığını aktaran Çakır, vatandaşların taleplerine göre karar vereceğini anlattı.

NE OLMUŞTU?

CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır,kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

"KENDİ İRADEMLE İSTİFA EDİYORUM"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çakır, yönetime kendi iradesiyle istifa ettiği restini de çekti. Çakır, "Parti içi eleştirilerim nedeniyle kesin ihraç istemiyle PM'ye sevk edildiğimi öğrendim. Bu süreci beklemeden, kendi irademle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum. Konuyla ilgili tüm detayları yarın yapacağım basın toplantısında anlatacağım. Kamuoyunun bilgisine sunarım." dedi.

Öte yandan herkesin konuştuğu Çakır, geçtiğimiz gün Takvim.com.tr'ye çarpıcı açıklamalarda bulundu. Partisini eleştiren Çakır, "Hırsızın partisi olmaz" ifadelerini kullanmıştı.