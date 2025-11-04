ABD-Venezuela hattında gerilim tırmanıyor! Maduro’ya suikast mı planlanıyor?

A Haber - Ekran Görüntüsü



"HAVADAN STRATEJİK OLARAK VURUR"

2019 yılından sonra Brezilya ve Kolombiya yönetimlerinin tamamen değiştiğini ve bölgede ABD karşıtlığının arttığını vurgulayan Sinan Doğan, "2019 yılından itibaren zemin çok sağlamdı. Şayet o zaman böyle bir hareket yapmış olsalardı Kolombiya ve Brezilya'dan çok güçlü bir destek alacaklardı. Çünkü o zamanlar o dönemin iki devlet başkanı "Gel, gel" diyordu zaten ABD'ye. Ve ülke içerisindeki paramiliter gruplar, işbirlikçiler, paralı askerler... Yani ülke içerisinde de zemin sağlamdı, o dönem çok daha kolay olurdu. O günden bugüne değişen çok fazla şey var. Her şeyden önce Venezuela, Küba istihbaratının da yardımıyla ülke içerisindeki işbirlikçileri, yani Maduro'ya muhtemel darbe girişiminde bulunacak olan birçok (buna ABD'li paralı askerler de dahildir) bunları tutukladılar. Şu anda muhalefetin Venezuela sokaklarındaki gücü yok denecek kadar az. Yani merkezi otorite 2019 öncesine göre çok daha sağlam. Böyle bir işgale karadan müsaade etmeyeceklerdir. Biz dolayısıyla başka yani havadan bazı stratejik noktalara örnek veriyorum Kolombiya-Venezuela sınırındaki bazı uyuşturucu kampları, laboratuvarları vurur. Yani vurur, der ki: "Ben narkotik güçlere saldırdım" der. Hani belki de gidecek Venezuela'daki bir petrol rafinerisini vuracak ve başka bir kılıf uyduracaktır. Yani karadan biz bir şey beklemiyoruz."

"ABD'DE UYUŞTURUCUYA HARCANAN PARA TRUMP'IN GÜCÜNÜ TEHDİT EDİYOR"

A Haber ABD muhabiri İrfan Sapmaz, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinde uyuşturucuyla mücadele konusunda son derece hassas olduğunu belirtirken ABD'nin Karayipler üzerinde birçok ülkeyle iş birlikleri yaparak kartellerin peşine düştüğüne dikkat çekti.

"Maduro, 'Petrolümüz olmasaydı ABD saldırmazdı' diyor ama biraz yön değiştirmeye çalışıyor. Tek başına bir neden değil. İşte 300 milyar küsur varil bir petrolden bahsediyoruz ama ben biraz rakamlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump yönetimi, oradaki uyuşturucu kartellerinden, kara paradan ve aynı zamanda da illegal oyunlardan son derece rahatsız. Hep anlatacağımız rakamlar Amerika Birleşik Devletleri'ndeki resmi rakamlar. Dünyada toplam 2,5 trilyon dolarlık bir paradan bahsediliyor. Bu paranın yaklaşık 1 trilyon doları sadece ABD'ye akıyor. Bu ne demek? Özellikle Karayip adalarında dolaylı olarak dünyanın birçok ülkesinde başlayan bu kara paraya karşı, illegal oyunlara karşı operasyonlar var dikkat ederseniz. Bu tesadüfen çıkmış değil. ABD'nin dünyanın birçok ülkeleriyle işbirliği yaptığını söyleyebilirim. Bu özel bir bilgidir. Sürekli olarak bilgilendiriyorlar. Bu kara paranın peşine ve uyuşturucunun, kartellerin peşine düşmüş vaziyette Donald Trump.

Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde yılda 75 bin kişi uyuşturucudan hayatını kaybediyor. İşte fentanil denilen çeşitli uyuşturuculardan. Bunun en önemli kayıp merkezlerinden birisi Donald Trump'ın memleketi Florida. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 300 milyar dolar gibi bir para dönüyor. Bu ne anlama geliyor? Bu para Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Donald Trump'ın hükümetini ve gücünü de bir anlamda tehdit ediyor. Pentagon'da görev yapan Palantir isimli çok önemli bir istihbarat yapay zeka kuruluşu var. Bu kuruluş aracılığıyla CIA'de In-Q-Tel dediğimiz yine çok özel bir istihbarat yapay zeka bölgeyi sürekli olarak tarıyorlar ve bilgilendirme yapıyorlar. Yani burada Maduro'nun dediği gibi tek başına işte bize petrolümüz için saldırıyorlar iddiası çok doğru bir iddia değil o."

"MADURO'NUN YERİNE BAŞKA BİR REJİM YERLEŞTİRMEK İSTİYOR"

Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, ABD'nin Venezuela yönetimine ilişkin gemileri bölgede tutarak bir baskı uygulamak istediğini ve bu taktikle Maduro hükümetinin politikasını değiştirmemesi halinde yönetime başka bir rejim yerleştirmeyi amaçladığını vurguladı.

"Uyuşturucuyla mücadele etmek için bir orduyu kullanmak abesle iştigal. Bakın ne yaptılar burada şimdi? Bir politik hedef ortaya koydu Trump. Dedi ki uyuşturucuyla mücadele. Hadi kabul ettik. Dedi ki bununla ilgili bir askeri müdahale yapacağız. 'Önce yığınaklanma yapacağız' dedi. Yığınaklanma yaptı. Porto Riko'ya yığınaklanma yaptı. Oradaki tesisleri geliştiriyor. Üst düzey yetkililer askeri üsse taşındı. İşte bunun adı gambot diplomasisi aslında. Tabii, gambot diplomasisi. Dolayısıyla şu an bayrak gösteriyor. Gemilerini sahaya çıkarttı, üstlerini geliştiriyor. Gambot siyaseti bir askeri gemi. Nehirlerde de kullanabilirsiniz. Kıyılara çok yakın yanaşabiliyor. Yani derin sularda da alçak sularda da hareket, harekât yapabiliyor. Dolayısıyla eskiden mesela Amerika yapardı bunu çok. Gemisini çıkartır, zayıf ülkeleri tehdit etmek için. Gambot bir gemi, askeri gemi. Üzerinde torpido da var, hafif silahlar da var. Gemileri gezdirir kıyılarda kime harekât yapacaksa önceden. Tabii bunu bir tehdit olarak algılayanlar politikalarını değiştirdiler, Amerika'yla iş tutarlar. Şimdi Venezuela'da bir gambot siyaseti, bir böyle bayrak açma, askeri yığınaklanma siyaseti uyguluyor, diplomasisi uyguluyor. Venezuela bundan eğer etkilenir de birtakım politikalarında değişiklik yaparsa ne ala. Yapmazsa ki yapmayacak gözüküyor Kolombiya'daki muhabirimizden aldığımız bilgiye göre. Yapmayacak gözüküyor. Dolayısıyla ikinci aşamaya geçiş olacak çok büyük ihtimalle. Kıyılara yanaşma, oraları uzaktan kontrol etme, belki atışlar, füzelerle falan. Dolayısıyla burada kara harekâtından ziyade Maduro yönetimini değiştirmek, başka bir rejimi oraya yerleştirmek var."