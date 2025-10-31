31 Ekim 2025, Cuma
ABD Başkanı Donald Trump'tan Venezuela açıklaması: Saldırı planlamıyorum

ABD Başkanı Donald Trump'tan Venezuela açıklaması: Saldırı planlamıyorum

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.10.2025 19:35 Güncelleme: 31.10.2025 20:06
ABD Başkanı Donald Trump’tan Venezuela açıklaması: Saldırı planlamıyorum

Venezuela ile ABD arasındaki gerilim sürerken ABD Başkanı Donald Trump, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, Venezuela'ya doğrudan bir saldırı düşünüp düşünmediği sorusuna böyle bir saldırı planlamadığını duyurdu.

ABD Başkanı Trump, hafta sonu tatilini geçirmek üzere Washington'dan Florida'ya giderken, uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, Amerikan medyasına yansıyan ve ABD ordusunun Venezuela'daki askeri tesislere yönelik bir saldırı hazırlığı içinde olduğu iddiasına ilişkin haberi doğrulamadı.

ABD Başkanı, "Venezuela'ya saldırmayı düşünüp düşünmediği" yönündeki bir soruya, "Hayır." diye yanıt verdi.

NE OLMUŞTU?
Amerikan Miami Herald gazetesinin konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Amerikan ordusunun, Venezuela'daki askeri tesisleri saldırı kararı aldığı ve saldırıların her an gerçekleşebileceği iddia edilmişti.

