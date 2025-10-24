ABD Venezuela’nın kaynaklarına çökecek mi? A Haber’de çarpıcı analiz: Uyuşturucu bahane amaç petrole el koymak

(foto- ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

KARA HAREKATINA YASAL SÜREÇ ENGEL OLUR MU?

A Haber ABD Muhabiri İrfan Sapmaz, Washington'dan bağlanarak, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya ilişkin kara harekatı başlatabileceği açıklamasına değinerek şunları söyledi:

Trump, her ne kadar kara harekatı başlatabileceği yönünde mesajlar verse de, CIA'ye, CIA için özel operasyonları, özel operasyonlar anlamında izin verildiğini söylese de tabii burada bir yasal bir süreç var. Onları çok kısa kısa hızlıca bir aktarmak istiyorum. Donald Trump'ın ifadesiyle CIA'ye örtülü operasyonlar için yetki verdiğini söyledi. Tabii Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı'nın işte Title 50 dedikleri 50. maddeye göre bir örtülü operasyon yapma kararını verdiğini açıkladı. Ancak bu karar alınmadan önce Beyaz Saray'da Güvenlik Konseyi toplandı. Güvenlik Konseyi içerisinde bu karar alındı. Tabii bu kararın alınmasından sonra Amerikan yasalarına göre bunun Kongre'nin istihbarat komitesine bildirilmesi gerekiyor. Donald Trump'ın en azından CIA'ye böyle bir yetkilendirme verdi demesiyle biz bunu anlıyoruz. Kongre'ye, istihbarat komitesine, çünkü çok gizli bir operasyon olacağı için bundan sonraki süreçte atılacak adımlar açısından çok fazla dışarıya bilgi sızdırılmaması konusunda da Donald Trump son derece hassas.

"BÖLGE YAPAY ZEKA ÜZERİNDEN TARANIYOR"

Şimdi CIA'ye yetki verildi, operasyon için hazırız diyor. Tabii bu arada da özellikle zaten yaklaşık son bir, bir buçuk aydır bildiğimiz gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin işte başta Pentagon olmak üzere 18 ayrı istihbarat servisi tüm dikkatlerini bu bölgeye de çevirmiş vaziyette. İstihbarat çalışmaları yapılıyor. Uydular aracılığıyla, işte aynı zamanda CIA'in bölgedeki kontakları aracılığıyla ama ağırlıklı olarak tabii bugün baktığımız zaman yapay zeka üzerinden bölge sürekli olarak taranıyor. CENTCOM ve SOUTHCOM'un beraber ortak hareket ettiği, işte hava kuvvetleri, bombardıman uçaklarının B-52, B-1, F-35 tipi jetlerin, seyir füzelerinin ve İHA'ların kullanılacağından bahsediliyor burada. Bir kara harekâtına geçilecek mi, geçilmeyecek mi? Evet, Amerikan ana akım medyasında bu Amerika'da çok yaygın olarak gördüğümüz bir yöntem.

"SENATO'DAN HAREKATA YEŞİL IŞIK YAKILMIŞ DEĞİL"

Pentagon, istihbarat servisleri ya da Beyaz Saray bir şekilde tansiyonu yüksek tutup karşı üzerinde bir baskı oluşturmak amacıyla kendilerine yakın medyaya sürekli olarak işte "operasyon geliyor, kara harekâtı her an başlayabilir" gibi bir psikolojik de savaş veriliyor. Yani botlar üzerinden de, sosyal medya üzerinden de böyle bir çalışma yapılıyor. Ancak Donald Trump her ne kadar 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nde çoğunluk elinde bulunsa da, 100 sandalyeli Senato'da da çoğunluk elinde bulunsa da, hem Cumhuriyetçilerden hem de Demokratlardan bu operasyonlara tam anlamıyla bir yeşil ışık yakılmış değil kısacası.