ABD Venezuela'nın kaynaklarına çökecek mi? A Haber'de çarpıcı analiz: Uyuşturucu bahane amaç petrole el koymak
ABD-Venezuela arasında uyuşturucu krizi kara harekatı sinyalleri ile doruk noktasına çıkarken, dünya kamuoyunda “yeni bir savaş mı çıkıyor?” sorularını beraberinde getirdi. Amerikan medyasından peş peşe açıklamalar gelirken konu A Haber ekranlarında değerlendirildi. AA Bogota Muhabiri Sinan Doğan, bölgeden son gelişmeleri aktarırken, Venezuela’nın bir numaralı müttefikleri arasında yer alan Kolombiya Cumhurbaşkanı’ndan harekat söylemlerine net yanıt geldi. Petro’nun, “Amaç petrole el koymak uyuşturucu bahane” dediğini bildirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Venezuela'ya bir kara harekatı yapılabileceği açıklamasında bulunmasının ardından Maduro'dan sağ duyu çağrısı geldi. Maduro, "savaşa hayır, barışa evet" dedi. Konuya ilişkin A Haber canlı yayınınan katılan, AA Bogota Muhabiri Sinan Doğan ve A Haber ABD Muhabiri İrfan Sapmaz, önemli açıklamalarda bulundu.
Kolombiya'dan A Haber canlı yayınına bağlanan AA Bogota Muhabiri Sinan Doğan, bulunduğu bölge ile Venezuela arasındaki ilişkilere değinerek, şöyle konuştu:
"AMAÇ PETROLE EL KOYMAK"
Kolombiya'yla Venezuela'nın kültürel açıdan, birçok faktörden dolayı benzer olduğunu daha önceki programlarda ifade etmiştik. Yani Venezuela'da olan biten her şey Kolombiya'yı ilgilendiriyor. Hatta doğrudan ilgilendiriyor. Çünkü Venezuela'ya yapılacak herhangi bir müdahalede Kolombiya'nın hem sosyolojik, ekonomik ve diplomatik açıdan çok çok etkileneceğini biliyoruz. Kolombiya ve Brezilya, Venezuela'nın en yakın iki komşusu ve aynı zamanda müttefikleri diyebiliriz. Bu işe şiddetle karşılar. Yani ABD'nin muhtemel bir Venezuela harekâtına başından bu yana karşı olduklarını defaatle ifade ettiler, bilhassa Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro. ABD'nin maksadını net ifadelerle izah ediyor: Amaçları Venezuela'nın petrolüne konmak, uyuşturucu bir kılıftır. En son, yani çok değil, daha dün uluslararası basın mensuplarına biz de katılmıştık, böyle bir açıklamada bulundu.
MADURO: SAVAŞA HAYIR BARIŞA EVET
Şimdi Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro dünkü yaptığı açıklamada, bir öncekilere benzer sert bir üslup kullanmak yerine, yani tonu biraz daha yumuşatan, diplomasiye önem veren, savaşa zaten en başından beri karşı olduğunu söylüyor. Yani savaşı en son bir seçenek olarak görüyor. Maduro, "Şayet böyle bir saldırıya maruz kalırsak, elbette elimizden geleni yapacağız. Ülkemizin bağımsızlığını ve egemenliğini her karış, yani her karış metrekaresinde savunacağız" diye söylemişti. Dün de izah etti bunu. Ancak ısrarla diplomatik kanalları açık tutmaya da çalışıyor. En son yaptığı açıklama Rus hava savunma sistemleriyle ilgili muhtemel bir hava harekâtına maruz kaldıkları takdirde kullanacakları bazı enstrümanlardan bahsettiler. Yine dün Savunma Bakanı, ordu komutanlarıyla bir araya geldi. Nicolas Maduro da onlara video konferans yoluyla bağlandı.
KARAYİPLER'DE GÜVENLİK TALİMATI
Karayip, yani Venezuela'nın kendi karasularında güvenlik önlemlerini maksimum düzeye çıkarılması talimatını verdi ve 72 saat sürecek bir tatbikat başlatılması talimatını verdi. Venezuela Savunma Bakanı kısa bir süre önce, yani programa bağlanmadan kısa süre önce yaptığı bir açıklamada ısrarla barış vurgusunu yineledi, ancak hazırlıklarının tamam olduğunu, muhtemel bir saldırıya karşı harekete geçeceklerini söyledi. Tabii Venezuela'nın ABD'nin yapacağı bir harekâtta tepkisinin ne olacağını, ne şekilde karşı koyacağını açıkçası kestirebilmek zor. Ancak Venezuela'nın hava savunma sistemleri olduğunu biliyoruz.
RUSYA VE ÇİN'DEN ASKERİ UZMAN DESTEĞİ
Ordusunun son yıllarda iyi yetiştirilmiş, Rusya'dan, Çin'den askeri uzman destekleri aldığını biliyoruz. İçeride merkezi otoritenin son derece güçlü olduğunu biliyoruz. Son zamanlarda, hatta son birkaç yıldır yaptığı operasyonlarda içerideki işbirlikçilerini, yani iç kargaşa çıkaracak, ülkeyi içten devirebilecek enstrümanları oldukça zayıflattığını, bundan da haberimiz var. Yani içeriden Maduro'ya herhangi bir darbe yapma ihtimalleri, yani içeriden bir karışıklık çıkartarak orayı karıştırmaları zor, çünkü merkezi otorite dünden daha kuvvetli.
KARA HAREKATINA YASAL SÜREÇ ENGEL OLUR MU?
A Haber ABD Muhabiri İrfan Sapmaz, Washington'dan bağlanarak, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya ilişkin kara harekatı başlatabileceği açıklamasına değinerek şunları söyledi:
Trump, her ne kadar kara harekatı başlatabileceği yönünde mesajlar verse de, CIA'ye, CIA için özel operasyonları, özel operasyonlar anlamında izin verildiğini söylese de tabii burada bir yasal bir süreç var. Onları çok kısa kısa hızlıca bir aktarmak istiyorum. Donald Trump'ın ifadesiyle CIA'ye örtülü operasyonlar için yetki verdiğini söyledi. Tabii Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı'nın işte Title 50 dedikleri 50. maddeye göre bir örtülü operasyon yapma kararını verdiğini açıkladı. Ancak bu karar alınmadan önce Beyaz Saray'da Güvenlik Konseyi toplandı. Güvenlik Konseyi içerisinde bu karar alındı. Tabii bu kararın alınmasından sonra Amerikan yasalarına göre bunun Kongre'nin istihbarat komitesine bildirilmesi gerekiyor. Donald Trump'ın en azından CIA'ye böyle bir yetkilendirme verdi demesiyle biz bunu anlıyoruz. Kongre'ye, istihbarat komitesine, çünkü çok gizli bir operasyon olacağı için bundan sonraki süreçte atılacak adımlar açısından çok fazla dışarıya bilgi sızdırılmaması konusunda da Donald Trump son derece hassas.
"BÖLGE YAPAY ZEKA ÜZERİNDEN TARANIYOR"
Şimdi CIA'ye yetki verildi, operasyon için hazırız diyor. Tabii bu arada da özellikle zaten yaklaşık son bir, bir buçuk aydır bildiğimiz gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin işte başta Pentagon olmak üzere 18 ayrı istihbarat servisi tüm dikkatlerini bu bölgeye de çevirmiş vaziyette. İstihbarat çalışmaları yapılıyor. Uydular aracılığıyla, işte aynı zamanda CIA'in bölgedeki kontakları aracılığıyla ama ağırlıklı olarak tabii bugün baktığımız zaman yapay zeka üzerinden bölge sürekli olarak taranıyor. CENTCOM ve SOUTHCOM'un beraber ortak hareket ettiği, işte hava kuvvetleri, bombardıman uçaklarının B-52, B-1, F-35 tipi jetlerin, seyir füzelerinin ve İHA'ların kullanılacağından bahsediliyor burada. Bir kara harekâtına geçilecek mi, geçilmeyecek mi? Evet, Amerikan ana akım medyasında bu Amerika'da çok yaygın olarak gördüğümüz bir yöntem.
"SENATO'DAN HAREKATA YEŞİL IŞIK YAKILMIŞ DEĞİL"
Pentagon, istihbarat servisleri ya da Beyaz Saray bir şekilde tansiyonu yüksek tutup karşı üzerinde bir baskı oluşturmak amacıyla kendilerine yakın medyaya sürekli olarak işte "operasyon geliyor, kara harekâtı her an başlayabilir" gibi bir psikolojik de savaş veriliyor. Yani botlar üzerinden de, sosyal medya üzerinden de böyle bir çalışma yapılıyor. Ancak Donald Trump her ne kadar 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nde çoğunluk elinde bulunsa da, 100 sandalyeli Senato'da da çoğunluk elinde bulunsa da, hem Cumhuriyetçilerden hem de Demokratlardan bu operasyonlara tam anlamıyla bir yeşil ışık yakılmış değil kısacası.
