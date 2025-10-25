Trump-Maduro arasında uyuşturucu krizi: Venezuela işgali mi planlanıyor? | "ABD 2 ülkenin desteği olmadan karadan giremez"
ABD Başkanı Donald Trump Venezule'da uyuşturucu ticaretini bahane ederek ülkeye kara harekatının başlayacağını belirtmesi ve Karayipler'e uçak gemilerinin sevk edilmesi yeni bir savaş krizini beraberinde getirdi. Trump öte yandan Venezuela'nın müttefiki Kolombiya Devlet Başkanı Petro'yu uyuşturucu nedeniyle yaptırım listesine aldığını duyurması ile 3 ülke arasında gerilim giderek arttı. Peki Kolombiya, Venezuela ve ABD cephesinde son durum ne? A Haber muhabiri İrfan Sapmaz Washington D.C.'den, AA Bogota muhabiri Sinan Doğan ise Kolombiya'dan son gelişmeleri aktardı. İrfan Sapmaz ABD'nin Venezuela'ya gönderdiği uçak gemilerinin savunma sanayine kazanç olduğunu belirterek Trump'ın yeni hedefinin uyuşturucu ile mücadele ikinci ayağı olduğunu vurguladı. Anadolu Ajansı (AA) Bogota muhabiri Sinan Doğan ise Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'nun ülkesinde en çok uyuşturucu ile mücadele eden isim olduğuna dikkat çekerek "ABD, Brezilya ve Kolombiya desteğini almadan Venezuela'ya karadan giremez" ifadelerini kullandı. A Haber'de Haktan Uysal'ın sunduğu Aklın Yolu programına katılan konukları ise ABD-Venezuela gerilimine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz aylarda Venezuela'da uyuşturucu ticareti yapıldığı iddiasıyla Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçakçılık ile suçlayarak Karayipler'e uçak gemilerini göndermişti. Trump ABD'nin uyuşturucu ile mücadelenin sürecini belirtmesinin ardından Kolombiya'ya kara harekatı düzenleneceğini vurgulamış ve Pentagon tarafından ise Karayipler bölgesine uçak gemilerinin sevkiyatının başladığı belirtilmişti. Yaşanan gerilimin ardından Venezuela Devlet Başkanı Maduro ise sağ duyu çağrısında bulunarak "Savaşa hayır" dese de "Herkes füzelerimizin etkisini bilir" diyerek gerilimi yükseltti.
Öte yandan ABD Başkanı Trump Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro'nun küresel yasa dışı uyuşturucu ticaretinde rol oynadığı ve uyuşturucu kaçakçılarına çeşitli ayrıcalıklar sağladığı gerekçesiyle yaptırım listesine alındığı açıklaması açıkladı. Trump'ın peş peşe aldığı kararların ardından adım adım Venezuela savaşı mı başlayacak? sorularını beraberinde getirirken ABD'nin asıl hedefi Venezuela'daki petrol mü? A Haber muhabiri İrfan Sapmaz ABD'de Venezuela'da harekat hazırlığına ilişkin, Anadolu Ajansı (AA) Bogota muhabiri Sinan Doğan Kolombiya'dan bölgedeki son gelişmeleri aktardı. A Haber'de Aklın Yolu programına katılan uzman isimler ise yaşanan sürece yönelik değerlendirmelerde bulundu.
"VENEZUELA ASKERİ GÜÇ OLARAK ABD'YE KARŞI KOYACAK DURUMDA DEĞİL"
Akademisyen Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger Venezuela'nın coğrafi yapısı hakkında bilgilendirmede bulunurken askeri yapısının ABD ile kıyasla küçük kaldığını ve 150 bin civarında askeri gücü olduğunu ifade ederek; "Türkiye'den biraz daha büyük, tam olarak 912 bin kilometrekare, 33 milyon. Bir Venezuela milleti yok mesela. Yani bunlar aslında Amerika gibi böyle "melting pot" yani karma milletlerden oluşuyor. En çok bulunanlar İspanya, İtalya, Portekiz, bunlar çoğunluk oluşturuyor. Ayrıca Araplar ve Afrika'dan gelenler ve yerliler de var. ABD'de de öyle değil mi? Normalde bir Amerikan milleti yok. Burada da bir Venezuela milleti yok. Venezuela, yani kelime olarak "Küçük Venedik" anlamına geliyor. Dünyanın en büyük petrol rezervi Venezuela'da. Petrol 1, doğalgaz 5, altında 1. Bir numara ve doğalgaz bakımından da 5.6 trilyon. Mesela Levant havzasında yani Kıbrıs, İsrail, Mısır arasındaki bölgede toplam rezervin 3.45 trilyon metreküp olduğunu düşündüğümüzde doğalgaz bakımından da çok önemli. 1999-2013 arası Hugo Chavez burada işte ABD ile mücadelenin bayraktarlığını yaptı. 2018'den bugüne kadar da Nicolas Maduro bunu yürütüyor. Askeri gücü, askeri potansiyeli yani ABD'ye karşı koyacak durumda değil. Farklı rakamlar ortaya çıkıyor. Benim baktığım kaynağa göre 150 bin civarı bir askeri gücü var. Yedeklerle birlikte iki katına çıkabiliyor." dedi.
"TRUMP, ABD GENÇLERİNİ ZEHİRLEYEN UYUŞTURUCUNUN ÖNÜNÜ DE KESMEK İSTİYOR"
A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, ABD Savunma Sanayii'nde silah satabilmesi için yeni saldırılar üretildiğini vurgulayarak Trump'ın uyuşturucuya karşı mücadele sürecini ise kazanç noktasının ikinci aşaması olarak nitelendirdi. Sapmaz; "Daha öncede altını çizmiştim: Donald Trump şu anda Gazze Ateşkes Anlaşması'nı çözmeye çalışıyor ancak Netanyahu ve dolayısıyla arkasında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yahudi lobileri, özellikle savunma sanayi şirketleri, istihbarat servisleri içerisindeki derin yapı tarafından engellenmeye çalışılıyor demiştim. Donald Trump da bunları kırabilmek için savunma sanayi şirketlerinin dikkatini dünyanın bir başka bölgesine çekmek zorunda demiştim ve şu anda bunu görüyoruz. En önemli birinci neden bu. Uyuşturucu, ona da geleceğim. Onunla da ilgili çok özel bilgilerim var. Şimdi birinci derecede savunma sanayi şirketlerine yeşil ışık yakıyor Venezuela'yla ilgili Donald Trump. Çünkü diyelim ki bir kara harekatı başlamadı ama işte bölgeye gönderdiği yeni uçak gemisi üzerinden birtakım hedefler vurulmaya başladı. Bunu şunun için söylüyorum: Ya da havadan drone'larla her kullanılan bir drone ya da her atılan bir füze, her atılan bir kurşun bir fatura demek Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yani savunma sanayi şirketlerinin kasasına giren fatura demek. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarındaki toplam 2 yılda 80 milyar dolarlık bir faturanın olduğunu belirterek, kazanç elde ettiler demiştim. Şimdi onun için de ikincisi uyuşturucu. Şimdi Washington D.C.'de Donald Trump yönetimi çok önemli bir operasyon başlattı. Trump uyuşturucuya karşı mücadele için çok özel emirler vermiş vaziyette. Kara para en son ne oldu? NBA'e karşı bir operasyon başlattı FBI Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsunuz. Coach'u şu anda. Yani şimdi şunu sadece tek başına şunu söyleyemeyiz: Donald Trump evet Venezuela petrollerine konmak istiyor, işte İrfan Hocam'ın da söylediği gibi, benim de sık sık altını çizdiğim gibi ve savunma sanayi şirketlerine burada yeni alanlar açıyor ama bu uyuşturucuyu da çok dikkate almak gerektiğini düşünüyorum. Buradaki operasyon yani Venezuela operasyonların arkasında özellikle de fentanil denilen Amerikan gençliğini zehirleyen çok özel bir uyuşturucu türü var. Onların da önünü kesmek." ifadelerini kullandı.
"DÜNYANIN DÜZENİ GÜÇLÜDEN YANA DÖNEN ÇARKTAN İBARET"
Gazeteci Zafer Şahin ABD'nin Latin Amerika ve Kanada başta olmak üzere birçok ülkeye göz diktiğini ve dünyanın bu tür işgal girişimlerine sessiz kaldığı müddetçe ülkeler arası krizlerin daha derinleşeceğini vurguladı. Şahin; "Bu küresel sistemin rezilliğidir bu. İşte Latin Amerika'yı arka bahçesi olarak gören, orada kendi çıkarlarına aykırı bir durum olduğunda bir şekilde oraya müdahale eden bir haydut devlet anlayışıdır. Adını koymak lazım. Bakın bu Venezuela'ya bunların 4'ncü, 5'nci müdahale girişimi oluyor. Şimdi her ne kadar uyuşturucuyu öne sürseler de bakıyorsun dünyada 1 numaralı petrol rezervine sahip bir ülke ve bu petrolü Çin alıyor, Hindistan alıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisinde ticaret savaşlarında 1 numaralı hasım olarak belirlediği ülke Çin ve 303 milyar varillik bir rezerv söz konusu. Yani bugün Venezuela'ya çöker, yarın tekrar Şili'yi karıştırır. Honduras'a müdahale etti geçmişte. Panama'yı istiyor. Kanada'yı istiyor. Böyle devam ediyor. Ama şöyle çok da iyimser olmaya da gerek yok. Niye diyeceksin? Bak dünyaya aslında 5 tane devlet yön veriyor. O BM'nin 5 büyük ülkesine bak. İngiltere ve Fransa'yı hadi biraz bir kenara ayır. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Çin. Ben mesela ABD ile Rusya arasındaki sorunun evet derin olduğunu, krizin derin olduğunu ama hiçbir zaman mesela Venezuela'ya yaptığını Rusya'ya yapmayacağını düşünüyorum. Yapamaz zaten. Hadi bak bu kadar rahatsızsın sen Venezuela'dan. Rusya'dan rahatsız değil misin? Hadi git Rusya'ya kara harekâtı. Çin bu işten kazançlı çıkıyor aslında. Yani Amerika'nın Venezuela'ya uyguladığı ambargo, Rusya'ya uyguladığı ambargo, Çin'in üretim gücüne inanılmaz katkı sağlıyor. Şimdi sen ambargo koyuyorsun İran'a, ambargo koyuyorsun Rusya'ya, Venezuela'ya, Çin ucuz petrol alıyor. E sen hani senin en büyük rakibin Çin'di? Sen onunla savaşıyordun, öyle değil mi? Yani dünyanın bak bu düzeni sadece güçlüden yana dönen bir çarktan ibaret." dedi.
"KÜRESEL SAVAŞIN AYAK İZLERİ VAR"
Gazeteci Bülent Erandaç ABD'nin Venezuela üzerinde saldırı hazırlığında bulunmasına Rusya'nın karşı çıkarak bir tavır aldığını belirterek yaşanan durumun yeni dünyayı paylaşma olayı olduğunu gördüğünü belirtti. Erandaç açıklamalarının devamında ABD'nin en büyük iki rakibi Çin ve Rusya'nın olası bir Venezuela savaşında küresel olarak müdahale edeceğini belirterek; "2009 yılında BRICS kuruldu. BRICS'te Rusya ve Brezilya da var. Brezilya, Çin de bu olayın içinde. Yani savaş yapmayabilir Çin ve Rusya. Geçen ay Putin açıkladı: 'Venezuela'nın arkasındayım, bu yapılanları kınıyorum. Uygun değildir' dedi. Yani Amerika'ya karşı bir tavır koydu. Yani burada bir doğrudan doğruya bir savaş olmayabilir ama Çin ve Rusya'nın Amerika'daki ve başka ülkelerde de onlar etkili. Bolivya'da etkili, Nikaragua'da etkili. Yani orada tek ülke değil. Yani Latin Amerika arka bahçe Amerika'nın. Bu olayda Rusya ve Çin'in de herhalde küresel olayda müdahaleleri olacaktır diye düşünüyorum. Neden? Çünkü bu olay sadece bir petrol olayı değil. Bir jeopolitik, yeni dünyayı yeniden paylaşma olayı olacağı için Latin Amerika üzerindeki bundan sonraki gelişmeleri Amerikan derin devleti de zaten bununla ilgili biraz önce değerlendiriyor. Çünkü bunun üzerine gelecek. 1962 Küba krizinde de yine Amerika arka bahçesinde Küba üzerinden Sovyetler Birliği'nin gelmesine tepki gösterdi. Karşılıklı füzeler söküldü. Yani burada bir küresel savaşın da izleri var, ayak izleri var diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
"ABD, BREZİLYA VE KOLOMBİYA'NIN DESTEĞİ OLMADAN VENEZUELA'YA KARADAN GİREMEZ"
Anadolu Ajansı (AA) Bogota muhabiri Sinan Doğan ABD'nin askeri müdahalelerin Karayipler'den Pasifik'e kadar ulaştığını, Trump'ın Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'yu muhatap almadığını ve Kolombiya'da Petro'nun uyuşturucu ile mücadelede en başarılı devlet başkanı olduğunu belirtti. Doğan; "ABD, Kolombiya ve Brezilya'nın desteği olmadan Venezuela'ya karadan giremez. Normandiya çıkarmasından bahsettiniz, en fazla onu yapabilir. Çünkü Kolombiya'nın şu anki Cumhurbaşkanı Petro'yla Brezilya Devlet Başkanı Lula zaten en başından beri bunun karşısında olduklarını söylediler. Buna Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum'u da eklemek lazım. ABD'nin bütün argümanlarını çürüttü Venezuela'yla ilgili söylediği. Dikkat ederseniz ABD'nin operasyonları Karayipler'den Pasifik'e uzandı. Yani Kolombiya sahillerine bakan yerleri de artık vurmaya başladı. Zaten haftalardır Maduro yaptığı açıklamalarda rotanın ısrarla kendi kara sularının olduğu bölgeler değil, Pasifik noktasını işaret ediyor. Yani bu iş Bolivya, Ekvador, Kolombiya ekseninden yukarıya doğru yani Meksika'ya doğru gidiyor. %85, %90 olduğu söyleniyor. Dolayısıyla uyuşturucunun bir kılıf olduğu Venezuela'ya yönelik, bunu zaten defalarca kez sizler de izah ettiniz. Biz de görüyoruz bunu sahada. İkincisi Kolombiya'ya yönelik yaptığı suçlamalar son derece önyargılı. Dün Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro uzun bir basın toplantısı düzenleyerek ABD'nin suçlamalarına tek tek cevap verdi. Harita üzerinde kokain tarlalarını gösterdi. Bakın yanlış bilinen bir şey var. Kolombiya'nın şu anki Cumhurbaşkanı Petro Kolombiya tarihinin en başarılı uyuşturucuyla mücadele devlet başkanı olarak geçiyor. En çok kokaine el konulan, uyuşturucu, Narko örgütlere yönelik en büyük operasyonları yapan, Narkodenizaltıları batıran, yine uyuşturucu laboratuvarlarını aynı şekilde yok eden ve bunu yaparken tek bir kişi öldürmeden yapmıştı. Bu burası önemli. Çünkü ABD ne yapıyor? Birilerini vuruyor, yani tekneyi vuruyor, hücum botlarını vuruyor, gemiyi vuruyor ama bunların kim olduklarını bilmiyoruz. Kolombiya ve Venezuela'dan gelen açıklamalar bu kişilerin balıkçı olduğu söyleniyor. Mesela Kolombiya Cumhurbaşkanı vurulan teknelerden birinin şeceresini de okudu. 'Siz bir balıkçı teknesini vurdunuz, masum bir kişiyi öldürdünüz' dedi. Bir de Kolombiya'nın en büyük şikayetlerinden biri, bunu da söyleyeyim, yani Kolombiya Cumhurbaşkanını muhatap almıyorlar. Sürekli İrfan Bey'in bahsettiği Florida, Marco Rubio'nun başında olduğu o lobi muhatap alıyorlar. Dün Kolombiya siyasetinde önemli bir kişi var, Kolombiya Cumhurbaşkanı Armando Benedetti 'Bizim muhakkak Kolombiya'da uyuşturucuya karşı yaptığımız savaşı, mücadeleyi Trump'a doğru bilgilerle aktarmamız lazım çünkü biz hariç herkesi dinliyor' dedi.
