Trump-Maduro arasında uyuşturucu krizi: Venezuela işgali mi planlanıyor? | "ABD 2 ülkenin desteği olmadan karadan giremez"

A Haber - Ekran Görüntüsü

"TRUMP, ABD GENÇLERİNİ ZEHİRLEYEN UYUŞTURUCUNUN ÖNÜNÜ DE KESMEK İSTİYOR"

A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, ABD Savunma Sanayii'nde silah satabilmesi için yeni saldırılar üretildiğini vurgulayarak Trump'ın uyuşturucuya karşı mücadele sürecini ise kazanç noktasının ikinci aşaması olarak nitelendirdi. Sapmaz; "Daha öncede altını çizmiştim: Donald Trump şu anda Gazze Ateşkes Anlaşması'nı çözmeye çalışıyor ancak Netanyahu ve dolayısıyla arkasında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yahudi lobileri, özellikle savunma sanayi şirketleri, istihbarat servisleri içerisindeki derin yapı tarafından engellenmeye çalışılıyor demiştim. Donald Trump da bunları kırabilmek için savunma sanayi şirketlerinin dikkatini dünyanın bir başka bölgesine çekmek zorunda demiştim ve şu anda bunu görüyoruz. En önemli birinci neden bu. Uyuşturucu, ona da geleceğim. Onunla da ilgili çok özel bilgilerim var. Şimdi birinci derecede savunma sanayi şirketlerine yeşil ışık yakıyor Venezuela'yla ilgili Donald Trump. Çünkü diyelim ki bir kara harekatı başlamadı ama işte bölgeye gönderdiği yeni uçak gemisi üzerinden birtakım hedefler vurulmaya başladı. Bunu şunun için söylüyorum: Ya da havadan drone'larla her kullanılan bir drone ya da her atılan bir füze, her atılan bir kurşun bir fatura demek Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yani savunma sanayi şirketlerinin kasasına giren fatura demek. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarındaki toplam 2 yılda 80 milyar dolarlık bir faturanın olduğunu belirterek, kazanç elde ettiler demiştim. Şimdi onun için de ikincisi uyuşturucu. Şimdi Washington D.C.'de Donald Trump yönetimi çok önemli bir operasyon başlattı. Trump uyuşturucuya karşı mücadele için çok özel emirler vermiş vaziyette. Kara para en son ne oldu? NBA'e karşı bir operasyon başlattı FBI Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsunuz. Coach'u şu anda. Yani şimdi şunu sadece tek başına şunu söyleyemeyiz: Donald Trump evet Venezuela petrollerine konmak istiyor, işte İrfan Hocam'ın da söylediği gibi, benim de sık sık altını çizdiğim gibi ve savunma sanayi şirketlerine burada yeni alanlar açıyor ama bu uyuşturucuyu da çok dikkate almak gerektiğini düşünüyorum. Buradaki operasyon yani Venezuela operasyonların arkasında özellikle de fentanil denilen Amerikan gençliğini zehirleyen çok özel bir uyuşturucu türü var. Onların da önünü kesmek." ifadelerini kullandı.

Gazeteci Zafer Şahin ( A Haber - Ekran Görüntüsü)



"DÜNYANIN DÜZENİ GÜÇLÜDEN YANA DÖNEN ÇARKTAN İBARET"

Gazeteci Zafer Şahin ABD'nin Latin Amerika ve Kanada başta olmak üzere birçok ülkeye göz diktiğini ve dünyanın bu tür işgal girişimlerine sessiz kaldığı müddetçe ülkeler arası krizlerin daha derinleşeceğini vurguladı. Şahin; "Bu küresel sistemin rezilliğidir bu. İşte Latin Amerika'yı arka bahçesi olarak gören, orada kendi çıkarlarına aykırı bir durum olduğunda bir şekilde oraya müdahale eden bir haydut devlet anlayışıdır. Adını koymak lazım. Bakın bu Venezuela'ya bunların 4'ncü, 5'nci müdahale girişimi oluyor. Şimdi her ne kadar uyuşturucuyu öne sürseler de bakıyorsun dünyada 1 numaralı petrol rezervine sahip bir ülke ve bu petrolü Çin alıyor, Hindistan alıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisinde ticaret savaşlarında 1 numaralı hasım olarak belirlediği ülke Çin ve 303 milyar varillik bir rezerv söz konusu. Yani bugün Venezuela'ya çöker, yarın tekrar Şili'yi karıştırır. Honduras'a müdahale etti geçmişte. Panama'yı istiyor. Kanada'yı istiyor. Böyle devam ediyor. Ama şöyle çok da iyimser olmaya da gerek yok. Niye diyeceksin? Bak dünyaya aslında 5 tane devlet yön veriyor. O BM'nin 5 büyük ülkesine bak. İngiltere ve Fransa'yı hadi biraz bir kenara ayır. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Çin. Ben mesela ABD ile Rusya arasındaki sorunun evet derin olduğunu, krizin derin olduğunu ama hiçbir zaman mesela Venezuela'ya yaptığını Rusya'ya yapmayacağını düşünüyorum. Yapamaz zaten. Hadi bak bu kadar rahatsızsın sen Venezuela'dan. Rusya'dan rahatsız değil misin? Hadi git Rusya'ya kara harekâtı. Çin bu işten kazançlı çıkıyor aslında. Yani Amerika'nın Venezuela'ya uyguladığı ambargo, Rusya'ya uyguladığı ambargo, Çin'in üretim gücüne inanılmaz katkı sağlıyor. Şimdi sen ambargo koyuyorsun İran'a, ambargo koyuyorsun Rusya'ya, Venezuela'ya, Çin ucuz petrol alıyor. E sen hani senin en büyük rakibin Çin'di? Sen onunla savaşıyordun, öyle değil mi? Yani dünyanın bak bu düzeni sadece güçlüden yana dönen bir çarktan ibaret." dedi.