Trump'tan ateşkesi ihlal eden Netanyahu'ya Gazze ayarı! 3 kurmayını İsrail'e gönderdi
Hamas-İsrail arasında ateşkes anlaşmasının sağlanmasına rağmen terör devleti masum Filistin halkına yönelik saldırılarını sürdürüyor. Katil Netanyahu, çeteler üzerinden Gazze'de masum sivilleri hedef alırken ABD Başkanı Donald Trump ise yaşanan saldırıların ardından Başkan Yardımcısı JD Vance'i Netanyahu ile görüşmek üzere İsrail'e gönderdi. Öte yandan Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in İsrail'de olması ile Trump'ın ani kararı dikkat çekerken The New York Times yayınladığı haberinde Trump'ın 3 kurmayını Netanyahu'ya diplomatik baskının sürmesi için gönderdiğini ele aldı. Trump-Netanyahu arasında Gazze gerilimi sürerken A Haber'de Memleket Meselesi programına katılan uzman isimler son gelişmeleri değerlendirdi. AA Washington D.C. Başmuhabiri Hakan Çopur, ABD'de Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında İsrail'in Gazze konusunda sınırı zorladığı belirterek "Trump ateşkesin sürmesini istiyor" dedi. Gazeteci Dr. Murat Özer ise Trump'ın Körfez ülkeleri ile ekonomik çıkarlarını korumak istediği vurgulayarak "ABD'nin ateşkes planından vazgeçme ihtimali yok. Körfez'le kurmuş olduğu ekonomik ilişkileri zedeleyebilecek hiçbir şeye izin vermeyecektir." şeklinde konuştu.
Terör devleti İsrail, Gazze'de ateşkes anlaşmasına rağmen masum Filistinlilere saldırılarını sürdürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde damadı Kushner ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'u İsrail'e göndermesinin ardından aldığı bir kararla ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'i de Netanyahu ile görüşmesi için Tel Aviv'e gönderdiği ortaya çıktı. Trump'ın aniden 3 kurmayını İsrail'e göndermesi dikkat çekerken The New York Times, Beyaz Saray'a dayandırdığı haberinde Netanyahu'nun ateşkesi bozmak için fırsat kolladığını ve Trump'ın bu sebeple ,JD Vance'i Netanyahu ile görüşmesi için gönderdiğini belirtti. Öte yandan Trump'ın 3 kurmayını İsrail'e yollamasındaki amacın Netanyahu'ya diplomatik açıdan baskı yapılması ve ayar verilmesi niteliğinde olduğu vurgulandı. ABD-İsrail hattında gerilim sürerken A Haber'de Cansın Helvacı ile Memleket Meselesi programına katılan AA Washington D.C. Başmuhabiri Hakan Çopur, ABD'de yaşanan son gelişmeleri aktarırken Gazeteci Dr. Murat Özer ise ateşkes sürecinde İsrail'in ihlalini ve ABD'nin tutumunu değerlendirdi.
"ABD MEDYASINDA İSRAİL'İN ATEŞKESİ BOZMA EĞİLİMİ KONUŞULUYOR"
AA Washington D.C. Başmuhabiri Hakan Çopur, ABD medyasında İsrail'in ihlal ettiği ateşkes sürecine ilişkin son bilgileri paylaştı. Çopur; ABD Başkanı Donald Trump'ın Mısır'da imzalanan Barış Niyeti'nin devam etmesini istediğini ve İsrail'i uyarmak üzere JD Vance, Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'i Tel Aviv'e gönderdiğini belirterek; "Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yönetimi, devam eden ateşkesin sürmesini istiyor. Hem Trump'ın açıklamaları ve paylaşımları, hem de İsrail'de bulunan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in açıklamaları, ABD'nin ateşkesin devam etmesini istediğini gösteriyor. İsrail'in saldırılarının aslında ateşkesi kırılgan hale getirdiği belirtiliyor. Trump, açık bir şekilde çıkıp "İsrail ateşkesi bozmaya çalışıyor" demese de, hem Amerikan hem de İsrail medyasına yansıyan pek çok haberde, İsrail'in ateşkesi bozma eğilimi artık açıkça konuşuluyor. İsrail'in ateşkes anlaşmasından çok memnun olmadığı ve oradaki saldırılarıyla ateşkesi bozabilmeye yönelik birtakım adımlar attığı dile getiriliyor. Bugün JD Vance'in İsrail'de verdiği mesajlar (bugün İsrail Başbakanı Netanyahu ile de görüşeceği belirtiliyor) ve vermesi beklenen mesajlar açık: ABD yönetimi bu ateşkesin devam etmesini istiyor." dedi.
"TRUMP ATEŞKESİN DEVAM ETMESİNİ İSTİYOR"
Çopur, Trump'ın açıklamalarında sıkça Hamas'ı silah bırakmaması durumunda tehdit ettiğini her fırsatta vurguladığını hatırlatırken özellikle Trump'ın ateşkesin sürmesini istediğini ifade ederek "Trump'ın bugün Beyaz Saray'da yaptığı basın toplantısında Gazze konusu gündeme gelmedi, ancak sabah yaptığı bir paylaşımda Trump, ateşkesin devam ettiğini ve Hamas'ın verdiği sözleri tutmasını beklediklerini (şu ana kadar tuttuğunu) ifade etti. Ayrıca, Hamas'ın sözlerini tutmayacak olması durumunda bölgedeki ülkelerin de yardımcı olabileceğini söyledi. Bu, Hamas'a "verdiğiniz sözleri uyun" şeklinde, aba altından sopa gösteren birtakım söylemler olarak yorumlanıyor. ABD yönetimi kesinlikle bu ateşkesin devam etmesini istiyor. Ateşkesi bozmaya yönelik adımlardan dolayı hem Trump'ın hem de JD Vance'in Netanyahu yönetimine mesajları açık: 'Ateşkesi koruyalım'.
"TRUMP GAZZE SAVAŞININ BİTTİĞİNİ NETANYAHU'YA SÖYLEMESE DE PEKÇOK KEZ DİLE GETİRDİ"
Çopur, ABD'de Demokratların İsrail'in Gazze konusunda aşırıya kaçtığını açıkça belirttiğini, Cumhuriyetçilerin ise ateşkes konusuna sıcak baktığını ifade ederken; "İsrail'in Gazze'deki eylemleri iki yıldır devam ediyor ve ABD tarafı artık bunun gidebileceği bir yer olmadığını düşünüyor. Trump'ın, İsrail'in küresel ölçekte ciddi şekilde kaybettiğini ifade ettiği ve pek çok Batılı ülkenin Filistin'i tanıma yönünde adımlar atmaya başladığı belirtiliyor. Trump, önce New York'taki BM zirvesinde, sonrasında aralarında Türkiye, Mısır, Katar'ın da olduğu bir denklemde "bu savaş artık bitmeli" duruşunu sergiledi. Amerikan kamuoyunda, Demokratlarda zaten İsrail'in aşırıya kaçtığı yönünde ciddi bir kanaat varken, geleneksel olarak İsrail'i destekleyen Cumhuriyetçilerde bile artık "bu iş bir yerde bitmeli" şeklinde bir kanaat oluştu. Trump, hem Washington'da siyasi olarak güçlü olduğu (Cumhuriyetçilerin Senato ve Temsilciler Meclisi'nde olması) hem de kamuoyu anlamında rahat hareket edebildiği bir pozisyonda, bu ateşkes konusunda adım attı. Sürece Türkiye, Katar, Mısır ve diğer ülkelerin de dahil olmasıyla işin uluslararası bir hal aldığı ve Şarm El Şeyh anlaşmasının bunun imzalandığı yer olduğu belirtiliyor. Trump'ın "Bugüne kadar 7 savaşı bitirdim, Ortadoğu'daki savaşı da bitirdim" şeklinde bir açıklaması ve bir yönelimi olduğu ifade ediliyor. Trump, hem Washington'da hem de bölge ziyaretinde Netanyahu'nun yanında "Bu savaş artık bitti" şeklinde açıklamalar yaptı. Bu, Trump'ın açıkça İsrail'i uyarmasa bile, Netanyahu'ya bu savaşın artık bittiğini ve yeni adımlara doğru sürecin başlaması gerektiğini canlı yayında, kameralar önünde pek çok kez dile getirdiğini gösteriyor." dedi.
"ABD, KÖRFEZ ÜLKELERİ İLE EKONOMİK İLİŞKİLERİNİ ZEDELEYECEK HİÇBİR ŞEYE İZİN VERMEYECEKTİR"
Gazeteci Dr. Murat Özer, Trump'ın Mısır'da imzalanan Niyet Beyanı'nın ardından Körfez ülkeleri ile ekonomik açıdan ilişkileri bozulmak istemediği ve bu sebeple Gazze'de ateşkes sürecinden vazgeçmesinin mümkün olmadığını belirterek; "ABD'nin ateşkes planından vazgeçme ihtimali yok. Bunu görmemiz lazım. ABD için bu artık Ortadoğu'da, yeni Ortadoğu'da asla vazgeçmeyecek. ABD için bu vazgeçilmez bir şey. Yani ne Körfez'le ilişkisini bu saatten sonra zedeleyebilir. Yani Katar'la, Kuveyt'le, Suudi Arabistan'la kastediyorum. Birleşik Arap Emirlikleri zaten aslında bu sürecin içerisinde bir aktör. Yani İsrail'in yanında eklemlenmiş bir aktör. O açıdan Körfez'in dışında tutuyorum. Ama ne olursa olsun bu bir yani Körfez'le kurmuş olduğu ekonomik ilişkileri zedeleyebilecek hiçbir şeye izin vermeyecektir ve doğal olarak ABD bu süreçten vazgeçmeyecektir. Çünkü ABD açısından Ortadoğu'daki en temel problem artık içinden çıkılamaz bir hale gelen ve İsrail'in iddia ettiği gibi 'Hamas'la mücadele ediyorum, aslında biz terörle mücadele ediyoruz' şeklinde iddialarının dünya kamuoyunda aslında hiç de öyle olmadığı, bunun bir Arap temelli bir Arap-Yahudi savaşı olduğunun artık bütün herkesin belleklerine işlediğini, Amerikan kamuoyunda bile çok önemli bir kısmının artık bunun bir soykırıma dönüştüğü konusundaki kanaat artık değişmeyecek. O açıdan buradan bir geriye dönüş yok. ABD bu bu kadar büyük bir psikolojiyi, psikolojik yükü yüklenmek istemiyor artık. Birincisi bu. O açıdan ABD asla vazgeçmeyecek. Netanyahu bu saatten sonra gerçekten çok sıkıntılı bir noktada ama şunu görüyor.
"ABD, YENİ ORTA DOĞU'DA TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜN FARKINDA"
Özer, Siyonist bakan Ben Gvir'in ateşkes anlaşmasının ardından hükümetine sürecin bozulması gerektiğini ve 'Hamas'tan esirleri teslim aldık Gazze'de cehennem kapılarını açmalıyız' sözlerinin bir önemi olmadığını vurgularken ABD'nin yeni Orta Doğu'da Türkiye'nin gücünün farklında olduğunu ifade etti. Özer; "Yani İtamar'ın ne dediğinin bir önemi yok. O hala kendisini o Menachem Begin'lerin olduğu zamanda, terörle bir şeyler yapacağını zannediyor. Böyle bir dünya yok. Böyle bir Arap dünyası da yok. Yani böyle çok zengin, ekonomik, refaha sahip, inanılmaz büyük servete sahip büyük bir Körfez var. Yani onlar vahşetlerine başladıklarında Suudi Arabistan diye bir devlet yoktu yani hani Suudi Arabistan'ın petrolü yoktu, bir şey yoktu. Körfezde petrol yoktu. Ekonomik olarak Arap dünyasının hiçbir şeyi yoktu yani. 48'den bahsediyorum. Bugün bambaşka. Bence bu saatten sonra ABD açısından yeni Ortadoğu'da şu gerçek var: Suriye'de güçlü bir Türkiye var. Zaten Trump da dedi: 2000 yıl sonra sizin 2000 yıllık hayallerinizin üzerine gelip Türkiye çöktü dedi. Yani siz işte Arz-ı Mev'ud falan diyorsunuz. '2000 yıllık sürgünümüz var. Biz buraları alacağız, bu yetmeyecek bir de Çukurova'ya kadar her yeri alacağız' diyorsunuz ama o hayallerinizin üzerine geldi, Suriye'de çöktü. Çünkü daha siz Şam'a çıkamadınız. Kapınız orası yani. Tel Aviv'den çıkacaksınız, önce Şam'a geleceksiniz. Kudüs'ten bakınca Şam görünüyor yani. Siz Şam'da bir kere yani Türk ordusunun, Türk varlığının karşısında durdunuz. Bu saatten sonra yapılabilecek bir yani rasyonel olarak okuduğumuzda şu var: Biz ABD açısından gerçek tehdidin kendi eliyle besleyip büyüttüğü, Irak'ta Sünni varlığı ortadan kaldırmak için, Lübnan'da Sünni varlığı ortadan kaldırmak için (çünkü 11 Eylül'den sonraki konsepti buydu, son 25 yıllık konsepti buydu), sırf Sünni dünyayı parçalamak, etkisiz hale getirmek ve büyük orduları parçalayabilmek için, yok edebilmek için (işte Irak örneği olduğu gibi), bir İran'dan destek istedi ve İran ona her türlü desteği sağladı. Irak'ta 60'tan fazla İran yanlısı Şii terör örgütü oluştu ve bunların hepsini Irak'ta ABD tarafından kuruldu. Amerika besledi, Amerika yetiştirdi, lojistik desteğini verdi. Şimdi orada burada Gazze Savaşı'nda gördük ki, Amerika'ya rağmen politika üretebilecek bir noktaya gelmişler. Yemen'de Husileri destekledi, Zeydileri götürdü, değiştirdi, dönüştürdü. Orada Yemen'deki devrimi yok etti, Sünni yapıyı yok etti. ABD eliyle yapılmış şeyler bunlar İran desteğiyle, Amerikan-İran işbirliği sayesinde. Ve orada bu adamların zapt edilemediğini gördü." şeklinde konuştu.
