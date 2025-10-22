Trump’tan ateşkesi ihlal eden Netanyahu’ya Gazze ayarı! 3 kurmayını İsrail’e gönderdi

A Haber - Ekran Görüntüsü

"TRUMP GAZZE SAVAŞININ BİTTİĞİNİ NETANYAHU'YA SÖYLEMESE DE PEKÇOK KEZ DİLE GETİRDİ"

Çopur, ABD'de Demokratların İsrail'in Gazze konusunda aşırıya kaçtığını açıkça belirttiğini, Cumhuriyetçilerin ise ateşkes konusuna sıcak baktığını ifade ederken; "İsrail'in Gazze'deki eylemleri iki yıldır devam ediyor ve ABD tarafı artık bunun gidebileceği bir yer olmadığını düşünüyor. Trump'ın, İsrail'in küresel ölçekte ciddi şekilde kaybettiğini ifade ettiği ve pek çok Batılı ülkenin Filistin'i tanıma yönünde adımlar atmaya başladığı belirtiliyor. Trump, önce New York'taki BM zirvesinde, sonrasında aralarında Türkiye, Mısır, Katar'ın da olduğu bir denklemde "bu savaş artık bitmeli" duruşunu sergiledi. Amerikan kamuoyunda, Demokratlarda zaten İsrail'in aşırıya kaçtığı yönünde ciddi bir kanaat varken, geleneksel olarak İsrail'i destekleyen Cumhuriyetçilerde bile artık "bu iş bir yerde bitmeli" şeklinde bir kanaat oluştu. Trump, hem Washington'da siyasi olarak güçlü olduğu (Cumhuriyetçilerin Senato ve Temsilciler Meclisi'nde olması) hem de kamuoyu anlamında rahat hareket edebildiği bir pozisyonda, bu ateşkes konusunda adım attı. Sürece Türkiye, Katar, Mısır ve diğer ülkelerin de dahil olmasıyla işin uluslararası bir hal aldığı ve Şarm El Şeyh anlaşmasının bunun imzalandığı yer olduğu belirtiliyor. Trump'ın "Bugüne kadar 7 savaşı bitirdim, Ortadoğu'daki savaşı da bitirdim" şeklinde bir açıklaması ve bir yönelimi olduğu ifade ediliyor. Trump, hem Washington'da hem de bölge ziyaretinde Netanyahu'nun yanında "Bu savaş artık bitti" şeklinde açıklamalar yaptı. Bu, Trump'ın açıkça İsrail'i uyarmasa bile, Netanyahu'ya bu savaşın artık bittiğini ve yeni adımlara doğru sürecin başlaması gerektiğini canlı yayında, kameralar önünde pek çok kez dile getirdiğini gösteriyor." dedi.

"ABD, KÖRFEZ ÜLKELERİ İLE EKONOMİK İLİŞKİLERİNİ ZEDELEYECEK HİÇBİR ŞEYE İZİN VERMEYECEKTİR"

Gazeteci Dr. Murat Özer, Trump'ın Mısır'da imzalanan Niyet Beyanı'nın ardından Körfez ülkeleri ile ekonomik açıdan ilişkileri bozulmak istemediği ve bu sebeple Gazze'de ateşkes sürecinden vazgeçmesinin mümkün olmadığını belirterek; "ABD'nin ateşkes planından vazgeçme ihtimali yok. Bunu görmemiz lazım. ABD için bu artık Ortadoğu'da, yeni Ortadoğu'da asla vazgeçmeyecek. ABD için bu vazgeçilmez bir şey. Yani ne Körfez'le ilişkisini bu saatten sonra zedeleyebilir. Yani Katar'la, Kuveyt'le, Suudi Arabistan'la kastediyorum. Birleşik Arap Emirlikleri zaten aslında bu sürecin içerisinde bir aktör. Yani İsrail'in yanında eklemlenmiş bir aktör. O açıdan Körfez'in dışında tutuyorum. Ama ne olursa olsun bu bir yani Körfez'le kurmuş olduğu ekonomik ilişkileri zedeleyebilecek hiçbir şeye izin vermeyecektir ve doğal olarak ABD bu süreçten vazgeçmeyecektir. Çünkü ABD açısından Ortadoğu'daki en temel problem artık içinden çıkılamaz bir hale gelen ve İsrail'in iddia ettiği gibi 'Hamas'la mücadele ediyorum, aslında biz terörle mücadele ediyoruz' şeklinde iddialarının dünya kamuoyunda aslında hiç de öyle olmadığı, bunun bir Arap temelli bir Arap-Yahudi savaşı olduğunun artık bütün herkesin belleklerine işlediğini, Amerikan kamuoyunda bile çok önemli bir kısmının artık bunun bir soykırıma dönüştüğü konusundaki kanaat artık değişmeyecek. O açıdan buradan bir geriye dönüş yok. ABD bu bu kadar büyük bir psikolojiyi, psikolojik yükü yüklenmek istemiyor artık. Birincisi bu. O açıdan ABD asla vazgeçmeyecek. Netanyahu bu saatten sonra gerçekten çok sıkıntılı bir noktada ama şunu görüyor.