Trump’tan Gazze ateşkesi mesajı: Sürdürmek için çalışıyoruz

Giriş: 20.10.2025 19:10 Güncelleme: 20.10.2025 19:30
ABD Başkanı Donald Trump Avustralya Başbakanı Albanese ile Beyaz Saray'da düzenlediği toplantıda Gazze ateşkesine ilişkin "Hamas uslu durmazsa ortadan kaldırırız. Ateşkesi sürdürmek için çalışıyoruz." dedi.

Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Gazze'ye asker göndermeyeceğim ve birçok ülke savaşı sona erdirmek için anlaşmayı imzaladı.

Ukrayna savaşı kazanabilir ama ben öyle düşünmüyorum. Onların kazanacağını hiç söylemedim. Her şey olabilir, savaş çok garip bir şey. Putin ve Zelenskiy, birbirlerinden nefret ediyor ve bu da işleri zorlaştırıyor.

