21 Ekim 2025, Salı
Trump'ın kurmaylarından JD Vance, apar topar İsrail'e gitti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.10.2025 23:20 Güncelleme: 20.10.2025 23:29
ABD Başkanı Donald Trump'ın "Hamas'a şans vereceğiz" açıklamasının ardından Amerika'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Trump'ın kurmaylarından ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail'e hareket etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hamas'a yönelik yaptığı açıklama sonrasında Amerika'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Trump'ın kurmaylarından ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail'e hareket etti.

Ayrıntılar gelecek...

