Trump'tan Hamas'a yeni tehdit! | Witkoff ve Kushner İsrail'de: Ateşkeste ikinci aşama
İsrail işgal güçleri Gazze Şeridi'nde ateşkesi peş peşe ihlal edip Filistinlileri bir bir katlederken ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'a tehditler savurdu. Trump, "Hamas uslu durmazsa ortadan kaldırırız." açıklamasında bulunurken ABD'nin Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı Jared Kushner, Tel Aviv'de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. Tel Aviv'de ateşkesin ikinci aşamasının görüşüldüğü öğrenildi.
İsrail'in sık sık ihlal ettiği Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin ikinci aşamasına geçilecek mi?
İŞTE 20-21 EKİM TARİHLERİNDEN ANBEAN GELİŞMELER...
3 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ
İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs'e düzenlediği baskınlarda 3 Filistinli yaralandı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Kudüs'ün kuzeyindeki Kalandiya askeri kontrol noktasına, Er-Ram kasabasına ve Batı Şeria'nın kuzeyinde de Nablus kentine baskın düzenledi.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre Kalandiya ve Ram kasabasında 2 Filistinli gerçek mermiyle ayaklarından yaralandı.
İsrail askerleri ayrıca Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin Nablus'un doğusundaki "Yusuf makamı"nı basarak burada dini ritüellerini yerine getirmeleri için askeri araçlar ve buldozerleri bölgede konuşlandırdı.
Bu baskında da 1 Filistinli şarapnelle yaralanırken 10 kişi de göz yaşartıcı gaz bombasından etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdi.
NABLUS'TAKİ "YUSUF MAKAMI"
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, dini ritüeller gerçekleştirmek için İsrail ordusunun korumasında sık sık "Yusuf makamı" olarak bilinen bölgeye baskınlar düzenliyor.
Yahudiler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin yönetiminin kontrolündeki Nablus kentinde yer alan Yusuf makamında Hazreti Yusuf'un kabrinin bulunduğuna inanıyor.
Ancak birçok arkeolog, söz konusu kabrin birkaç asırlık geçmişi bulunduğunu ve Yusuf ed-Duveykat isimli bir Müslüman'a ait olduğunu ifade ediyor.
WITKOFF VE KUSHNER ATEŞKES ANLAŞMASININ İKİNCİ AŞAMASINI GÖRÜŞTÜ
ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner, İsrailli askeri yetkililerle ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını değerlendirdi.
Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Witkoff ve Kushner, İsrail'e gerçekleştirdikleri ziyaret kapsamında, Askeri İstihbarat Dairesi Başkanı Shlomi Binder ve İsrail Savunma Kuvvetleri Planlama Müdürlüğü Başkanı Eyal Harel ile bir araya geldi.
Habere göre, ABD'li yetkililer söz konusu toplantıda, ateşkes anlaşmasının Gazze'de uluslararası güçlerin konuşlandırılması ve Hamas'ın silahsızlandırılmasıyla ilgili ikinci aşaması öncesi hazırlıkları görüştü.
"İSRAİL TÜNELLERİN YOK EDİLMESİNİ İSTİYOR"
İsrailli yetkililer ise hala Gazze Şeridi'nin büyük bir bölümünde var olan tüneller konusunda endişelerini dile getirdi ve uluslararası güçlerin bu tünelleri yok etmesini istedi.
Witkoff ve Kushner ayrıca arabulucular Katar, Türkiye ve Mısır'ın, Refah'ta yaşanan ve 2 İsrail askerinin öldüğü olayla ilgili "saldırının Hamas tarafından yönetilmediği veya koordine edilmediği" yönündeki mesajını iletti.
İsrail tarafı ise "İsrailli esirlerin cesetlerinin çıkarılması çalışmalarının hızlandırılması, Hamas'ın yükümlülüklerini yerine getirerek cesetleri iade etmesi" isteklerini dile getirdi.
Haberde ayrıca, Gazze Şeridi'nin yeniden imarının tüm cesetlerin iadesine ve Hamas'ın silahsızlanmasına bağlı olduğu bilgisi geçildi.
HAMAS 1 ESİRİN CENAZESİNİ KIZILHAÇ'A TESLİM ETTİ
Hamas, varılan ateşkes anlaşması kapsamında İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden 1 İsrailli esirin daha cenazesini Kızılhaç aracılığıyla İsrail'e teslim etti. İsrail ordusu, cenazenin incelemenin ardından Gazze Şeridi'nden çıkarıldığını açıkladı. Cenaze, kimlik tespiti için İsrail'in başkenti Tel Aviv’deki Abu Kabir Adli Tıp Kurumu’na sevk edilecek.
TESLİM EDİLEN ESİR SAYISI 13'E YÜKSELDİ
Hamas, cenazesini teslim ettiği esirin kimliğini açıklamadı. Hamas, ateşkes anlaşmasının ardından şu ana kadar İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 28 esirden 13’ünün cenazesini İsrail’e teslim etti.
NETANYAHU'DAN SKANDAL İTİRAF: 153 TON BOMBA İLE VURDUK
Katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 153 ton bomba kullanıldığını açıklayarak ateşkesi ihlal ettiklerini itiraf etti.
Netanyahu, Meclis'in açılışında yaptığı konuşmada, ateşkese rağmen Gazze'ye düzenledikleri saldırılara ilişki açıklamalarda bulundu. Muhalefet partilerinden milletvekilleri Netanyahu'nun sözünü defalarca keserken, Netanyahu dün Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 44 Filistinlinin öldüğü İsrail saldırılarını anlattı.
Netanyahu, "Ateşkes, Hamas'ın bizi tehdit etmesi için bir sebep değildir. Bize yönelik herhangi bir saldırının bedeli çok ağır olur." dedi.
Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini iddia eden Netanyahu, "Ateşkes sırasında iki asker öldürüldü. Hamas hemen gevşediğimizi hissetti. Gazze Şeridi'nin dört bir yanındaki onlarca hedefi 153 ton bombayla vurduk." ifadeleriyle ateşkesi ihlal ettiklerini doğruladı.
İsrail, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiği bahanesiyle Gazze'ye saldırılar düzenledi
İsrail, Hamas'ın Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta İsrail ordusu unsurlarını hedef aldığı iddiasıyla dün Gazze'nin çeşitli bölgelerine hava saldırıları düzenlemişti.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise yaptığı açıklamada, ateşkese bağlı olduklarını ve Refah'taki olaylarla ilgilerinin bulunmadığını duyurmuştu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği bahanesiyle Gazze Şeridi'ne yönelik "sert müdahalede bulunulması" talimatı verdiği açıklanmıştı.
Gazze'deki Filistinli kaynaklar, Hamas'ın bölgede İsrail ordusunun silahlandırdığı Yasir Ebu Şebab liderliğindeki çete unsurlarıyla çatıştığını ileri sürmüştü.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların ardından ateşkesin yeniden uygulanmaya başladığını duyurmuştu.
KASSAM TUGAYLARI 1 İSRAİLLİ ESİRİN CESEDİNİ TESLİM ETTİ
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, dün enkazdan çıkarıldığı belirtilen 1 İsrailli esirin cesedini daha Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) heyetine teslim etti.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Kızılhaç'ın cesedin bulunduğu tabutu teslim aldığı belirtildi.
Kızılhaç'ın cesedi İsrail ordusuna teslim etmek için belirlenen noktaya doğru ilerlediği kaydedildi.
İsrailli esirin cesedi İsrail ordusu tarafından teslim alındıktan sonra, Ulusal Adli Tıp Kurumu tarafından kimlik tespiti çalışmalarının yapılması bekleniyor. Kimlik tespitinin yapılmasının ardından cesedin İsrailli esire ait olduğu onaylanırsa Gazze Şeridi'nde 15 İsrailli esirin cesedi kalmış olacak.
Hamas, daha önce 13 ceset teslim etmişti. Teslim edilen 13 cesetten birinin Nepal vatandaşı, birinin Tayland vatandaşı bir esire ait olduğu bildirilirken, İsrail, cesetlerden birinin herhangi esire ait olmadığını iddia etmişti. Böylece 28 ölü esirden 16'sı Gazze Şeridi'nde kalmıştı.
İsrail ise Gazze'den alıkoyduğu 150 Filistinlinin cenazesini iade etmişti. İsrail'in iade ettiği Filistinli esirlere ait cenazelerdeki işkence izleri dikkati çekerken Gazze'deki kimlik tespiti yapabilecek ekipman olmadığı için esirlerin cenazelerinin görüntüleri ailelerinin herhangi bir izden tanıyabilmesi için yayınlanmıştı.
HAMAS: İSRAİL ATEŞKES ANLAŞMASINI İHLAL ETME POLİTİKASINI ISRARLA SÜRDÜRÜYOR
Hamas, Gazze'de ateşkes anlaşmasına tam bağlılığını belirterek İsrail'in ateşkesi kasıtlı şekilde ihlal etmeyi sürdürdüğünü belirtti.
Hamas Sözcüsü Hazim Kasım yaptığı açıklamada, "Siyonist işgalci İsrail, ateşkes anlaşmasını ihlal etme politikasını ısrarla sürdürüyor." dedi.
Gazze'de hayatta olan İsrailli esirlerin tek seferde teslim edildiğini hatırlatan Kasım, Hamas'ın Gazze'de ateşkes anlaşmasının tüm ayrıntılarına bağlı kaldığını vurguladı.
"Tüm İsrailli esirlerin cesetlerinin teslimini tamamlamak için her gün çalışıyoruz." diyen Kasım, İsrail'in Gazze'de saldırılarıyla yol açtığı yıkım nedeniyle cesetlerin teslimi konusunda ciddi zorlukların yaşandığını kaydetti.
Kasım, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de İsrailli esirleri, onları esir alanları ve İsrailli esirlerin yakınındaki yerleşim bölgelerini kasıtlı olarak bombaladığını vurguladı. İsrail'in devam eden ihlallerine ilişkin Hamas'ın arabulucularla temaslarını sürdürdüğünü belirten Kasım, İsrail'in kasıtlı ihlalleriyle ilgili ABD tarafıyla da temasta olduklarını ifade etti.
Kasım, İsrail'in insani yardım konusunu suistimal ettiğini ve aç bırakma tehdidinde bulunduğunu belirterek "Bölgede sükunetin devam etmesini isteyen tüm taraflar, işgalci İsrail'e sorumluluklarını yerine getirmesi için baskı yapmalıdır." dedi.
Hamas Sözcüsü, İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri aç bırakma politikasından vazgeçmediğine dikkati çekti.
İsrail, Hamas'ın Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta İsrail ordusu unsurlarını hedef aldığı iddiasıyla çeşitli bölgelere hava saldırıları düzenlemişti. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise yaptığı açıklamada, ateşkese bağlı olduklarını ve Refah'taki olaylarla bir ilgilerinin bulunmadığını duyurmuştu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği bahanesiyle Gazze Şeridi'ne yönelik "sert müdahalede bulunulması" talimatı verdiği açıklanmıştı.
TRUMP'TAN HAMAS'A YENİ TEHDİT: USLU DURMAZLARSA...
ABD Başkanı Donald Trump Avustralya Başbakanı Albanese ile Beyaz Saray'da düzenlediği toplantıda Gazze ateşkesine ilişkin "Hamas uslu durmazsa ortadan kaldırırız. Ateşkesi sürdürmek için çalışıyoruz." dedi.
Trump, Hamas'ı tehdit ederek, "İsrail iki dakika içinde oraya girebilir. Ona oraya gitmesini istersem, ona 'Oraya git ve durumu hallet' diyebilirim. Ama şu anda bunu söylemedik. Biraz şans vereceğiz ve umarım şiddet biraz azalır." dedi.
İSRAİL 24 SAATTE 45 FİLİSTİNLİYİ KATLETTİ
İsrail işgal güçlerinin ateşkese rağmen son 24 saatte Gazze'de düzenlediği saldırılarda 45 kişi yaşamını yitirdi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalar ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin veriler paylaşıldı.
Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 12'si enkaz altından çıkartılan 57 ölü ve 158 yaralının ulaştığı belirtildi.
Açıklamada, ateşkese rağmen son bir günde sivilleri hedef alan saldırılarda 45 kişinin hayatını kaybettiği, 158 kişinin yaralandığı ifade edildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 68 bin 216'ya, yaralıların sayısının 170 bin 361'e yükseldiği aktarıldı.
Gazze'de son ateşkes mutabakatının yürürlüğe girdiğin günden bu yana devam eden İsrail saldırılarında yaşamını yitiren Filistinli sayısının 80'e ulaştığı, yaralı sayısının 303'e çıktığı da paylaşılan açıklamada, ateşkesten sonra enkaz altından 426 naaşın çıkarıldığı kaydedildi.
Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.
KUSHNER VE WITKOFF İSRAİL'DE
ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve başdanışmanı ile damadı Jared Kushner’in İsrail’e vardığı, ABD Büyükelçiliği sözcüsü tarafından doğrulandı.
Witkoff ve Kushner’in, hazırlanmasına öncülük ettikleri Gazze ateşkes anlaşmasını yerinde denetledikleri ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin üst düzey isimleriyle görüşmeler yapmalarının beklendiği bildirildi.
JD VANCE DA GİDEBİLİR
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de dün yaptığı açıklamada önümüzdeki günlerde İsrail’i ziyaret edebileceğini söyledi.
Gazetecilere konuşan Vance, “Bunu planlamaya çalışıyoruz.” dedi ve yönetimin “sahaya gidip durumun nasıl ilerlediğini yerinde görmek istediğini” vurguladı. Ateşkese ilişkin olarak ise, “Bu süreç kesintilerle devam edecek” ifadelerini kullandı. İsrail medyası, Vance’in Netanyahu ile toplantılar yapacağını yazdı.
İSRAİL'DEN KANLI İHLAL: SARI HATTI GEÇTİĞİ İDDİA EDİLEN FİLİSTİNLİLERE AÇTILAR
İsrail işgal güçleri, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına göre, harita üzerinde çizilen fakat sahada neresi olduğu net belli olmayan "sarı hattı" geçtiği öne sürülen Filistinlilere ateş açtığını duyurdu.
İşgal güçlerinden yapılan açıklamada, sarı hattı geçen Filistinlilere "terörist" oldukları iddiasıyla ateş açıldığı ifade edildi.
Açıklamada, İsrail işgal güçlerinin Gazze kentine bağlı Şucaiyye Mahallesi'nde sarı hattı geçerek İsrailli işgalcilere "tehdit oluşturduğu" ileri sürülen kişilere ateş açıldığı doğrulandı.
İŞGALCİERDEN GAZZE'YE TEHDİT
Söz konusu olaydan kısa bir süre sonra aynı bölgede benzer bir vakanın daha yaşandığı ve İsrail işgal güçlerinin tekrar ateş açarak karşılık verdiği aktarıldı.
İsrail işgal güçlerinin, ateşkes anlaşması kapsamında belirlenen noktada yer alarak sözde tehlikeleri ortadan kaldırmak için hareket edeceği tehdidinde bulunuldu.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, geçen günlerde sarı hattın sahada net şekilde belli olması için işaretleme yapılması talimatı verdiğini açıklamıştı.
Yerel basında, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında çizilen sarı hattın sahada net belli olmadığı ve bu nedenle İsrail işgal güçlerine burayı yanlışlıkla geçen Filistinlilere ateş açtığı belirtilmişti.
İSRAİL GAZZE'DE 2 FİLİSTİNLİYİ DAHA KATLETTİ
İsrail askerlerinin, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin doğusuna düzenlediği saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi.
Gazze kentinin merkezinde yer alan El-Ehli Baptist Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail işgal güçleri Gazze kentinin doğusundaki Et-Tuffah Mahallesi'nin Eş-Şa'f bölgesine ateş açtı, saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.
80 KANLI İHLAL
Gazze hükümeti, dün yaptığı açıklamada, İsrail işgal güçlerinin 10 Ekim'de ilan edilen ateşkes kararından bu yana 80 ihlal gerçekleştirdiğini, bu saldırılarda 97 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve en az 230 kişinin yaralandığını bildirmişti.
TRUMP: GAZZE'DE ATEŞKES YÜRÜRLÜKTE
ABD Başkanı Trump, Florida'dan başkent Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarına gündemi değerlendirdi. Trump, Gazze'de halen ateşkesin yürürlükte olup olmadığı sorusuna, "Evet yürürlükte." diye yanıt verdi.
İsrail'in devam eden saldırıları ile ilgili bir değerlendirme yapmayan Trump, Hamas'ın liderlik kademesinin "ateşkes ihlallerine karışmadığını" ifade ederken, Hamas içindeki bazı isyancı grupları suçladı.
"HAMAS İLE BARIŞIN DEVAMINI İSTİYORUZ"
Trump, "Ancak her halükarda bu durum uygun şekilde ele alınacak. Sert ama uygun bir şekilde ele alınacak." ifadesini kullandı.
Gazze'de ateşkesin devam edeceğini umduğunu belirten ABD Başkanı, "Hamas ile barışın devam etmesini sağlamak istiyoruz." şeklinde konuştu.
97 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ
Gazze hükümeti, İsrail ordusunun 10 Ekim’de ilan edilen ateşkes kararından bu yana 80 ihlal gerçekleştirdiğini, bu saldırılarda 97 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve en az 230 kişinin yaralandığını açıkladı.
Gazze Hükümeti Medya Ofisi tarafından yayımlanan açıklamada, İsrail’in bu ihlallerle "uluslararası insani hukuk kurallarını açıkça çiğnediği" vurgulandı.
Sivillere yönelik doğrudan ateş açılması ve gözaltına alınması, dron saldırıları ve bombardıman gibi ihlallerin yapıldığı aktarılan açıklamada, ihlallerin Gazze Şeridi’nin tüm vilayetlerinde tespit edildiği, bunun da İsrail’in "ateşkes kararına uymadığını ve Filistin halkına karşı terör politikasını sürdürdüğünü" ortaya koyduğu belirtildi.
Açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana düzenlenen İsrail saldırıları sonucu 97 kişinin hayatını kaybettiği, 230’dan fazla kişinin yaralandığı bildirildi.
Gazze hükümeti, İsrail ordusunu ihlallerden tamamen sorumlu tutarak, Birleşmiş Milletler’i ve ateşkesin garantör taraflarını saldırıların durdurulması için acil müdahaleye çağırdı.
KATİL İSRAİL 34 FİLİSTİNLİYİ KATLETTİ
Terör devleti İsrail, Gazze'nin çeşitli bölgelerinde sürdürdüğü saldırılarında 34 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Zevayide beldesinin batısında bulunan "Twix" adlı kafenin girişini hava saldırısıyla hedef aldı. Sivillerin yoğun olarak bulunduğu bir bölgenin hedef alındığı saldırıda 6 Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar oldu. Hedef alınan bölge çevresinde sahra hastaneleri ve zorla yerinden edilenlerin kaldığı çadırlar bulunuyordu. Beldedeki bir evin hedef alındığı başka bir saldırıda da bir kişi hayatını kaybetti.
NUSAYRAT MÜLTECİ KAMPI HEDEF ALINDI
İsrail ordusunun ayrıca Nusayrat Mülteci Kampı'nda yer alan El-Ehli Kulübü çevresini hedef alan bombardımanında 2 Filistinli yaşamını yitirdi.
Kampta zorla yerinden edilenlerin kaldığı çadırların yer aldığı bir okul da İsrail ordusunun hedefi oldu. Saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti, 13 Filistinli yaralandı. Nusayrat'ın batısındaki saldırıda da bir kişi daha yaşamını yitirdi. İsrail ordusunun kampta Filistinli sivillerin bulunduğu alanı bombalaması sonucu 6 Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail askerleri, Bureyc Mülteci Kampı'nda biri tahliye edilmiş iki evi hedef aldı, 4 Filistinli öldü, 8 kişi yaralandı.
GAZZE ŞERİDİ'NİN KUZEY VE GÜNEY BÖLGELERİ
Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ise Beyt Lahiya beldesi hedef alındı. İsrail askerlerinin, Kemal Advan Hastanesi yakınlarında bulunan Filistinli sivilleri insansız hava aracıyla (İHA) vurduğu saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi. Gazze kentindeki saldırılarda da 3 sivil yaşamını yitirdi. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde ise Han Yunus kentinin doğu bölgelerinde de yoğun şekilde ateş açtı. Esda bölgesinde bir çadırın vurulması sonucu ise 5 kişi öldü.
Gazze Şeridi'nde Refah ile Han Yunus'un doğu bölgelerinde İsrail askerleri bulunuyor. İsrail ordusu, gün içerisinde yaptığı açıklamada Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek Gazze'de birçok noktaya hava saldırıları düzenlediğini duyurmuştu.
BEN GVİR'DEN SKANDAL SÖZLER: REHİNELERİ ALDIK YENİDEN SAVAŞMALIYIZ
İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben Gvir, ateşkes sürecini ihlal edilmesinin ardından skandal ifadeler kullandı. Gvir açıklamalarında "Hamas'tan rehineleri geri aldık, artık yeniden savaşmalıyız" dedi.
ABBAS: GAZZE'DEKİ ATEŞKES KALICI HALE GELMELİ
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze'de ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın ateşkes planının birinci aşamasına uyulması çağrısı yaptı.
Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, Filistin Devlet Başkanı Abbas, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Tom Fletcher ile Ramallah'ta görüştü.
Abbas görüşmede, Trump'ın planının "ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, esir değişimi, insani yardımların girişi, İsrail’in Gazze’den çekilmesi, yeniden imar sürecine geçilmesi ve İsrail hükümeti tarafından Filistin yönetiminin ve iki devletli çözümün zayıflatılmasına son verilmesini" kapsayan birinci aşamasına uyulması çağrısında bulundu.
Arap ülkeleri ve uluslararası toplumun desteğiyle ve ilgili taraflarla koordinasyon içinde, Filistin devleti kurumlarının Gazze Şeridi’nin yönetimini üstlenmeye hazır olduğunu vurgulayan Abbas, Filistin devletinin, Trump, tüm arabulucular ve ortaklarla ateşkesin bir sonraki aşamasını tamamlayarak, uluslararası barış kararları temelinde kalıcı hale gelmesi için çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.
Fletcher ise, Abbas'a Gazze ziyareti, bölgedeki insani durum ve BM'nin yardım ulaştırma çabaları hakkında bilgi verdi.
BM yetkilisi ayrıca Ramallah'ta Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile bir araya gelerek, Gazze'nin yeniden inşası ve iyileştirme planlarına yönelik adımların uygulanması ve koordinasyonun artırılması konularını görüştü.
Görüşmede, yeniden inşanın Filistin liderliğinde, Arap ve uluslararası ortakların desteğiyle yürütülmesi gerektiğini yineleyen Mustafa, Filistin devleti ve kurumlarının Gazze'de sahada faaliyet göstermesinin ve BM kurumları aracılığıyla çabalarının desteklenmesinin gerekliliğini vurguladı.
Mustafa, Gazze İdari Komitesi'nin Filistin devletinin liderliğinde faaliyet göstermesi ve orada bir idari veya güvenlik boşluğunun oluşmasına izin verilmemesi gerektiğini belirtti.
Fletcher ise, BM kuruluşlarının Filistin devleti kurumlarıyla iş birliği içinde çalışmasının alternatifi olmadığını ve bunları devre dışı bırakmanın yardım ve yeniden inşa çabalarına hizmet etmeyeceğini kaydetti.
İSRAİL 130 NOKTAYI VURDU
İSRAİL: ATEŞKES YENİDEN UYGULANMAYA BAŞLADI
Terör devleti İsrail'in ordusu, Gazze'ye düzenlediği saldırıların ardından ateşkesin yeniden uygulanmaya başladığını duyurdu.
Katil ordusundan yapılan açıklamada, Hamas tarafından ihlal edildiği ileri sürülen ateşkesin yeniden uygulanmaya başladığı bildirildi. Açıklamada, ateşkes anlaşmasının uygulanmaya devam edeceği ancak anlaşmanın ihlaline güçlü şekilde yanıt verileceği aktarıldı.
HAMAS HEYETİ, MISIR'A GİTTİ
Hamas liderlerinden Halil Hayye başkanlığındaki bir heyetin ateşkes sürecini takip için Mısır'a gittiği kaydedildi. Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hamas Siyasi Büro üyesi Hayye başkanlığındaki heyetin ara bulucular ve Filistinli gruplarla ateşkesin uygulanması sürecini görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gittiği ifade edildi.
TERÖR DEVLETİNDEN GERİ ADIM: GAZZE'YE YARDIM GİRİŞLERİ DEVAM EDECEK
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail hükümetinin Gazze'ye yardımların girmesini engelleme kararından geri adım attığını duyurdu.
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yardımların girişini engelleme kararından sadece birkaç saat sonra İsrail hükümetinin geri adım attığını belirterek, bunun İsrail için ‘utanç verici’ olduğunu savundu. Ben-Gvir, İsrail'in yapması gerekenin, savaşa geri dönmek ve Filistinlilerin Gazze'den zorla göç ettirilmesini sağlamak olduğunu iddia etti.
İŞGAL ORDUSU: ATEŞKES ANLAŞMASI UYGULANMAYA DEVAM EDECEK
İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, "İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasını uygulamaya devam edecek" denildi.
İsrail, Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenlemesinin ardından açıklama yaptı.
İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Hamas’ın ateşkesi ihlal ettiği iddia edilerek, "Siyasi makamların talimatına uygun olarak ve bir dizi önemli saldırının ardından İsrail ordusu, Hamas tarafından ihlal edilen ateşkesi yeniden uygulamaya başladı. İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasını uygulamaya devam edecek ve anlaşmanın her türlü ihlaline sert bir şekilde karşılık verecektir" denildi.
İsrail’in ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda 17 kişi hayatını kaybetti.
HAMAS ATEŞKES MÜZAKERELERİ İÇİN MISIR'DA
Hamas liderlerinden Halil Hayye başkanlığındaki bir heyetin ateşkes sürecini takip için Mısır'a gittiği belirtildi.
Gazze'de 10 Ekim'de varılan ateşkes anlaşmasına rağmen akan kan durmadı. Hamas daha önce pek çok kez ateşkese bağlı olduğunu açıklarken İsrail ihlallerini sürdürdü. Sahada bu gelişmeler yaşanırken Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Hamas Siyasi Büro üyesi Hayye başkanlığındaki heyetin arabulucular ve Filistinli gruplarla ateşkesin uygulanması sürecini görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gittiği kaydedildi.
Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında karşılıklı olarak esir takası yapılmıştı. Bu aşamada ayrıca İsrail'in saldırılarını durdurması, sarı hatta çekilmesi ve insani yardım girişlerine de izin vermesi gerekiyordu.
Ancak İsrail defalarca ateşkesi ihlal etti ve düzenlediği saldırılarda onlarca Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ayrıca insani yardım girişlerini de bir sonraki emre kadar durdurma kararı aldı.
İSRAİL GAZZE'YE İNSANİ YARDIM GİRİŞİNİ ASKIYA ALDI
İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardım girişlerini bir sonraki duyuruya kadar askıya aldığı bildirildi. İsrail'in Gazze Şeridi'nde birçok noktaya düzenlediği hava saldırılarında ise can kaybı 17'ye yükseldi.
İSRAİL GAZZE'YE İNSANİ YARDIM GİRİŞİNİ ASKIYA ALDI
İsrail, Gazze Şeridi'nde Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmesinin ardından insani yardımları da askıya aldı. İsrail basınının adı açıklanmayan İsrailli yetkililere dayandırdığı haberlerde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardım girişlerini bir sonraki duyuruya kadar askıya aldığı bildirildi. Haberde yetkilinin, "Siyasi kademenin talimatı doğrultusunda bir sonraki duyuruya kadar Gazze Şeridi'ne insani yardım sevkiyatı durdurulmuştur" dediği aktarıldı.
İSRAİL SALDIRILARINDA 17 KİŞİ ÖLDÜ
Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini iddia eden İsrail'in Gazze Şeridi'nde birçok noktaya düzenlediği hava saldırılarında ise 17 kişi hayatını kaybetti.
ABD ATEŞKESİN BOZULMAMASI İÇİN DEVREDE
ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı Jared Kushner'ın İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin bozulmaması için diplomatik temaslarda bulunduğu belirtilerek, Witkoff ve Kushner'in İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile görüştüğü ifade edildi.
HAMAS: ATEŞKESTEN BU YANA 46 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ
Hamas, Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda 46 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 132 kişinin yaralandığını açıkladı.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, sivilleri kasten hedef aldığı, hareket serbestliği olan bölgelerde üzerlerine ateş açtığı belirtildi. Gazze Şeridi'nde ateşkesten bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda 46 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 132 kişinin yaralandığı aktarıldı.
Ölü ve yaralıların yarısının kadın, çocuk ve yaşlılardan oluştuğu kaydedilen açıklamada, ayrıca saldırılarda Filistinli Ebu Şaban ailesinin 7'si çocuk 2'si kadın olmak üzere 11 ferdinin yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı.
Hamas bu saldırıları, "anlaşmayı başarısızlığa uğratma ve baltalama girişimi ile saldırganlık politikasının devamı" şeklinde nitelendirdi.
Açıklamada ayrıca İsrail ordusunun, "sarı hat" olarak bilinen çekilme hattı boyunca ateş açarak kontrol sağlamaya çalıştığı, kontrol bölgesinin Gazze Şeridi'nin güney, doğu ve kuzey kesimlerinden iç kesimlere doğru 600 ila 1500 metre arasında değiştiği kaydedildi.
İsrail ordusunun, topçu atışlarıyla düzenlediği saldırılarla Filistinlilerin evlerine dönmelerini engellediği vurgulanan açıklamada, saldırılarda insansız hava araçları ve sivil görünümlü kamyonlara monte edilmiş gözetleme ekipmanları kullanıldığı ve kişilerin üzerine doğrudan ateş açıldığı belirtildi.
İSRAİL: SALDIRI DALGASI BAŞLATTIK
KASSAM TUGAYLARI'NDAN ESİR CESEDİ AÇIKLAMASI: 1 NAAŞ DAHA BULUNDU
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrailli bir esirin cesedini bulduğunu ancak teslim işleminin sahadaki şartlara bağlı olduğunu belirtti.
Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında canlı esirleri teslim eden Hamas, ölen esirlerin cesetlerini arama çalışmalarını da sürdürüyor.
Ancak İsrail, ateşkese rağmen saldırılarını sürdürmeye devam ediyor. Bu durum da arama çalışmalarını sekteye uğratıyor.
ŞARTLAR UYGUN OLURSA BUGÜN TESLİM EDİLECEK
Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, bir cesedin daha bulunduğu ve şartların uygun olması durumunda bugün teslim edileceği kaydedildi.
İsrail tarafından düzenlenecek herhangi bir saldırının, cesetleri arama, enkaz altından çıkarma ve teslim çalışmalarını sekteye uğratacağı ifade edildi.
13 CESET TESLİM EDİLDİLMİŞTİ
Hamas, daha önce İsrail'e 13 ceset teslim etmişti.
Kassam Tugayları, ellerindeki tüm cesetleri teslim ettiklerini, Gazze'de kalan İsrailli esirlerin cesetlerini çıkarabilmek için özel ekipmana ihtiyaç duyduklarını açıklamıştı.
İsrail ise Hamas'ın elindeki tüm cesetleri teslim etmediğini iddia etmişti.
İSRAİL'İN KATLETTİĞİ FİLİSTİNLİ SAYISI 11 OLDU
Gazze’deki sivil savunma kurumu, Pazar günü gerçekleştirilen İsrail hava saldırılarında en az 11 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Hamas yönetimi altında faaliyet gösteren kurtarma teşkilatının sözcüsü Mahmud Bassal, ölenlerden altısının Gazze’nin kuzeyinde “sivil bir grubun” hedef alındığı bir İsrail hava saldırısında hayatını kaybettiğini belirtti.
İŞGAL SÖZCÜSÜNDEN TEHDİTLER | GAZZE'DE İŞ BİRLİKÇİLERİNİ İTİRAF ETTİ
İsrail işgal güçleri, Hamas'ın Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını ihlal ettiği bahanesiyle Gazze'ye şiddetli saldırılar düzenleyeceği tehdidinde bulundu.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan, Gazze Şeridi'ndeki "sarı hat" diye isimlendirilen bölgenin İsrail kontrolünde olan kısmının kırmızıya boyandığı bir harita paylaşarak açıklama yaptı.
Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini ileri süren Adraee, İsrail işgal güçlerinin Hamas altyapısına ve unsurlarına karşı güç kullanarak karşılık vereceğini duyurdu.
Adraee, Filistinlilere "sarı hattın batısında kalın" uyarısında bulunarak kırmızı işaretlenen bölgenin tehlikeli bir savaş bölgesi olduğu ve hala bu bölgede bulunan Filistinlilerin batıya doğru hareket etmesi gerektiğini belirtip tehdit etti.
İSRAİLLİ İŞGALCİLER NUSAYRAT'A SALDIRI HAZIRLIĞINDA
Öte yandan İsrail işgal güçlerinin, daha önce esirlerin orada tutulduğu düşüncesiyle şiddetli saldırı düzenlemekten kaçındığı Nusayrat bölgesine sağ esirler teslim edildikten sonra saldırı hazırlığında olduğu bildirildi.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın İsrailli güvenlik kaynağına haberine göre İsrail işgal güçleri, daha önce esirlerin orada olabileceği endişesiyle saldırı düzenlemediği bölgeleri hedef alacak.
İsrailli güvenlik kaynağı, "Esirlerin sağ serbest bırakılmasının ardından Hamas'a karşı güçlü bir şekilde karşılık vereceğiz." ifadesini kullandı.
GAZZE’DE İSRAİL'E ÇALIŞAN İŞ BİRLİKÇİLER
Başka bir İsrail işgal yetkilisine yöneltilen, “Gazze’de bazı grupların İsrail tarafından silahlandırıldığı” yönündeki iddialar da gündeme geldi. REUTERS'ın aktardığına göre bir siyonist yetkili, Hamas’ın yerine alternatif yapılar oluşturulmasına yönelik bir fikir olduğunu kabul ederken, bu konuda daha fazla ayrıntı vermeyi reddetti.
İSRAİL'DEN SOYKIRIMINA İSİM
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze dahil 2 senedir çok sayıda ülkede yaptıkları saldırılara resmi olarak "Diriliş Savaşı" adını verdiklerini duyurdu.
Kabine toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan Netanyahu, savaşa resmi bir isim verilmesi önerisini hükümetin onayına sunduğunu belirtti.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten sonra yeniden ayağa kalkarak savaşa başladığını öne süren Netanyahu, "İran ekseninin varoluşsal tehdidini" ortadan kaldırdıklarını savundu.
Netanyahu, 2 senedir yürüttükleri saldırılarının bağımsızlık savaşının devamı olduğunu iddia ederek bu saldırılara "Diriliş Savaşı" adını verdiklerini açıkladı.
SURİYE, YEMEN, LÜBNAN...
İsrail, 8 Ekim 2023 itibariyle Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik soykırıma varan saldırılar düzenlemiş, açlığı silah olarak kullanmış, 67 binden fazla Filistinlinin ölümüne neden olurken Gazze'de yaşayan 2 milyondan fazla Filistinliyi defalarca yerinden etmişti.
Bu süre zarfında Lübnan'a yönelik de şiddetli saldırılar düzenleyen İsrail, Suriye'deki Baas rejimi unsurlarını ve Yemen'deki Husileri de hedef almıştı.
İsrail, Haziran 2025'te İran'a yönelik de geniş çaplı saldırılar düzenlemiş ve bu saldırılarda çok sayıda İranlı üst düzey yetkili hayatını kaybetmişti.
SİYONİST BAKANDAN HAMAS'A TEHDİT
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hamas'ın Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını ihlal ettiğini öne sürerek "Hamas, ağır bedel ödeyecek" tehdidinde bulundu.
Katz yaptığı açıklamada, "Hamas'ın, İsrail'in askerlerini korumaya ve onlara zarar gelmesini önlemeye kararlı olduğunu zor yoldan öğreneceğini" savundu.
İsrail işgal güçlerine Gazze'deki "hedeflere" karşı "sert şekilde hareket etmesi" talimatı verdiklerini hatırlatan Katz, "Hamas, her ateş açma ve ateşkes ihlali için ağır bir bedel ödeyecek ve mesaj anlaşılmazsa, tepkilerin şiddeti artacaktır." dedi.
İsrail işgal güçlerinden yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta İsrailli işgalcilere ateş açıldığı iddia edildi. İşgal güçlerinin buna karşılık bölgeye saldırılar başlattığı kaydedildi.
HAMAS: ATEŞKESE BAĞLIYIZ
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise yaptığı açıklamada, ateşkese bağlı olduklarını ve Refah'taki olaylarla bir ilgilerinin bulunmadığını duyurmuştu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği bahanesiyle Gazze Şeridi'ne yönelik "sert müdahalede bulunulması" talimatı verdiği açıklanmıştı.
SON 24 SAATTE 8 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı İsrail'in son 24 saatte ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılarda 8 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
KATİL NETANYAHU: ŞİDDETLE YANIT VERECEĞİZ
Katil Netanyahu "İsrail Hamas'ın saldırılarına şiddetle yanıt verecek" dedi. Hamas tarafından yapılan açıklamada ise "Ateşkese bağlıyız Refah'taki çatışmadan haberdar değiliz." denildi.
SOYKIRIMA BAHANE HAMAS
Aynı şekilde İsrail'de muhalefetteki Evimiz İsrail Partisi Lideri Avigdor Liberman da ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek "güç ve demir duvarla" karşılık verilmesi gerektiğini savundu.
İsrail'in kamu yayıncısı, saldırının Hamas üyeleriyle yaşanan "çatışma" sonrasında gerçekleştiğini iddia etti.
SİYONİST BAKANLARDAN "SOYKIRIMA DEVAM" ÇAĞRISI
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir, ABD merkezli sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Başbakan'a "orduya azami güçle Gazze'deki savaşa tamamen devam etmesi emri verme" çağrısı yaptı.
Ben-Gvir, Hamas'ın anlaşmayı ihlal ettiğini ve "İsrail'in güvenliği için bir tehlike olduğunu" ileri sürdü.
İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından "savaş" ifadesinin yer aldığı tek kelimelik bir paylaşım yaptı.
İSRAİL'DEN ATEŞKES İHLALİ!
İsrail Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah'a ve Cibaliye'ye saldırı düzenledi.
