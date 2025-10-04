Gazze için kurulan barış masasında Türkiye’nin diplomatik rolü! Barış gücü nasıl olmalı?

Dış Politika uzmanı Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, Gazze'de devam eden ateşkes müzakerelerine ilişkin A Haber'de önemli değerlendirmelerde bulundu. Hamas'ın sürece verdiği yanıtla barıştan yana bir tavır sergilediğini ve uluslararası alanda "tanınmış bir siyasi aktör" olduğunun ortaya çıktığını ifade eden Orallı, "Hamas barış istiyor. İki devletli bir çözüm istiyor," dedi.

Türkiye'nin diplomatik rolüne dikkat çeken Orallı, Türkiye heyetinin Katar'a gitmesi ve MİT'in yürüttüğü temaslar sonucunda müzakere sürecinin aşama kaydettiğini ve metnin daha "insani ve rasyonel" bir hale geldiğini belirtti.

Kalıcı bir çözüm için önerisini sunan Orallı, "Kıbrıs modeli bir barış gücü konumlandırılırsa" huzurun uzak olmadığını ifade etti. Kosova'daki Birleşmiş Milletler barış gücü komutasının Türkiye'ye verildiğini hatırlatan Orallı, Gazze'de de Türkiye'nin komuta edeceği uluslararası bir gücün oluşturulabileceğini dile getirdi. Doç. Dr. Oral, sürecin sadece bir ateşkesle sınırlı kalmaması gerektiğini, nihai çözümün "Filistin devletinin tanınarak Birleşmiş Milletler'de hak ettiği koltuğun verilmesi" olduğunu sözlerine ekledi.